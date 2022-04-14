Байден готов приехать в Украину 14 апреля, 22:26 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 14 апреля 2022 года

● Кто-то из американских топов приедет в Киев. США провели внутренние предварительные переговоры по поводу визита в Украину высокопоставленного члена администрации, сообщил CNN со ссылкой на источник, «знакомого с ходом переговоров». Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время. Вместе с тем, по данным источника, официальные лица обсуждали возможность визита министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена.

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● Позднее сам Байден в беседе с журналистами сказал, что готов приехать в Украину.

● Пока такой формат: Эрдоган поговорит с Зеленским и Путиным. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, переговоры состоятся в ближайшие дни, но точную дату министр не назвал.

● «Несмотря на все трудности, есть вероятность прекращения огня. Переговоры между нашими делегациями продолжаются», — добавил Чавушоглу. И подчеркнул, что саммит лидеров Украины и РФ зависит от их согласия, особенно — от Путина.

● Штаты видят затяжную войну. Боевые действия в Украине будут продолжаться «месяцами и даже больше». Такое мнение озвучил Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США.

● Кремль доведет до голода 20% населения Земли. Война в Украине, развязанная РФ, может привести более 1/5 человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями. Об этом написал в Twitter генсек ООН Антониу Гутерриш. Единственное решение, по его словам, это мир.

● Русским готовят нефтеэмбарго. Чиновники Евросоюза начали заниматься разработкой решения о введении эмбарго на российские нефтепродукты. Об этом сообщила американская The New York Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

● ЕС долгое время не хотел вводить запрет на российскую нефть из-за позиции Германии, потенциального влияния такого решения на политическую ситуацию в регионе и ожидаемого роста цен на энергоносители.

● Официально: РФ осуществила в Украине геноцид. Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество осудить военные преступления и преступления против человечности, совершаемые российскими оккупантами.

● Рада призвала ООН, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, правительства и парламенты признать, что РФ совершает геноцид украинского народа, а также преступления против человечности и военные преступления на территории Украины.

● Соседи увидели российский бандитизм и терроризм. Президенты стран Балтии и Польши после вчерашнего визита в Киевскую область (в Бучу, Бородянку и Дмитровку), освобожденную от российских оккупантов, призвали расследовать военные преступления РФ в Украине, усилить санкции против страны-агрессора и предоставить Киеву необходимое оружие.

● Лидер Польши Анджей Дуда, в частности, сказал: «Если кто-то отправляет самолеты, если кто-то отправляет солдат, чтобы они бомбили жилые массивы, убивали мирное население — это не война. Это жестокость, бандитизм, терроризм. И это второе лицо российского вторжения в Украину, это лицо, которое мы никогда не примем, никогда».

● Прокурор прибыл в Украину. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан посетил Бучу в компании с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой. Они посетили место, где хранятся расстрелянные россиянами автомобили, на которых пытались уехать мирные жители, и одну из пыточных, где оккупанты замучили семь украинцев.

● Хан прибыл в Киев вместе с командой следователей и экспертов, чтобы провести независимое разбирательство на месте совершения россиянами военных преступлений. По словам Венедиктовой, скоро Офис прокурора МУС присоединится к работе совместной следственной группы, созданной Украиной, Литвой и Польшей.

● 2 апреля Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

● 12 апреля глава Киевской ОВА Александр Павлюк заявил, что от рук российских оккупантов погибли более 400 жителей Бучанской громады.

● Длинный список преступлений россиян. Независимая экспертная миссия, созданная в рамках Московского механизма ОБСЕ, представила доклад по документированию нарушений прав человека, международного гуманитарного права, а также возможных военных преступлений российских военных в Украине.

«Миссия выявила четкие закономерности нарушений международного гуманитарного права российскими вооруженными силами по многим изучаемым вопросам. Особенно это касается ведения ими боевых действий», — сказано в отчете. Также в нем констатируется, что РФ является агрессором и несет ответственность за все человеческие страдания в Украине.

● В докладе задокументированы многочисленные преступления, совершенные российскими войсками, в том числе использование в густонаселенных районах кассетных боеприпасов, боеприпасов с большим радиусом взрыва (от неуправляемых ракет до бомб). Также отмечено возможное использование зажигательного оружия, белых фосфорных и термобарических или вакуумных бомб.

● Среди многочисленных случаев очевидных нарушений МГП и военных преступлений наиболее вопиющими названы воздушные удары по роддому и драмтеатру в Мариуполе.

● В докладе указаны многочисленные обвинения в изнасилованиях, в том числе групповых, совершенных военными РФ, а также задокументированные насильственные действия, нарушающие международное право в сфере прав человека с их стороны, — целенаправленные убийства, насильственные исчезновения или похищения граждан.

● США признают геноцид РФ против украинцев. США определят факт совершения Россией геноцида в Украине, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд. В интервью CNN она рассказала, что президент США Джо Байден «говорил от всего сердца, когда назвал то, что мы наблюдаем на Украине, геноцидом со стороны Российской Федерации и ее военных».

