Борислав Береза

Борислав Береза

Депутат Верховной Рады VIII созыва

Будущее ветеранов в Украине. Что надо делать уже сейчас

15 августа, 11:37
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Это сообщение о проблеме, о вариантах ее решения и о том, что отмахнуться от нее никому не удастся

Дети считают, что если накрыться одеялом, то исчезнут все чудовища. И воображаемые, и реальные. Дети в это верят. Им это можно простить. Но взрослый человек не имеет права на такую инфантильную позицию в силу возраста, опыта и бесперспективности такого поведения. Во-первых, чудовища не исчезнут, а во-вторых, одеяло гарантированно не лучшая защита. Поэтому, посмотреть в глаза чудовищ лучше, чем вести себя, как ребенок.

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Так и с нашими проблемами. Мы можем игнорировать их, пытаться не замечать их разрушительные последствия и надеяться, что они сами собой исчезнут, но это не поможет их решить. Напрасная надежда. Именно так сейчас происходит с решением проблем военных и ветеранов войны за Независимость Украины. Номинально мы живем со словами «Героям Слава», а фактически помощь государства ветеранам и воинам остается на очень низком уровне. И это надо исправлять. Исправлять надо еще вчера, чтобы не получить сверхсложную проблему с ужасными последствиями завтра.

Давайте просто посчитаем для того, чтобы понять, что нас ждет. На сегодняшний день, по словам министра обороны Алексея Резникова, только в ВСУ насчитывается примерно 700 тыс. человек, а весь сектор безопасности и обороны охватывает до миллиона украинцев. Эксперты говорят, что если война будет длиться более 3 лет, то мы будем иметь примерно 3 млн ветеранов, из которых около трети будут те, которые прошли через боевые действия. И это на 30 млн населения Украины. Для сравнения можно взять США. Там сейчас 16,5 млн военных ветеранов на 331 млн населения. Поэтому в процентах это вдвое больше на количество населения. Кроме того, опыт США здесь нерелевантный, потому что по сравнению с нами у них очень мало военных (в процентном отношении) с опытом непосредственных боевых столкновений, а интенсивность этих столкновений, в подавляющем большинстве случаев, была и близко не такая, как у нас. Более того, после окончания войны у нас будет наибольшее количество, в современной истории, ветеранов с опытом непосредственных столкновений, людей прошедших плен, наибольшее количество с ампутациями, наибольшее количество гражданских с опытом войны. И это еще не говоря о минах, которых на нашей территории больше всего в мире, благодаря действиям РФ.

Можно понять, что нас ждет

И все равно, глядя на опыт США, можно понять, что нас ждет. Так вот, надо будет решать огромную кучу проблем — от реабилитации до социализации, от протезирования до обеспечения рабочими местами, от лечения ранений до помощи при апатии или неконтролируемых приступах агрессии. Это ответственность государства и общества перед ветеранами и помощь им в послевоенный период. Отдельным вопросом стоит профилактика суицида среди ветеранов. Эта проблема актуальна в США до сих пор. На одного погибшего в Ираке и Афганистане американского солдата приходится 5 тех, кто совершил суицид. Страшная статистика, но если бы не было профилактики суицида, то тогда количество самоубийц было бы значительно больше.

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Отдельным вопросом стоит ПТСР. Согласно исследованиям почти треть американских ветеранов войн в Ираке и Афганистане в какой-то период своей жизни столкнулась с проявлениями посттравматического стрессового расстройства — ПТСР. Треть! Но они не были в таком интенсивном боестолкновении, как украинские военные, например, под Бахмутом или Кременной. Поэтому даже трудно представить, какое количество украинских ветеранов столкнется с этой проблемой.

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Но есть уже и те, кто сейчас столкнулся со всем этим. У нас хватает ветеранов и военнослужащих, чьи проблемы не должны ждать конца войны. Волокита, в решении проблем, только обострит их. Вопрос стоит ребром и для их решения не надо ждать окончания боевых действий, а надо уже сегодня начинать работать над их решением. Кстати, в США подавляющее большинство программ финансируются за счет финансовых пожертвований бизнеса и частных донатов. Участие государства есть, но оно больше на уровне создания условий и содействия программ на законодательном уровне, а также мотивации бизнеса. И это не давление на бизнес через силовые и налоговые структуры и именно предложения, в которых есть польза для всех.

Как все это решать? Можно брать за основу опыт США, Франции и Израиля. Например, в США, где-то лет 10 назад, Правительство обратилось за помощью к JP Morgan, американскому транснациональному финансовому конгломерату и одному из крупнейших банков мира. И JP Morgan взяли на себя обязательства создать 100 тыс. рабочих мест для ветеранов. В результате сейчас это появилась большая коалиция крупнейших бизнесов и 2 млн созданных рабочих мест за последние 10 лет. Это про социально ответственный бизнес и роль государства в этом. Кстати, в The Boeing Company работает где-то 20 тыс. ветеранов — 15% всего персонала. И не только это. В США есть мощная культура восприятия ветерана и целая философия, как надо помогать ему и его семье. Есть программы поддержки, трудоустройства, бесплатного образования, психологических курсов, кредитов на бизнес и тому подобное. Есть программы помощи при проблеме социализации и еще много чего. Главная цель — помощи ветерану и вернуть его в полноценную жизнь общества.

Есть ли этому альтернатива? Да, есть! Можно действовать так, как сделали в СССР с «афганцами» — о них забыли. И это привело к тому, что «афганцы» ушли в криминал, топили свою боль в алкоголе, разрушали свои семьи и заканчивали жизнь самоубийством. Но Украина — не СССР и не является следствием тех традиций. Поэтому мы должны понять, что проблема сама никуда не исчезнет и государство вместе с бизнесом должны заняться этим. Это моральный долг, который надо будет отдать ветеранам. И не только моральный. Надо определить и четко различать, что должно делать государство, что волонтеры, что гражданское общество и какая помощь нам нужна от западных партнеров. И если уже сегодня не начать решать проблему, то завтра будет поздно.

Текст публикуется с разрешения автора

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Теги:   США СССР Афганистан Реабилитация ПТСР Суицид Ветераны Война России против Украины

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