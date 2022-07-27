Земля жизни или массовых захоронений? Размышления после посещения Бучи 27 июля, 16:31 Эксклюзив НВ

После Бучи нет сомнений в геноцидных намерениях России. Это борьба не на жизнь, а на смерть, это защита дарованного Богом достоинства. Украинцы платят самую дорогую цену, чтобы быть свободными, быть людьми

С начала войны не был в Киеве. Такое долгое отсутствие заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи. В Киев теперь не летают самолеты, поэтому 600 км между польской границей и столицей на автомобиле заново позволяют узнать красоту нашей земли.

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Украина — прекрасна, особенно летом; континентальный климат теплый, но не влажный, зелень радует глаз. Выделяются цвета флага — синее безоблачное небо встречается с бескрайними полями спелой пшеницы. Когда ее соберут, она будет кормить миллионы. Это так по-евангельски: «зерно должно умереть, чтобы дать плод». Проходим поля подсолнечников. Невольно вспоминается, что Украина является крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла. Издавна известная как житница Европы, она в последние годы позволяла прокормиться странам Ближнего Востока и Африки. В этом году урожай обещает быть богатым…

Киев приветствует своими златоверхими храмами, виднеющимися среди зелени. Улицы оживились — пробки и хипстеры в центре делают его похожим на остальные нормальные столицы мира.

Однако жизнь в Украине далека от нормальной.

Одного взгляда с трассы вокруг Киева, куда мы на прошлой неделе приехали с президентом Совета епископских католических конференций Европы, литовским митрополитом Гинтарасом Грушасом, достаточно, чтобы увидеть скошенные артиллерийским огнем высокие сосны. С главных дорог убрали осколки, однако скелеты сожженных АЗС, больниц, школ, домов, высоток, огромных торговых центров и следы обстрелов на церковных стенах создают тревожное ощущение, что где-то затаилось зло.

В конце февраля российские вертолеты, как стая механической саранчи, доставили в тихую идиллию городков под Киевом группы нападающих, которые начали разрушать этот недавно созданный рай среднего класса.



Проезжая через Бучу, архиепископ Грушас и я о чем-то разговаривали на заднем сиденье автомобиля, и вдруг он выкрикнул: «Это же эта улица! Я узнаю ее из кадров, что видел по телевидению!» — Яблонская… Кучу сгоревших танков и БТР-ов убрали, и летняя зелень частично спрятала разрушенные дома. Однако картина этой улицы — такой, как ее покинули российские войска — глубоко запечатлелась в сознании людей во всем мире. То, что там произошло, стало частью самосознания каждого украинца.

Митрополит Борис Гудзяк и литовский митрополит Гинтарас Грушас в Буче / Фото: Из личного архива автора

После того как россияне отступили, вокруг Бучи было обнаружено более 1300 тел, большинство из них — невинные гражданские, замученные и казненные. Только на улице Яблонской нашли 20 тел, лежавших там днями, даже неделями. Один мужчина возвращал товарищу одолженный велосипед, другой пытался навестить знакомых в соседней больнице, а кто-то просто хотел забрать одежду из дома. Их обнаружили застреленными, некоторых со связанными за спиной руками.

Государство-террорист, убивая невинных людей, уничтожает все человечество

Купола Андреевской церкви упираются в глубокое синее небо — как символ молитвы к Богу и как памятник над песчаным карьером, который в марте служил братской могилой. В церкви 67-летняя госпожа Надя, ухаживающая за магазином свечей и икон, объяснила экспозицию ужасных фотографий, на которых видны руки и ноги, торчащие из наскоро засыпанной траншеи, и обезображенные тела в черных мешках. Ее голос дрожал, а на глазах были слезы, когда она подробно рассказывала о зверствах, избиениях, изнасилованиях женщин и детей, казнях. Мы все видели сцены, о которых сообщали отважные журналисты в своих репортажах из только что освобожденных городов.

Как и все остальные, я был опустошен и возмущен. Но одно дело увидеть тела умерших на экране, а другое — пойти на Бучанское кладбище, где ряд за рядом свежих могил свидетельствуют, что Буча — это не статистика, а непостижимая человеческая трагедия, травмирующая город и страну. Нельзя позволить, чтобы боль и горе парализовали или довели нас до отчаяния. Напротив, они должны мобилизовать людей доброй воли во всем мире, чтобы противостоять злу, чтобы вместе сказать: «Никогда снова!»

