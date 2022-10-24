Россия начала применять ракеты 2022 года. О чем это говорит? 24 октября, 09:05

С одной стороны — о том, что накопившиеся запасы высокоточного оружия противник уже потратил. Но есть еще и другая сторона

В ракетных ударах РФ применяет ракеты выпуска 2022 года.

Это свидетельствует о том, с одной стороны, что накопленные запасы высокоточного оружия противник уже израсходовал.

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Но это говорит также и о том, что РФ продолжает производить новое высокоточное вооружение разных типов, и по мере накопления наносит новые удары. То есть прекращения атак из-за полного расхода ракет не произойдет.

К сожалению, враг долго готовился к войне, и именно поэтому обеспечил замкнутый цикл производства снарядов, ракет и мин, позволяющий удерживать преимущество в средствах поражения всех типов.

Очевидно, сейчас РФ прилагает все усилия, дабы увеличить производство ракет, снарядов и мин за счет комплектующих, производимых в странах, где нет санкций против России.

И без сомнений, найти необходимые решения противник сможет, современные технологии распространены и в недемократических странах. Поэтому спустя некоторое время противник сможет увеличить производство боеприпасов, усилить обстрелы.

РФ продолжает производить новое высокоточное вооружение

Ракеты и снаряды не закончатся, поэтому некоторым руководителям следует прекратить себя обманывать.

Поэтому для победы нам нужно концентрировать усилия на достижении паритета в средствах поражения и в системах, ускоряющих реагирование и точность целеуказания.

Нельзя ожидать то, что наши потребности в боеприпасах полностью закроют страны НАТО, нам нужно много боевых комплексов. Необходимо оборонительное планирование, определение стратегии и тактики, которые строились бы на достижении качественного превосходства над противником.

С помощью НАТО и доступа к западным технологиям у нас есть все возможности для достижения паритета с РФ в некоторых ключевых видах вооружений. Иного пути у нас просто нет.

Текст опубликован с разрешения автора

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