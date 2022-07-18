Зеленский чистит, Ермак усиливается 18 июля, 19:40

Чем жила страна 18 июля 2022 года

● Зеленский чистит, Ермак усиливается. Президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

● Венедиктова отстранена в соответствии с частью второй статьи 11 закона «О правовом режиме военного положения». Эту норму ВР проголосовала в мае 2022-го, — она дает президенту право в период действия военного положения «принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначение на должность и освобождении от должности которого отнесено к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнение обязанностей на другое лицо».

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● По закону назначение генпрокурора и главы СБУ являются полномочиями Верховной Рады (но по представлению президента). По Конституции у президента нет полномочий отстранять или устранять глав Офиса генпрокурора или СБУ.

● Другим указом Зеленский возложил исполнение обязанностей генпрокурора на его зама Алексея Симоненко (хотя есть первый зам), креатуру замглавы ОП Олега Татарова (он отвечал за передачу дела Татарова от НАБУ в СБУ, похоронившую расследование).

● Баканова Зеленский отстранил по одной из статей дисциплинарного устава ВСУ — за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий».

● Глава ОП Андрей Ермак давно конфликтовал с Бакановым. Тучи над отставленным шефом СБУ сгустились несколько недель назад, когда глава государства заявил об инспекции, направленной к силовикам, и пообещал сделать кадровые выводы на основании этой проверки.

● Малюк подменит Баканова. Президент Украины назначил временно исполнять обязанности главы СБУ первого замглавы этого ведомства Василия Малюка.

● Малюк — человек, близкий к главе ОП Андрею Ермаку и его заму Олегу Татарову. До лета 2021-го он был первым замом главы СБУ — начальником Главупра по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Центрального управления СБУ. Потом Зеленский его уволил, — «не поставил точку во всех контрабандных сферах». Перед возвращением в СБУ (которое случилось в конце февраля) Малюк совсем недолго поработал замом главы МВД Дениса Монастырского.

● Еще проверят. Уже после появления указов президента Андрей Смирнов, замглавы ОП, пояснил, что об увольнении обоих должностных лиц пока речь не идет: после соответствующих служебных проверок Зеленский определится, вносить ли соответствующие представления об их увольнении в парламент.

● Ответят за коллаборантов? Уже через несколько часов после появления указов Владимир Зеленский в видеообращении лично объяснил свое самое существенное кадровое решение с начала полномасштабного вторжения РФ. Он напомнил о неутешительной статистике по состоянию на середину июля: зарегистрировано 651 уголовное производство по госизмене и коллаборационной деятельности органов среди работников прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов; в 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении; более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают «против нашего государства».

● «Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства, а также связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, формулируют очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», — заявил глава государства.

● Зеленский наконец-то взялся за САП и НАБУ. Президент поручил премьеру «активизировать работу» по избранию руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и считает необходимым завершить процедуру избрания руководителя Специализированной антикоррпрокуратуры (САП). Иными словами, он взялся за то, чего от официального Киева требуют все союзники и что необходимо для интеграции с ЕС, — за воскрешение полноценной антикоррупционной вертикали.

● «Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, — заявил глава государства. — Моя позиция как президента Украины — состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения».

● Президент убежден, что без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование. То же касается и НАБУ, — полномочия его первого директора закончились, а конкурс по назначению следующего все никак не назначается.

● При этом многие аналитики говорят о том, что назначения в САП и НАБУ тихо саботировались на Банковой.

● ОП становится все больше. Верховная Рада поддержала отставку Марины Лазебной с поста министра соцполитики (та подала в отставку в конце прошлой недели). Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram. По его словам, за отставку Лазебной проголосовали 277 парламентариев. «Назначение [Оксаны Жолнович] на должность министра состоится скоро, но не сегодня», — добавил Железняк.

● Ранее в Голосе сообщали, что новым главой Минсоцполитики может стать Оксана Жолнович, которая сейчас руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в ОП.

● «Массированного» наступления нет. Постепенный выход войск РФ из оперативной паузы будет характеризоваться «неустойчивым и поэтапным возобновлением наземных наступлений». Такой прогноз сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW). По итогам первых суток после заявления министра обороны РФ Шойгу о намерениях нарастить наступление «на всех операционных направлениях» ISW констатирует: вопреки этому «приказу» выход армии РФ из оперативной паузы «вряд ли вызовет новую массированную волну наземных атак по нескольким направлениям наступления».

● Аналитики ISW пишут, что по итогам 17 июля ни о каких новых территориальных завоеваниях оккупантов не сообщалось, а штурмы российских сил в Донецкой области остаются «ограниченными». Войска оккупантов отдают приоритет наступлению в районе Северска и Бахмута, сохраняя при этом оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль южной линии фронта.

● Луганщина все еще держится. Российские оккупационные войска пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Но путь в Бахмут пролегает через ту небольшую территорию Луганской области, которая еще держит оборону.

● На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, оккупанты пошли на штурм в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имели и отошли.

● Более 38 тыс. «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 450 своих военных, из них 150 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

● Также оккупанты лишились почти 11 тыс. единиц техники, среди которых: танки — 1687 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 3886 (+7), артсистемы — 849 (+3), реактивные системы залпового огня — 248 (+0), средства ПВО — 113 (+3), самолеты — 220 (+0), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 690 (+2) и многое другое.

● Мир фантазий Москвы. А министр обороны врага Шойгу, якобы, вновь прибыл на фронт, — и теперь проверил группировку Восток. Ее командующий Рустам Мурадов отчитался о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по «разгрому сил противника».

● В свою очередь Шойгу, по данным росСМИ, приказал разобраться с ракетными и артиллерийскими средствами большой дальности, которыми ВСУ уничтожают тыловую инфраструктуру российских войск на временно оккупированных территориях.

● Вновь взрываются склады врага. Утром 18 июля в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы. «С самого утра в Новокаховской громаде слышны взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага. Салюты для хороших — мертвых россиян, которые уже никогда не проснутся», — написал Сергей Хлань, советник главы Херсонской ОВА.

● В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра. В результате ракетного удара ВСУ были уничтожены около 150 оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.

● Кремль останавливаться не собирается. Война РФ против Украины закончится якобы тогда, «когда все ее цели будут достигнуты», заявил пресс-секретарь Кремля Песков. По его словам, у войны «четких временных рамок нет». «Главное — эффективность», — сказал представитель кремлевского режима.

● Военная помощь от ЕС. Совет ЕС одобрил выделение еще 500 млн евро на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter: «Европа продолжает выступать за мир и защиту наших ценностей. Приветствую политическое соглашение Совета ЕС по пятому траншу Украине в рамках Европейского фонда мира».

● Мишель добавил, что поддержка ЕС в виде военной техники для Вооруженных сил Украины сейчас составляет уже 2,5 млрд евро.

● Европейский Фонд Мира не входит в бюджет ЕС, он формируется за счет вкладов от стран-членов и предназначен для финансирования операций безопасности Евросоюза.

И для финала:

● Ответят за террор. С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия выпустила более 3 тыс. крылатых ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, опубликовав фото с последствиями ударов по украинским городам.

● «Уже более трех тысяч крылатых ракет применила Россия против Украины. Нельзя сосчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были использованы против нашей страны и наших людей. Но точно можно привлечь к ответственности всех российских военных преступников», — отметил он.

● «За все, что происходит 145 дней и более восьми лет. Это будет сделано», — резюмировал Зеленский.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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