Три основных сценария. Чем закончится война в Украине 31 мая, 07:13 Цей матеріал також доступний українською

То, что произойдет дальше на поле боя, определит, кто выиграет в конечном итоге в нынешнем в значительной степени замороженном конфликте — Россия или Украина

Материал написан в соавторстве с Робертом Мэннингом, экспертом Центра стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта

Спустя три месяца после путинского вторжения в Украину перспективы решающей победы Кремля испарились. Тем не менее, даже несмотря на военные неудачи России, героическое сопротивление Украины и богатую военную помощь Запада, ситуация еще не переломлена.

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В апреле мы изложили варианты того, как исход этой войны может изменить мир. В то время вовсе не было очевидно, что наш медленно развивающийся сценарий «замороженного конфликта», в котором обе стороны изо всех сил пытаются добиться быстрого или решительного прогресса, с наибольшей вероятностью материализуется. Но последние недели показали, что все идет к этому.

Также менее очевидно, какой удар война нанесет мировой экономике, что приведет к крупным продовольственному и энергетическому кризисам. В зависимости от продолжительности конфликта эти последствия могут оказаться еще более серьезными для развивающихся стран, чем финансовый кризис 2008 года. И хотя ударные волны бьют по Европе сильнее, чем по США, обе страны испытывают экономические трудности. Программа развития ООН уже подсчитала, что, если война продлится, подавляющее большинство украинцев в самой Украине к концу года столкнется с «крайней экономической уязвимостью».

Этот глобальный экономический спад, вероятно, станет все более влиятельным фактором в принятии решений США/НАТО, потенциально открывая раскол между Европой, которая может стремиться к скорейшему окончанию войны, и Соединенными Штатами, которые хотят, чтобы Москва потерпела полное поражение.

Итак, как же замороженный конфликт может развиваться в глобальном масштабе в течение следующих двух лет? Ниже приведены три варианта того, как этот сценарий может выглядеть:

Сценарий № 1: Медленное удушение Украины

Россия укрепляет сухопутный коридор в оккупированный Крым, и, не обеспечив полного контроля над остальной частью черноморского побережья Украины, разрушает или блокирует портовый город Одесса, фактически оставляя страну без выхода к морю. Путин продолжает бомбить инфраструктуру по всей Украине и аннексирует части юга и востока, еще больше дестабилизируя страну. Он объявляет о «победе», успешно подавляя инакомыслие дома.

Сценарий может развиваться следующим образом:

— Путин в начале 2023 года призывает к прекращению огня, но к мирному соглашению не готов, ибо все еще надеется на более значительные территориальные завоевания в будущем (возможно, дойти до Молдовы), а также уступки от НАТО (например, признание Крыма суверенной территорией России, если жители согласятся на референдум под международным наблюдением). Санкции Запада против России остаются в силе, и экономические условия в стране ухудшаются. Но США и Европа также погружаются в рецессию, что питает растущее политическое недовольство по поводу инфляции и нехватки товаров.

— Полномасштабный глобальный продовольственный кризис приводит к нарастанию беспорядков и волнений от Шри-Ланки до Египта (где уже ощущаются негативные последствия войны), в то время как торговые модели резко ухудшаются после того, как такие крупные страны-экспортеры, как Индия, Индонезия и Малайзия удвоили продовольственный протекционизм. Медленная реакция стран Большой семерки и МВФ усугубляет долговой кризис, с которым сталкиваются развивающиеся страны. Нестабильность растет в Африке и Азии, в то время как политики левого толка становятся все более популярными в Латинской Америке.

Россия укрепляет сухопутный коридор в оккупированный Крым

— В 2023 году союзники по НАТО продолжают направлять летальное вооружение, поскольку Украина, которая отказалась от предложенного Путиным прекращения огня, пытается вернуть себе оккупированную территорию. Качество и количество этой помощи побуждает Москву атаковать поставки в Украину, увеличивая риск ударов вблизи (или даже на) территории НАТО и расширяя конфликт между Североатлантическим союзом и Россией.

— К концу 2023 года консенсус Запада пошатнется. Обеспокоенные экономическими издержками, страданиями украинцев, бременем беженцев и опасениями эскалации (включая риск ядерной атаки со стороны России), Германия и Франция предпринимают многонациональные усилия, чтобы заставить Киев рассмотреть вариант мирного соглашения с Москвой.

Сценарий № 2: России не удается продвинуться дальше

Благодаря совершенствующейся украинской тактике в добавок успешному контрнаступлению в восточной части Донбасса, Россия к началу 2023 года откинута на линию 24 февраля. Но дальнейшие успехи Украины оказываются трудными из-за укрепившейся обороны России и сепаратистов. Несмотря на поставки Западом более продвинутых вооружений, украинские войска добиваются минимального прогресса.

