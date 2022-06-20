Тот, кто не боится, уже живет в вечности 20 июня, 18:42 Цей матеріал також доступний українською

Памяти Артема Димида, выпускника УКУ, погибшего на войне 18 июня 2022 года, защищая Украину от российских оккупантов. Его накрыло минометным огнем возле Донецка

18 июня за свободу Украины, за наше с вами достоинство, за единство Европы, за мир в мире отдал свою жизнь Воин Артемий Димид. Сын отца Михаила Димида, первого ректора Львовской богословской академии (теперь УКУ), и известной, глубокой иконописицы Иванки Димид-Крипьякевич. Внук шахтера Дмитрия и Розалии Димидовых и ведущих представителей галицкой интеллигенции Романа и Леси Крипьякевичей. Правнук двух великих украинцев — историка Ивана Крипьякевича и подпольного священника, исповедника веры Артемия Цегельского. Артемий и вместе с ним за этот день сотни украинцев отдали свою жизнь за Украину, за тебя, меня, за правду во всем мире.

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Артемий был выпускником исторической программы Украинского католического университета. Он еще студентом ушел на фронт добровольцем в 2014 году. Закончив службу, Артемий попробовал свои силы в предпринимательстве и нырнул в полную приключений жизнь. Весть об эскалации войны застала его в США, откуда он вернулся на Родину и снова стал в ряды защитников Украины. По инициативе семьи Артема Димида, УКУ основывает стипендиальный фонд его имени.

Эти события должны менять нас всех

Артемий был бесстрашен. Совершил сотню парашютных прыжков. На велосипеде объездил многие страны, а на мотоцикле доехал до Ирана.

Артемий Димид, у которого был отец, что воспитывал его и был для него примером, сегодня — на встрече с Отцом небесным. За 27 лет Артемий проехал 50 стран и сегодня поселился в том доме, где есть много комнат. У его родителей глубокая вера, они происходят из рода мучеников и благодарят Бога за такого сына. И в вере и правде обретают силу в момент неописуемой потери.

Я верю, что глубоко в сердце Артемия пылал огонь его крещения. Ибо не боящийся человек уже живет в вечности. В то время, когда почти все боятся почти всего, Артемий не боялся. Не боялся смерти. Он ощутил благословение Бога. Потому мог отдать свою жизнь.

Сегодня Украина и украинцы меняют мир. Люди, сознательно или подсознательно, видят, как в этой войне проявляется самая большая любовь. «Никто большей любви не имеет над тем, как кто душу свою положил бы за друзей своих» (Ив. 15,13). Мир видит солидарность и мужество. Таинство трансформации происходит через бесстрашие наших воинов.

Осознаем ли мы это, делаем ли вывод? Не разменяем ли мы, не дай Бог, на мелочь эту великую жертву, которая происходит на наших глазах? Эти события должны менять всех нас. Эта жертва призывает нас взглянуть глубоко в таинство. Чтобы мы шли без страха, в вере, надежде, мире и радости.

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