● Нуланд уточнила, что в США существует «процесс сбора доказательств с течением времени», чтобы сделать официальное определение геноцида правительством. «Спрогнозирую, что мы в конечном счете, вероятно, обнаружим то, о чем говорил президент Байден, когда соберем все эти доказательства, — пояснила она. — Потому что то, что происходит там — это не случайность, а преднамеренное решение РФ своими силами уничтожить Украину и ее гражданское население».

● Канада солидарна с Байденом. Премьер Канады Джастин Трюдо согласился со словами президента США Джо Байдена о том, что Россия совершает геноцид в Украине. Он заявил, что считает «абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово „геноцид“ в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин».

● И даже президент Колумбии Иван Дуке назвал военные преступления российских военных в Украине геноцидом.

● На Банковой о войне знали заранее. Украинские власти знали о подготовке вторжения российских войск, пояснил секретарь Совбеза Алексей Данилов. Но на Банковой думали, что оно начнется 22 февраля.

При этом Украина не ожидала, что РФ нападет с территории Беларуси. «Дискуссии об этом были, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но случилось как случилось», — сказал Данилов.

● Секретарь СНБО также объяснил, что государство не могло предупредить граждан о точной дате нападения из соображений безопасности: «И винить нас, что мы не готовились, — совершенно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: „Друзья, 22 февраля начинается война“. Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились».

● Данилов также уточнил, что вторжение России началось 24 февраля в 03:40 — тогда первые танки заехали на территорию Луганской области.

● Как охотились за Зеленским. Москва планировала уничтожить президента Владимира Зеленского и установить марионеточное правительство из «людей с погонами». «План был довольно прост и дерзок: прежде всего, уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу», — рассказал Алексей Данилов, секретарь Совбеза, в интервью ВВС.

● Отвечая на вопрос, была ли стрельба на подходах к Офису президента, Данилов сказал: «Стрельбы в первые дни было немало». «Я не хочу озвучивать число людей, которых положили в первые дни, ДРГ, которые были на территории. Они здесь были. Вы не думайте, что они шли неподготовленными. Была сетка, были проработаны многие моменты. Но я благодарен и охране президента, и УГО, которое держало и держит правительственный квартал, и всем нашим военным», — добавил он.

● Секретарь Совбеза уточнил, что марионеточное правительство в Украине должны были возглавить «люди в больших погонах». Он не назвал этих людей, лишь уточнил, что это не Виктор Медведчук и не Виктор Янукович.

● От гаубиц до РЛС — новый пакет помощи от Штатов. США в рамках нового пакет военной помощи Украине на $800 млн (одобренного вчера Джо Байденом) направят Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade.

Также Украина получит 18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним, 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin и тысячи единиц прочих противотанковых систем, 10 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС воздушного наблюдения, 100 машин повышенной проходимости, беспилотные суда для защиты побережья.

В список включены медоборудование, и оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. единиц оптических устройств и лазерных дальномеров, взрывчатка C-4, мины M18A1 Клеймор.

● «Часть этой помощи — новые партии уже поставляемых комплексов вооружений, а другая часть — новые комплексы вооружений, ранее Украине не поставлявшихся», — пояснил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

● НАТО даст Украине танки. Ряд стран НАТО в ближайшее время объявят об отправке Украине танков, рассказал Джон Кирби, пресс-секретарь Минобороны США. Поставки вооружения, по его словам, начнутся немедленно. Других деталей Кирби не уточнил.

● Американское Минобороны приняло руководителей восьми крупнейших генподрядчиков ВС США, чтобы выяснить, как быстрее вооружить Украину, сообщил CNN.

● Штаты поделятся разведданными. США предоставят Украине разведывательные данные для поражения целей в оккупированных Россией Крыму и на Донбассе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

● По информации издания, это является частью изменений в поддержке Киева со стороны США, ведь ранее Штаты не предоставляли данные о целях на тех территориях, которые Москва оккупировала в 2014 году, чтобы не позволить Киеву предпринять наступательные действия для их возвращения.

● Франция дополнительно поможет. Париж передаст Украине дополнительную военную помощь по просьбе Киева, заявила глава Минобороны Франции Флоренс Парли. Ее страна, уточнила министр, уже поставила Киеву военной техники на сумму более 100 млн евро и работала над тем, чтобы высвободить 1,5 млрд евро из ЕС, чтобы помочь Украине защитить себя.

● Серьезная победа: русский корабль пошел в указанном направлении. Вчера две украинские ракеты комплекса Нептун подбили флагмана Черноморского флота РФ — ракетный крейсер Москва (тот самый корабль, который послали нах*й украинские защитники острова Змеиный). Своему флагману пытались помочь другие российские суда, но из-за мощного взрыва и шторма крейсер перевернулся и начал тонуть, сообщили в пресс-службе отечественного Оперативного командования Юг.

● Даже минобороны РФ подтвердило, что крейсер Москва принял на себя ракетный удар. Мол, «в результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения». Но якобы всех членов экипажа — а это 510 человек — удалось эвакуировать. По оценкам украинской стороны, если кого и спасли, то до полусотни моряков.

