Россия теряет крупнейшего покупателя оружия 13 февраля, 17:11

Причина падения спроса в том, что российское оружие оказалось неэффективным в условиях современной войны

Индия заморозила переговоры по вертолетам и самолетам после того, как увидела их низкую эффективность и высокую уязвимость в реальных боевых условиях в Украине.

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Из-за этого Россия продолжает интенсивно сдавать позиции на рынке вооружений Индии, которая с советских времен была крупнейшим покупателем оружия у Кремля, а в последние годы обеспечивала 20% заказов Рособоронэкспорта. Индия заморозила переговоры о покупке вертолетов Ка-226Т, сообщил в интервью российскому Интерфаксу замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов. И похоже, что это — техническая уловка не подписывать контракт.

В итоге межправительственное соглашение на покупку 200 вертолетов общей стоимостью $1 млрд и сделка по покупке истребителей Су-30МКИ полностью остановлены и не реализуются. Чтобы выйти из этой ситуации Россия предложила Индии комплекты для производства самолетов на ее территории на$ 1,4 млрд, но и это предложение не заинтересовало Индию.

Причина падения спроса в том, что российское оружие оказалось неэффективным в условиях современной войны.

«Спрос на российское оружие падает в том числе после того, как весь мир увидел его в действии в Украине: война нанесла „огромный удар“ по репутации российских поставщиков», — говорит президент американского Wilson Center, а в прошлом посол Марк Грин.

Все это мотивирует вновь задать вопрос Кремлю — операция точно идет по плану? И ответ не нужен. Это ведь риторический вопрос и все всем ясно.

Текст опубликован с разрешения автора

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