Фото: Из личного архива автора

Мы начали день с прекрасной, мирной Божественной Литургии в Ирпенском храме Рождества Богородицы. Вокруг церкви тщательно ухоженный сад, открытый для посещения. Цветочные аллеи дарят покой и гармонию. Наша молитва была словно семейной. Четыре молодых женщины в хоре пели легко и лирически. В храме было чуть больше 20 молящихся. Мы отслужили вместе со священником о. Мирославом Латинником и еще двумя моими бывшими студентами из Украинского католического университета: Романом Сиротичем, возглавляющим «Каритас» Киевской архиепархии, и Виталием Войцом, двухметрового роста медицинским и военным капелланом, усталость которого выдавала всю сложность его служения. Нас также сопровождали канцлер Киевской архиепархии о. Василий Чудиевич и руководитель благотворительной организации «Каритас-Украина» Татьяна Ставнича. Знакомые люди, родная атмосфера молитвы.

Контраст этого утра меня ошеломил. Несколько дней я не находил слов и не знал, что сказать. Да до сих пор не знаю. Какая красивая земля! Какие мужественные люди! И какой жестокости, злобе, смертельной ненависти они подверглись.

Фото: Из личного архива автора

Возле церкви мы увидели ящики с продуктами питания, спонсируемые благотворительной организацией CNEWA, которые регулярно раздают Каритас и прихожане, а также людей — преимущественно пожилых, женщин и детей, ожидавших раздачи продуктов.

Это было время слушания. О членах семей, которых россияне вывезли и которых больше никто не видел, о разрушенных домах и уничтоженных жизнях. О благодарности и надежде, о стойкости и решимости все отстроить. 60-летний мужчина, потерявший все, рассказал, как русские солдаты убили его брата, который облил российский беспилотник бензином и сжег его. Последние два месяца он переходит из одного убежища в другое. Молодая преподавательница колледжа описывала свой новый дом, который разорили нападающие, и что ее семье повезло, что они выжили.

Заплатка кирпича диаметром два метра на стене дома приходского священника прикрывает место прямого попадания миномета. Он вовремя перевез жену и детей в безопасное место. Три дерева, которые перехватили ракетный огонь и спасли церковь от возгорания, срезали, но остались три дыры от других обстрелов. Стволы и воронки служат священным памятником Божьей благодати, спасшей церковь от полного уничтожения…

По состоянию на 18 июля 2621 украинских городов и сел находились под российской оккупацией. Новости о ситуации там и судьбах жителей отрывочны. Известно, что оккупанты прекратили поиски тел в разрушенном Мариуполе. Они продолжают похищать людей в Херсонской и Запорожской областях и депортировать сотни тысяч из Луганской и Донецкой областей. Обстрелы жилых домов вблизи линии фронта — ежедневное явление. Сколько таких улиц, как Яблонская, мы увидим в этих городах? Сколько еще будет гражданских жертв беспощадных захватчиков?

Недавно мир облетело фото: отец из Харькова Вячеслав Кубата два часа молится над телом своего 13-летнего сына Дмитрия, погибшего от ракетных обстрелов на автобусной остановке. На следующий день Харьков снова обстреляли. Еще три жизни потеряны. Это не статистика, а невыразимая трагедия для семьи, города, страны, всего человечества. Талмуд учит, что каждый, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. В городках под Киевом я увидел обратное: государство-террорист, убивая невинных людей, уничтожает все человечество.

И все же и в Буче, и во время моих трех посещений за два месяца Украины никто не говорит о компромиссе или каких-либо уступках оккупантам. После Бучи нет сомнений в геноцидных намерениях. Это борьба не на жизнь, а на смерть, это защита дарованного Богом достоинства. Украинцы платят самую дорогую цену, чтобы быть свободными, быть людьми.

Украинцы делают больше, чем мир от них ожидал — они противостоят россиянам, когда никто другой не решается вступить в бой. Они отдают жизнь, волонтерят, помогают семи миллионам внутренне перемещенных лиц и нуждающимся, оставшимся дома и жертвующим миллионы своих скромных заработков на поддержку ВСУ и проектов гуманитарной помощи.

Украинцы просят мир понять природу угрозы, распространяющейся далеко за пределы Украины. И помочь Украине. Чтобы наши золотые поля продолжали служить мировой житницей, чтобы наше голубое небо не омрачало механическая саранча.

Каждый — те, кто имеет власть, и те, кто, на первый взгляд, бессилен — могут молиться, могут говорить, могут жертвовать средства, могут открыть свои сердца и дома для переселенцев… сделать что-то в их силах, чтобы остановить войну и убийства. Чтобы дети могли играть на улице Яблонской и спокойно ждать автобус в Харькове. Будет ли признана жертва Божьих детей? Будет ли услышан их призыв?

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