Принудительная паспортизация как способ ведения войны 26 июля, 16:22

Получится ли у нас наказать тех, кто при первых реальных действиях по неизбежной деоккупации «свалят» в Россию, а остальные пойдут по статьям «государственная измена» и «коллаборационизм»?

Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, 19 июля заявила, что добровольное получение паспорта страны-агрессора должно расцениваться как уголовное преступление. В дальнейшем последовало заявление, что этот вопрос лежит в политической, а не юридической плоскости. Параллельно этому есть четкое заявление МИД о ничтожности действий и призыве к международному сообществу к осуждению действий РФ и потребности в предоставлении оружия. Чья же позиция здесь ключевая? И все-таки политическая ли позиция важнее юридической?

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Имеют ли документы юридическую силу?

Если отвечать просто и кратко, то нет. Паспортизация, проводимая РФ, как на временно оккупированной территории в Донецкой или Луганской области, так и на территории, оккупированной уже после 24 февраля 2022 года, ничтожна и не имеет правовых последствий. И речь идет как об Украине, так и других государствах, руководствующихся нормами международного права, и в целом верховенства права. Подтверждением тому является как заявление украинского МИД, так и заявления Брюсселя и ряда других стран. Конечно, кроме самой России, отдельные государства или образования (например Приднестровье или Южная Осетия и т. п. ) могут в дальнейшем сообщать о признании таких паспортов. Однако интересует ли это кого-нибудь?

Следует понимать, что упрощение порядка получения паспортов РФ для украинцев, находящихся на территории, контролируемой армией РФ, да и дальнейшее расширение возможности для всех украинцев — очередной шаг РФ в этой войне. Очередной и точно не новый, или такой, что должен удивлять. Эти действия следует подвергать жесткому осуждению на всех уровнях. Также эти действия, как и любые действия РФ в этой 8-летней войне не должны вызывать никаких альтернативных оценок, кроме полного признания совершения Россией преступлений и неизбежной ответственности за них.

Отдельно скажу, что в соответствии с Законом Украины Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории (в апрельской редакции) любой акт (решение, документ), выданный органами и/или лицами, оккупационной власти является недействительным и не создает правовых последствий. Это не касается документов, подтверждающих факт рождения, смерти, регистрации (расторжения) брака лица на временно оккупированной территории, которые прилагаются к заявлению о государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния. Разрабатывается административная процедура установления таких фактов. Она должна, и надеюсь очень скоро, заработать вместо судебной. Ведь чем проще и действеннее механизм — тем больше людей будут оставаться в правовом поле Украины. Слова о поддержке тех, кто в оккупации не просто слова?

Чем проще и действеннее механизм — тем больше людей будут оставаться в правовом поле Украины

Вместо этого, согласно тому же Закону, принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, проживающими на временно оккупированной территории, гражданство Российской Федерации не признается Украиной и не является основанием для утраты гражданства Украины. Конечно, мы здесь говорим о принудительном получении. Однако где эта грань?

Автоматическое или принудительное?

Как я уже отмечала, действия Российской Федерации по выдаче своих паспортов там, где желают расширить свое влияние — не новые. Эта практика характерна для россиян практически во всех войнах, в которых они участвовали, или уместнее сказать, какие развязывали. И в большинстве случаев, речь идет о принуждении или вынужденности, категория вовсе не юридическая. Впрочем, Уголовный кодекс Украины содержит достаточно узкое определение того, что может считаться принуждением. Да, Уголовный кодекс предусматривает физическое и психическое принуждение. В случае применения физического принуждения, лишающего лицо, к которому он применяется, физической возможности совершать действия по своему усмотрению, уголовная ответственность лица полностью исключается. Ответственность за деяния, совершенные под физическим принуждением, которое не лишает лицо физической возможности поступить по собственному усмотрению, или же под психическим принуждением, решается по правилам крайней необходимости, а именно — ответственность за причинение вреда наступает только в случае превышения пределов крайней необходимости, т. е. если причиненный вред больше, чем предотвращенный вред.

В завершение

Понимаю, что описанное выше «не юристам» читать сложно. Однако давайте признаемся, кого мы собираемся искать в случае введения уголовной ответственности? Кого мы хотим наказать? Удастся ли нам наказать тех, кто при первых реальных действиях к неизбежной деоккупации «свалят» в Россию, а остальные пойдут по статьям «государственная измена» и «коллаборационизм»?

Я не люблю политических игр, манипуляции и упреков. И в этой дискуссии для меня все начинается и заканчивается в юридической плоскости. Статья 25 Конституции четко определяет, что гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство.

И я не оправдываю никого. Мое убеждение в том, что мы должны действовать в рамках уже действующего уголовного законодательства. Заявления об уголовной ответственности со стороны Украины за получение там паспортов уже используются и будут в дальнейшем полностью использоваться российской пропагандой. Следовательно, позиция государственных органов здесь должна быть единой и транслировать один мощный месседж в интересах граждан Украины.

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