Сценарий может развиваться следующим образом:

— Столкнувшись с растущим недовольством в стране из-за краха экономики и истощения от военных неудач, Путин находится под сильным давлением заключить сделку с Украиной, пока положение не усугубилось еще больше.

— Начиная с начала 2023 года, Турция, Катар и Индия, которые с 2020 года стремились позиционировать себя глобальными миротворцами, настаивают на прекращении огня, поскольку чувствуется неотвратимость глобального экономического кризиса. Но воодушевленная своим успехом на поле боя, Украина сопротивляется этому, ну а Путин все еще надеется на военный реванш.

— Между тем, некоторые европейские лидеры также начинают тихо продвигать официальную дипломатическую базу: президент Франции Эммануэль Макрон объединяется со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, чтобы призвать к переговорам в Женеве между Украиной и пятью постоянными членами Совбеза ООН (включая Россию), а также Германией (по образцу переговоров в формате 2+4 о воссоединении Германии), чтобы найти решение.

— Си и Макрон в частном порядке пытаются убедить и Путина, и президента Украины Владимира Зеленского, выдвигая обещание российских репараций в рамках урегулирования. Пекин не хочет показать, что он подрывает планы Путина, но слабеющая экономика Китая не оставляет Си особого выбора.

— Воодушевленные убедительной победой республиканцев на промежуточных выборах в США в ноябре 2022 года, все большее число законодателей Республиканской партии настаивают на прекращении военной помощи США Украине и переориентации внимания Вашингтона на Пекин как на ведущую угрозу безопасности.

Сценарий № 3: Украина отвоевывает почти все

В результате значительного увеличения поставок западного оружия в Украину, падения морального духа россиян как на тактическом, так и на стратегическом уровне, а также неспособности Москвы заменить военную технику в необходимом количестве (благодаря западным санкциям) Россия полностью вытеснена с Украины, за исключением Крыма, но Киев готовится вернуть себе полуостров (что Путин фактически расценил бы как вторжение на территорию РФ).

Этот сценарий может развиваться так:

— Есть растущий риск российского ядерного возмездия, чтобы остановить военную помощь Запада, усиленного потерей Россией ранее оккупированной восточной Украины. Пока Украина готовится к запланированному наступлению на Крым, Путин развертывает там ракеты Искандер-М с ядерными боеголовками и угрожает их применением, если киевские войска будут наступать. В одночасье появляется большая вероятность третьей мировой войны, если незамедлительные посреднические усилия Франции и Китая, направленные на предотвращение дальнейшей эскалации, закончатся неудачей.

Но к середине 2023 года — почти за целый год до того, как Путин рассчитывал организовать себе переизбрание еще на один срок, — его власть внутри страны оказывается под угрозой из-за нарастающего общественного гнева. Униженные высшие военные и разведывательные чины вынуждают Путина немедленно уйти в отставку, но позволяют ему сохранить сбережения и защититься от международного судебного преследования за военные преступления.

США и Евросоюз расходятся во мнениях по вопросу об отмене некоторых санкций против России: Опасаясь перспективы гигантской Северной Кореи по соседству (в обличии глубоко изолированной России), Европа стремится заключить сделку, сняв санкции на нефть, газ и другие сырьевые товары по соглашению о взаимовыгодных услугах о том, что часть выручки от продаж из России будет направляться как компенсация в фонд восстановления Украины, возглавляемый Всемирным банком и ЕБРР.

Глобальный экономический рост замедляется, достигнув в 2023 мизерного 1% году на фоне усиления политики «нищего соседа», протекционизма в стиле 1930-х годов, растущего национализма, разрушающего глобальные институты, и народного недовольства, распространяющегося из Соединенных Штатов и Европы в бурлящие развивающиеся страны.

То, что произойдет дальше на поле боя, определит, кто выиграет в конечном итоге в нынешнем в значительной степени замороженном конфликте — Россия или Украина. Все еще вероятны различные военные исходы. В игре так много переменных, что трудно привязать вероятности к потенциальным сценариям.

Но во всех случаях экономический ущерб будет огромным не только для Украины, но и для остального мира. Вместо того, чтобы ждать исхода войны, политики должны в срочном порядке изучить пути выхода из глобального продовольственного кризиса, растущего потенциала долговых кризисов в развивающихся странах и угрозы рецессии на Западе. Между тем риск применения Россией ядерного оружия в ходе конфликта не нулевой. Использование дипломатических средств для того, чтобы избежать такой эскалации, имеет жизненно важное значение, чтобы конфликт оставался под контролем, а не охватил весь мир.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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