● Сильно поврежден, но движется. Крейсер Москва в результате взрыва значительно поврежден, но «может идти своим ходом», заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Мы не совсем уверены, что произошло. Мы подтверждаем, что произошел взрыв — по крайней мере, один взрыв на этом крейсере — довольно сильный, который нанес кораблю значительные повреждения», — сказал он.

● «Мы считаем, что корабль способен идти своим ходом, что он и делает; он направляется, как мы думаем, на восток. Вероятно, его поставят в Севастополь на ремонт», — добавил Кирби.

● Крейсер Москва все еще борется с пожаром на борту, а остальные корабли РФ переместили на юг, заявил неназванный чиновник Минобороны США во время брифинга. Об этом сообщил CNN.

В любом случае:

● Ракетных запусков станет меньше. После удара по крейсеру Москва РФ лишилась 16 крылатых ракет. Как сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, именно столько их было на флагмане. В результате и суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ сократился с 72 до 56: возможность стрельбы подобными боеприпасами остались у двух фрегатов, трех корветов и четырех подлодок.

● Кроме того, крейсер Москва нес на борту систему ПВО С-300 из 64 ракет и прикрывал весь флот (в том числе и десантные корабли) от ударов украинских ракет.

● Потеря ценой в $750 млн. Российский ракетный крейсер Москва является самой дорогой военной потерей РФ во время войны с Украиной. Его стоимость составляет около $750 млн, сообщил журнал Forbes Украина.

● До 40% отказников. От 20% до 40% российских контрактников отказываются повторно идти воевать в Украину. Об этом сообщил основатель российской независимой аналитической группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Он добавил, что количество таких отказников растет.

● Большие потери врага. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 19,9 тыс. своих солдат. Также оккупанты лишились более 5200 единиц техники, среди которой: танков — 753 ед., боевых бронированных машин — 1968 ед., артсистем — 366 ед., РСЗО — 122 ед., средств ПВО — 64 ед., самолетов — 160 ед., вертолетов — 144 ед. и так далее.

● Чтобы спасти Мариуполь, нужно оружие. «Мариуполь в отчаянной ситуации. Чрезвычайно больно получать новости оттуда, — заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. — Мы делаем все, что возможно, чтобы поддержать мирное население и защитников Мариуполя. Но для того, чтобы разблокировать Мариуполь и спасти их, нам надо больше оружия. И мы работаем с партнерами над тем, чтобы его получить».

● Министр подчеркнул, что оружие Украине нужно уже сейчас.

● Азов и морпехи держатся. Командир полка Азов Денис Прокопенко записал в осажденном Мариуполе видео с замкомандира отдельной бригады морской пехоты Сергеем Волынским (морпехи вчера прорвались к азовцам), в котором призвал не героизировать дезертиров и тех военных, которые добровольно сдались в плен.

● Прокопенко и Волынский подтвердили, что вчера Азову удалось соединиться с бойцами батальона морской пехоты. «Наш моральный дух силен. Мы знаем, что мы делаем и зачем мы здесь. Мы будем делать все, что от нас необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи», — сказал Волынский.

● Деблокада возможна. Деблокада Мариуполя возможна, — об этом замкомандира полка Азов с позывным Калина заявил Радио Свобода. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие ждут от военно-политического руководства «решительных действий». И добавил, что у защитников Мариуполя достаточно духа для того, чтобы защищать город столько, «сколько нужно».

● Бывшие пленники: россияне не оказывали даже элементарной помощи. Из плена освободили двух украинских пилотов Ивана Пепеляшко и Алексея Чижа, попавших в руки врага 8 марта в районе села Новая Басань Черниговская область). Об этом рассказали в ГУР Минобороны.

Место их содержания меняли несколько раз, пока не отправили в СИЗО Курска, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами. Пепеляшко рассказал, что, несмотря на серьезные ранения. в СИЗО большинство украинцев не получают элементарной медпомощи: «Ребята держатся, но у большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но тщетно».

● Постоянно продолжались изнурительные допросы. Чиж вспомнил, что каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды по поводу того, что Украину придумал Ленин: «Принуждали записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части. Упоминали о наших семьях и об опасности, которая им угрожает».

● Российские же офицеры даже на допросах признавали, что их «блицкриг» провалился и поставленных целей достичь не удалось.

● Новый обмен пленными. Между Украиной и РФ состоялся четвертый обмен пленными, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Выменяли пять офицеров и 17 рядовых ВСУ, а также восемь гражданских (включая одну женщину).

И для финала:

● ОПЗЖ поставили на стоп. Деятельность фракции ОПЗЖ в парламенте приостановлена, сообщил представитель Евросолидарности Алексей Гончаренко. А его коллега от Голоса Ярослав Железняк уточнил: такое решение принял Совет нацбезопасности и обороны.

● Из фракции ОПЗЖ вышли Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Ранее ее покинули девять парламентариев, а подозреваемого в госизмене Илью Киву лишили мандата.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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