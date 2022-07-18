Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Зеленский чистит, Ермак усиливается

18 июля, 19:40

Чем жила страна 18 июля 2022 года

● Зеленский чистит, Ермак усиливается. Президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

Венедиктова отстранена в соответствии с частью второй статьи 11 закона «О правовом режиме военного положения». Эту норму ВР проголосовала в мае 2022-го, — она дает президенту право в период действия военного положения «принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначение на должность и освобождении от должности которого отнесено к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнение обязанностей на другое лицо».

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По закону назначение генпрокурора и главы СБУ являются полномочиями Верховной Рады (но по представлению президента). По Конституции у президента нет полномочий отстранять или устранять глав Офиса генпрокурора или СБУ.

Другим указом Зеленский возложил исполнение обязанностей генпрокурора на его зама Алексея Симоненко (хотя есть первый зам), креатуру замглавы ОП Олега Татарова (он отвечал за передачу дела Татарова от НАБУ в СБУ, похоронившую расследование).

Баканова Зеленский отстранил по одной из статей дисциплинарного устава ВСУ — за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий».

Глава ОП Андрей Ермак давно конфликтовал с Бакановым. Тучи над отставленным шефом СБУ сгустились несколько недель назад, когда глава государства заявил об инспекции, направленной к силовикам, и пообещал сделать кадровые выводы на основании этой проверки.

Малюк подменит Баканова. Президент Украины назначил временно исполнять обязанности главы СБУ первого замглавы этого ведомства Василия Малюка.

Малюк — человек, близкий к главе ОП Андрею Ермаку и его заму Олегу Татарову. До лета 2021-го он был первым замом главы СБУ — начальником Главупра по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Центрального управления СБУ. Потом Зеленский его уволил, — «не поставил точку во всех контрабандных сферах». Перед возвращением в СБУ (которое случилось в конце февраля) Малюк совсем недолго поработал замом главы МВД Дениса Монастырского.

Еще проверят. Уже после появления указов президента Андрей Смирнов, замглавы ОП, пояснил, что об увольнении обоих должностных лиц пока речь не идет: после соответствующих служебных проверок Зеленский определится, вносить ли соответствующие представления об их увольнении в парламент.

● Ответят за коллаборантов? Уже через несколько часов после появления указов Владимир Зеленский в видеообращении лично объяснил свое самое существенное кадровое решение с начала полномасштабного вторжения РФ. Он напомнил о неутешительной статистике по состоянию на середину июля: зарегистрировано 651 уголовное производство по госизмене и коллаборационной деятельности органов среди работников прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов; в 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении; более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают «против нашего государства».

«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства, а также связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, формулируют очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», — заявил глава государства.

● Зеленский наконец-то взялся за САП и НАБУ. Президент поручил премьеру «активизировать работу» по избранию руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и считает необходимым завершить процедуру избрания руководителя Специализированной антикоррпрокуратуры (САП). Иными словами, он взялся за то, чего от официального Киева требуют все союзники и что необходимо для интеграции с ЕС, — за воскрешение полноценной антикоррупционной вертикали.

«Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, — заявил глава государства. — Моя позиция как президента Украины — состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения».

Президент убежден, что без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование. То же касается и НАБУ, — полномочия его первого директора закончились, а конкурс по назначению следующего все никак не назначается.

При этом многие аналитики говорят о том, что назначения в САП и НАБУ тихо саботировались на Банковой.

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● ОП становится все больше. Верховная Рада поддержала отставку Марины Лазебной с поста министра соцполитики (та подала в отставку в конце прошлой недели). Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram. По его словам, за отставку Лазебной проголосовали 277 парламентариев. «Назначение [Оксаны Жолнович] на должность министра состоится скоро, но не сегодня», — добавил Железняк.

Ранее в Голосе сообщали, что новым главой Минсоцполитики может стать Оксана Жолнович, которая сейчас руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в ОП.

● «Массированного» наступления нет. Постепенный выход войск РФ из оперативной паузы будет характеризоваться «неустойчивым и поэтапным возобновлением наземных наступлений». Такой прогноз сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW). По итогам первых суток после заявления министра обороны РФ Шойгу о намерениях нарастить наступление «на всех операционных направлениях» ISW констатирует: вопреки этому «приказу» выход армии РФ из оперативной паузы «вряд ли вызовет новую массированную волну наземных атак по нескольким направлениям наступления».

Аналитики ISW пишут, что по итогам 17 июля ни о каких новых территориальных завоеваниях оккупантов не сообщалось, а штурмы российских сил в Донецкой области остаются «ограниченными». Войска оккупантов отдают приоритет наступлению в районе Северска и Бахмута, сохраняя при этом оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль южной линии фронта.

● Луганщина все еще держится. Российские оккупационные войска пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Но путь в Бахмут пролегает через ту небольшую территорию Луганской области, которая еще держит оборону.

На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, оккупанты пошли на штурм в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имели и отошли.

Более 38 тыс. «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 450 своих военных, из них 150 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Также оккупанты лишились почти 11 тыс. единиц техники, среди которых: танки — 1687 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 3886 (+7), артсистемы — 849 (+3), реактивные системы залпового огня — 248 (+0), средства ПВО — 113 (+3), самолеты — 220 (+0), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 690 (+2) и многое другое.

Мир фантазий Москвы. А министр обороны врага Шойгу, якобы, вновь прибыл на фронт, — и теперь проверил группировку Восток. Ее командующий Рустам Мурадов отчитался о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по «разгрому сил противника».

В свою очередь Шойгу, по данным росСМИ, приказал разобраться с ракетными и артиллерийскими средствами большой дальности, которыми ВСУ уничтожают тыловую инфраструктуру российских войск на временно оккупированных территориях.

Вновь взрываются склады врага. Утром 18 июля в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы. «С самого утра в Новокаховской громаде слышны взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага. Салюты для хороших — мертвых россиян, которые уже никогда не проснутся», — написал Сергей Хлань, советник главы Херсонской ОВА.

В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра. В результате ракетного удара ВСУ были уничтожены около 150 оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.

Кремль останавливаться не собирается. Война РФ против Украины закончится якобы тогда, «когда все ее цели будут достигнуты», заявил пресс-секретарь Кремля Песков. По его словам, у войны «четких временных рамок нет». «Главное — эффективность», — сказал представитель кремлевского режима.

Военная помощь от ЕС. Совет ЕС одобрил выделение еще 500 млн евро на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter: «Европа продолжает выступать за мир и защиту наших ценностей. Приветствую политическое соглашение Совета ЕС по пятому траншу Украине в рамках Европейского фонда мира».

Мишель добавил, что поддержка ЕС в виде военной техники для Вооруженных сил Украины сейчас составляет уже 2,5 млрд евро.

Европейский Фонд Мира не входит в бюджет ЕС, он формируется за счет вкладов от стран-членов и предназначен для финансирования операций безопасности Евросоюза.

И для финала:

● Ответят за террор. С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия выпустила более 3 тыс. крылатых ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, опубликовав фото с последствиями ударов по украинским городам.

«Уже более трех тысяч крылатых ракет применила Россия против Украины. Нельзя сосчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были использованы против нашей страны и наших людей. Но точно можно привлечь к ответственности всех российских военных преступников», — отметил он.

«За все, что происходит 145 дней и более восьми лет. Это будет сделано», — резюмировал Зеленский.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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