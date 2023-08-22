Почему такие темпы продвижения ВСУ и такие потери 22 августа, 19:11 NV Премиум

Я вижу сейчас на запорожском направлении те же проблемы, которые были там же в мае, в сентябре 2022 года

Любая война ведется в нескольких доменах. Она ведется в политическом домене, информационном, экономическом. Но есть сам ход боевых действий. Так вот этот ход боевых действий — это абсолютно самодостаточный процесс, который во время такой тотальной войны ни от какой политики не зависит. И все эти разговоры о том, что есть дедлайн у ВСУ до октября, скажем, — это просто искусственная конспирология.

Пока Украина сама не нанесет поражение «второй армии мира», пока мы не лишим врага возможности продавливать наши войска там, где они хотят наступать, наносить большие потери, таким образом выигрывать определенные боевые столкновения, пока не прекратим отдавать вражеской пропаганде пленных, которые из-за плохого командования вынуждены сдаваться в плен на многих участках, враг будет продолжать полномасштабную войну.

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Как только мы им покажем превосходство в качестве, то, что они не способны ничего добиться ни на стратегическом, ни на тактическом уровне; что мы их переиграем прежде всего стратегически, на уровне управления, на уровне организации, они сами захотят мирных переговоров. Не раньше. И политики там не будет, пока мы не станем эффективными в военном деле.