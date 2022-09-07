Мощный и неожиданный удар ВСУ 7 сентября, 18:22

Чем жила страна 7 сентября 2022 года

● Мощный и неожиданный удар ВСУ. Временно оккупированный город Балаклея в Харьковской области (на полдороги между Харьковом и Славянском) со вчерашнего дня стал «горячей точкой» для россиян. По еще не подтвержденным Генштабом ВСУ данным, в этом районе на востоке страны украинские силы сумели провести неожиданно мощную атаку. Телеграм-каналы из РФ сообщают об оперативном окружении там сил самарского и башкирского спецотрядов быстрого реагирования (СОБР), и то, что ВСУ развивают наступление на Купянск (на восток от Балаклеи) и на Изюм (на юго-восток, в направлении Славянска).

Видео дня

● Котел закрывается. Под вечер в соцсетях появилась информация, что ВСУ вошли в село Байрак Харьковской области, которое находится южнее Балаклеи. Telegram-канал Оперативний ЗСУ опубликовал видео, снятое на въезде в данный населенный пункт. Видео с брошенных россиянами в Байраке позиций обнародовал и журналист-политтехнолог Тарас Березовец, находящийся на месте событий.

Ранее украинские военные освободили также Вербовку, севернее и ближе к Балаклее. А под вечер появилась информации о том, что ВСУ выбили оккупантов из Новой Гусаровки, — это чуть южнее и восточнее Байрака. Таким образом, российская группировка оказалась в окружении.

● Чем важна Балаклея? Освобождение Балаклеи даст возможность ВСУ наступать на восток, на Купянск, и обрезать оккупантам логистику на Донбасс, заявил Радио НВ эксперт Defence Express Иван Киричевский. И поможет украинским дальнобойным систем обстреливать места сосредоточения российских военных эшелонов.

Контрнаступление идет и на востоке, и на юге. «Мы одновременно в двух местах уже выражено ведем контрнаступательные действия. Восток же не вместо юга. И восток, и юг. И все продолжается, наши давят, давят очень сильно. И, конечно, российское командование растерянно. А почему в двух местах? Потому что мы не даем им маневрировать резервами, за счет одного направления усиливать другое», — пояснил ранее Алексей Арестович, советник ОП.

● Путинские стратеги заигрались в «войнушку». Переброска сил армии РФ из Харьковской области и восточных регионов Украины на юг, вероятно, открыла ВСУ новые возможности для контратак в этом регионе — о чем свидетельствует наступательная операция украинских сил в районе Балаклеи. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в районе Балаклеи, «вероятно, отбросила российские силы на левый берег (северную сторону) рек Северский Донец и Средняя Балаклейка». Специалисты ISW предполагают, что 6 сентября украинские войска захватили Вербовку (менее 3 км к северо-западу от Балаклеи) — о чем свидетельствуют кадры, геолокацию которых аналитикам института удалось верифицировать.мание на сообщение в соцсетях о том, что 6 сентября российские войска отошли с блокпостов в шести километрах к западу от Балаклеи.

А южнее, на Донбассе, оккупанты не оставляют попыток атаковать:

● Отбито восемь атак. За минувшие сутки украинские военные отбили восемь попыток наступления войск РФ на Донбассе. Как уточнили в пресс-службе Генштаба ВСУ, удалось успешно отразить атаки российских оккупантов в районе Григоровки, Зайцево, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины и Опытного.

И далее на юг:

● Херсонщина постепенно освобождается от врага. Украинские силы освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов в Херсонской области. Их название не уточняют, чтобы провести зачистку от диверсионных групп и разминирование. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг.

● Цель — освободить Херсон и Новую Каховку. ВСУ планируют до конца 2022 года освободить большую часть временно оккупированной Херсонщины. Об этом сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины.

По словам украинских чиновников, цель ВСУ состоит в том, чтобы освободить как минимум всю территорию к северу или западу от Днепра. Речь идет не только о Херсоне (правый берег Днепра), но и о Новой Каховке (левый берег Днепра), где расположена гидроэлектростанции и канал, который снабжает Крым водой.

