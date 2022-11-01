Россияне взломали Дельту? Вот что нужно знать об этой программе и ее защите 1 ноября, 16:02

Почему сейчас россияне совершили информационную атаку?

Сегодня российские каналы, контролируемые спецслужбами РФ, синхронно обнародовали информацию о взломе украинской военной информационной системы поддержки решений и ситуационной осведомленности Дельта. Это история, которая демонстрирует значительное преимущество Украины в информационных технологиях над ВС РФ и важность соблюдения информационной безопасности военнослужащими и госслужащими во время войны.

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Дельта структурирует всю информацию по противнику и является уникальным оружием Украины, аналогичных информационных систем у россиян нет.

Российские спецслужбы постоянно пытаются проникнуть в телефоны и компьютеры сил обороны. В августе им это в двух случаях удалось. Технология была примитивна, фишинг через почтовые ящики и соцсети, то есть рассылка ссылок, переход на которые внедрял программу-вирус, раскрывавший пароли пользователя. К Дельте подключены многие пользователи. Все они взрослые люди со званиями и должностями, но среди них нашлись двое, кто открыл вирусную программу и подсадил на свой гаджет российский вирус. Один пользователь из подразделения в районе Кривого Рога, другой — из района Харькова. Это позволило россиянам войти в программу. Взлома Дельты не произошло, поскольку враг получил пароли, и защита Дельты предполагает такую угрозу. Поэтому у каждого пользователя есть свой ограниченный уровень доступа и определенный слой данных, который он может видеть, поэтому противник смог увидеть только небольшой объем информации, касающийся российских войск.

Несанкционированный доступ был сразу же обнаружен, противник смог наблюдать один из фрагментов системы в течение 13 минут, отражавший расположение российских войск на юге Украины, после чего доступ был закрыт. Противник получил понимание того, что такое Дельта, но полученные данные уже утратили актуальность. Оба пользователя, сдавших свои пароли, были выявлены, с ними работает контрразведка.

Оба пользователя, сдавших свои пароли, были сразу же обнаружены

Дельта сохраняет максимальную защищенность, и свидетельством тому стали удачные наступательные операции ВСУ в сентябре-октябре, в ходе которых Дельта применялась максимально широко, и никакой утечки информации не произошло.

Дельта расширяет свою работу, во время войны состоялось уже более 40 релизов системы, и стоит поблагодарить команду вч Аэроразведка, создавшую Дельта и поддерживавшую несколько лет на собственном энтузиазме и за волонтерские средства, а также той сильной команде, которая делает Дельту такой совершенной сейчас. Без сомнения, эта система одна из лучших в мире, поскольку лучшие украинские программисты модернизируют ее на лучших современных технологиях. Защита Дельты стала еще более усиленной.

Почему сейчас россияне совершили информационную атаку? Попытки найти новые пути проникновения в Дельту провалились. А 26 октября Дельта была представлена в НАТО на специальном мероприятии Tide spirit, и получила самую высокую оценку от специалистов, оценивших уникальность системы, ее защищенность и эффективность. Поэтому россияне проводят такую атаку для дискредитации нашей успешной технологии, пытаясь ограничить доверие пользователей и отметить, что примитивные российские бумажные карты, по которым российские захватчики управляют войсками, это якобы забота о защите данных. А на самом деле это интеллектуальная и технологичная ограниченность.

Украина продолжает усиливать свои преимущества в информационных технологиях над ВС РФ.

Текст опубликован из разрешения автора

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