Работа над страхом. Как отобрать один из главных инструментов Москвы 19 сентября, 20:13 NV Премиум

Россия подвела мир к той черте, где спасти его может только бесстрашие. Потому что страх, как и ложь, — один из двух главных инструментов Москвы. Почему бы не отобрать у нее хотя бы один из них?

Впервые напечатано в журнале NV за август 2023 года. Републикация запрещена

Самая важная и самая тяжелая проблема нашего будущего называется Россия. Вероятность того, что она распадется или куда-то испарится, сейчас выглядит даже более сомнительно, чем какой-то год назад, из-за чего неплохо готовить себя к худшему: наше будущее не обойдется без ее слишком близкого и токсичного присутствия.

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Когда я пишу «наше будущее», то имею в виду не только нас, украинцев: Россия стала проблемой глобальной. Что это не сугубо украинская боль, сейчас начинают осознавать и на Западе — прежде всего политические элиты. Не поздно ли начинают? Наверное, да. Но принцип «лучше поздно, чем никогда» в этом случае, к счастью, еще работает.

Зато простые граждане (а следовательно, и общества) Запада до такого осознания в целом не созрели. Понимание того, что Россия является угрозой непосредственно для них — и не в каком-то абстрактно-метафорическом, а в прямом смысле, — до сих пор не завладело головами подавляющего большинства европейцев, причем не только западных. Даже в соседней Польше люди еще не готовы принять сегодняшнюю войну как собственную и предпочитают самоуспокаиваться и закрывать глаза на очевидное. Случай с «белорусскими» вертолетами, нарушившими польскую воздушную границу и дерзко полетавшими себе над территорией натовской страны, показателен: польское общество объединяться перед лицом угрозы пока не собирается.

Хотя в целом процесс постепенного прозревания все-таки продолжается, и Россия каждой очередной эскалацией сама все делает для того, чтобы граждане Запада неуклонно прозревали.

Впрочем, Запад Западом, и с ним у нас преимущественно прогресс. Но есть еще Юг — тот, который Глобальный. Кстати, этот термин, который с прошлого года приобрел новую популярность и пошел гулять по медийным просторам (и именно в связи с российской агрессией), изначально, в конце 1960-х, выполнял роль более политкорректного заменителя для «третьего мира». Сегодня же Глобальный Юг — это несколько более узкий третий мир. Речь идет о той части человечества, которая упорно не желает избавляться от мифологии о дружественном СССР и соответственно дружественной России, с одной стороны, как и о враждебном Западе, с другой. Поэтому и позиция Глобального Юга относительно текущей войны завуалированно пророссийская, а весь его «нейтралитет» сводится к известному тезису о «все хорошее против всего плохого».

Серая зона «между»