Чиновники США сообщают, что цель Украины по возвращению Херсона к концу 2022 года амбициозна, но достижима, если ВСУ продолжат добиваться успехов в своих текущих операциях.

● Жестокие бои по всей линии фронта. Активные бои идут почти по всей линии фронта, а защитники Украины на многих направлениях — «абсолютные молодцы». Об этом в своем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.

Глава государства, кроме прочего, поблагодарил бойцов, которые во вторник сбили пять из шести российских ракет Х-101 (четыре из них сбили военнослужащие воздушного командования Юг), а также бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады, которые сдерживают врага на Донецком направлении.

● Очень большие потери врага. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 50 610 своих военных, за минувшие сутки — сразу 460. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Также оккупанты лишились более 13 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2097 (+20 за сутки), боевые бронированные машины — 4520 (+36), артсистемы — 1194 (+15), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 300 (+4), средства ПВО — 156 (+0), самолеты — 237 (+1), вертолеты — 208 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 880 (+4) и многое другое.

● Все-таки по Крыму ударили ракетами. Российские авиабазы в оккупированном Крыму (Саки и под Симферополем) были поражены серией успешных ракетных ударов. Эта информация, без уточнения конкретных наименований систем, появилась в свежей статье для агентства Укринформ, написанной главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и первым замом главы оборонного комитета ВР Михаилом Забродским.

● КНДР не продавала снаряды РФ? У администрации Джо Байдена нет доказательств того, что РФ закупила снаряды и боеприпасы в КНДР. Об этом заявил спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

● Ранее СМИ сообщили, что на фоне своих колоссальных военных потерь в Украине и санкционных ограничений Кремль пытается договориться о военной помощи с государствами-изгоями. В частности, РФ покупает артиллерийские снаряды и ракеты ближнего радиуса действия у Северной Кореи.

● Генсек НАТО ожидает суровой зимы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в своей колонке для FT написал, что война РФ против Украины переходит в критическую фазу: «Приближается зима и будет тяжело. Сложно украинскому народу и вооруженным силам, борющимся за свою свободу, и нам, кто их поддерживает».

По мнению генсека Альянса, единство и солидарность союзников подвергнутся серьезному испытанию. «Поскольку семьи и предприятия испытывают кризис резкого роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванных жестоким вторжением России. Перед нами тяжелые шесть месяцев с угрозой отключений электроэнергии, сбоев и возможно даже гражданских беспорядков», — считает он.

Однако Столтенберг отметил, что следует «держаться курса и противостоять тирании ради Украины и ради нас».

● Новый глава Фонда госимущества. Верховная Рада назначила — 282 голосами — народного депутата от Голоса Рустема Умерова, члена украинской делегации на переговорах с РФ и делегата Курултая крымскотатарского народа, руководителем Фонда госимущества (вместо уволенного в феврале Дмитрия Сенниченко).

● Президент презентовал на Нью-Йоркской бирже Украину. Президент Владимир Зеленский выступил на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи и встретился с руководителями крупного бизнеса. Глава государства представил платформу для привлечения иностранных инвестиций в Украину Advantage Ukraine. Это часть масштабной кампании, которая «сигнализирует миру, что Украина открыта для новых возможностей». На платформе собраны более 500 инвестпроектов и возможностей в десяти сферах экономики.

На круглом столе при участии президента и первого вице-премьера Юлии Свириденко побывали руководители Pfizer Inc, S&P Global Inc, American International Group, Wells Farg&Company и других международных компаний.

И для финала:

● Зеленский и народ Украины номинированы на премию. Депутаты Европарламента номинировали президента Украины и украинцев на премию Сахарова За свободу мысли в 2022 году. «Они продолжают каждый день защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что нашу номинацию поддержат все политические группы в Европейском парламенте», — отметили там.

● Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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