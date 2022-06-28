В стране больше нет безопасных мест. О жизни в алгоритме войны 28 июня, 13:03

Если вы готовы принимать риски — перестраивайте свою жизнь на алгоритм войны

Давайте так. Самая большая ошибка — попытка совместить войну и мирную жизнь. Попытка жить во время войны так, словно ничего не происходит. Так не бывает. Так не получится.

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Вы должны понять — той жизни больше нет. И ее нет — точка. Не на неделю. Не на месяц. И даже не на полгода. Надолго. На годы. И именно из этого и исходить, выстраивая свои дальнейшие стратегии.

Если же вы будете исходить из ложной, неверной предпосылки, что у нас вот тут пока не стреляют, я подожду и пересижу, может, к осени это все и закончится — и продолжать жить со своей семьей и своими детьми так, как будто ничего не происходит — что-нибудь обязательно произойдет.

Если вы готовы принимать риски — перестраивайте свою жизнь на алгоритм войны. В котором шанс погибнуть намного — на порядки! — выше, чем по алгоритмам мирной жизни.

Перестраивайте свою модель поведения, свое место сна, свои алгоритмы передвижения по городу, свои алгоритмы посещения открытых незащищенных мест. Торговых центров. Тем более во время тревоги. Как это сделали жители Израиля.

Это война, в которой противник использует реактивное тяжелое вооружение большой дальности.

В стране больше нет безопасных мест. У россиян пока есть возможность ударить в любую точку страны. И они пока будут это делать.

Ваша семья в любом случае будет жить теперь по-другому. Это аксиома.

И на другие алгоритмы ее переведете либо вы — это лучший вариант. Либо россияне, но это будет уже с кровью. Это — если вы готовы к этому.

Еще раз: так, как было, уже не будет. Мирная жизнь и война несовместимы. Поймите вы это уже наконец.

На британском плакате времен Второй мировой, призванном пропагандировать эвакуацию, Гитлер нашептывает английской матери: «Верни их обратно, верни их обратно!». Правительство: «Не делай этого, мать — оставь детей там, где они есть!»

Текст опубликован с разрешения автора

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