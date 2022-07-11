Зеленский приказал освободить юг, а Ахметов сказал Украине «прощай» 11 июля, 18:53

Чем жила страна 11 июля 2022 года

● Зеленский приказал освободить юг. Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге. Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал британской газете The Times. «Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России», — написали британцы.

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● По словам Резникова, Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, имеющие жизненно важное значение для экономики страны. «Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны», — отметил министр.

● «Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно, а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах», — добавил глава военного ведомства.

● Партизаны работают. «Команда президента была — освободить юг. Чем дальше, тем больше будет в Херсоне гореть складов, БК и вражеских командных пунктов. И до тех, кто в окопах, и до них очередь дойдет», — написал в Telegram Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. Он также поблагодарил украинских партизан за работу.

● Медленное, но уверенное наступление. Украинские силы на юге Украины продвигаются медленно, но уверенно. Об этом рассказала Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг: «Что касается ситуации в южном регионе, она остается стабильно-напряженной. Продвижение наших войск происходит: оно медленное, но уверенное. Объявление о наших успехах будет, как только они будут закреплены».

● По словам Гуменюк, основными достижениями украинских военных являются поражения командных пунктов и логистических центров, в частности, складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Представитель Оперативного командования Юг добавила, что активность РФ по стягиванию техники и подтягиванию резервов происходит, но является очень вялой.

● Враг в Херсоне готовится. В захваченном Херсоне российские оккупанты готовятся к уличным боям, сообщил Сергей Хлань, советник главы Херсонской ОВА. «А это большая опасность для мирных граждан. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя, и они пойдут на левобережную часть Днепра. Но надо быть готовым ко всему», — отметил он.

● 60-я отдельная пехотная бригада ВСУ обнародовала видео из освобожденной Ивановки Херсонской области. На улицах населенного пункта много уничтоженной военной техники российских оккупантов. Часть домов местных жителей разрушена. «Ждем приказа идти дальше», — отметили украинские военные.

● Путин может объявить мобилизацию. Россия попытается быстро оккупировать Луганскую и Донецкую области, чтобы попробовать предотвратить контрнаступление Украины. Такое мнение в интервью LB.ua высказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, предположивший, что после выхода на адмграницы Луганской и Донецкой областей Москва сразу попытается провести референдум и принять решение о вхождении этих территорий в свой состав. «А дальше, когда Украина будет проводить контрнаступление и освобождать территории, Путин просто объявит, что Украина пошла войной против России, поэтому объявляется полная мобилизация», — считает он.

● По словам Гайдая, в 2014 году Россия не пошла на этот шаг, поскольку у Украины не было достаточно военной силы, чтобы отвоевать свои территории, но сейчас ситуация другая.

● Нидерланды помогут. Нидерланды будут поставлять Украине тяжелое вооружение, заявил в ходе визита в Киев премьер этой страны Марк Рютте. «Я призываю всех своих коллег в Европе и других уголках мира, чтобы они помогали Украине тяжелым вооружением. Наша страна будет предоставлять тяжелое вооружение, панцирники и самоходные гаубицы», — сказал он во время встречи с Владимиром Зеленским.

● Гость подчеркнул, что Нидерланды будут поддерживать Украину любыми возможными способами и сейчас, и в будущем, призвал продолжать давление на Россию и сделать так, чтобы виновные в военных преступлениях на украинской территории понесли наказание. «…Путинское войско оставило свои ужасные следы, руину, смерть, и я очень поражен тем, что сегодня увидел, хотя не мог даже себе представить, какого масштаба были страдания, когда там находились оккупанты», — добавил Рютте, посетивший Бучу, Ирпень и Бородянку.

● Достойная замена Джонсону. В случае избрания на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, глава МИД этой страны, обеспечит поражение России в войне против Украины. Такое обещание она дала в своей статье для The Telegraph: «Я буду бороться на выборах как консерватор и буду управлять страной как консерватор. На посту премьер-министра я возьмусь за дело: будь то обеспечение поражения Владимира Путина в Украине или стимулирование экономики».

● Накануне Трасс объявила, что будет участвовать в конкурсе на должность лидера Консервативной партии. Затем она поборется за кресло премьера, ставшее вакантным после отставки Бориса Джонсона.

● Показать Путину его место. Влиятельное американское издание The Washington Post поддержало призыв министра обороны Украины Алексея Резникова как можно быстрее поставить ВСУ еще больше ракетных систем HIMARS и аналогичных им систем после того, как украинские военные доказали эффективность их применения.

● «Это мы еще не начинали». Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что западное оружие, поставляемое украинской армии, уже меняет ход войны. У себя в Twitter он напомнил, что в последнее время благодаря западному оружию российская армия лишилась командных пунктов, техники и складов боеприпасов.

● «Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали», — написал Данилов.

● Таким образом секретарь СНБО высмеял заявление кремлевского диктатора, который на 134-й день войны против Украины сказал: «Мы всерьез еще ничего не начинали».

● Сотня «ушла» за сутки. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 37 400 своих военных, из них 100 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Авдеевском направлении.

● Также оккупанты лишились более 10,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1645 (+4 за сутки), боевые бронированные машины — 3828 (+5), арт системы — 838 (+4), реактивные системы залпового огня — 247 (+0), средства ПВО — 109 (+1), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 188 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 676 (+2) и многое другое.

● Лукашенко ждет переворот? Белорусский диктатор Лукашенко столкнулся с угрозой военного переворота на фоне сближения с Москвой и поддержки диктатора Владимира Путина в войне против Украины, сообщила британская Express со ссылкой на письмо белорусских военнослужащих.

● В письме, которое есть в распоряжении издания, старшие офицеры пятой бригады спецназа предостерегли Лукашенко от отправки белорусских солдат воевать в Украину, заявив, что такой шаг был бы «чистым самоубийством». Кроме того, они обвинили российского президента в «разрушении суверенитета».

● Офицеры якобы заявили о своей поддержке Украины, сказав, что между двумя странами всегда были дружеские отношения, и осудили войну Кремля как «абсолютно неспровоцированную».

● Особый статус дружбы. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении особого статуса полякам в Украине. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда, говоря об отношениях Польши и Украины в 79-ю годовщину Волынской трагедии во время Второй мировой.

● «Сегодня президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине… Сегодня Украина этим жестом президента символически приглашает нас: „Мы приветствуем вас здесь на особых правах“. Пусть это будет для нас неким знаком», — сказал Дуда.

Тем временем:

● Кремль раздает свои бумажки. Российский диктатор Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства страны-агрессор для всех граждан Украины, а также для таких подозрительных субъектов, как «граждане ДНР», «граждане ЛНР» и даже «люди без гражданства, постоянно проживающие» на Донбассе.

● А во временно захваченном Великом Бурлуке Харьковской области взорвали автомобиль назначенного россиянами «гауляйтера» Евгения Юнакова, он погиб. Об этом сообщило российское пропагандистское СМИ РБК со ссылкой на так называемую «военно-гражданскую администрацию» оккупантов.

И для финала:

● Ахметов сказал Украине «прощай». Ринат Ахметов «принял вынужденное решение» о выходе компании SCM из медийного бизнеса. Медиагруппа Украина (телеканалы Украина, Украина 24 и другие ресурсы) откажется в пользу государства от всех лицензий на эфирные, спутниковые и печатные медиа. Также останавливается деятельность онлайн-медиа медиагруппы.

Такое решение, как пояснил богатейший украинец, продиктовано вступлением в силу закона О предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов). «Как самый крупный частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не позволяют компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях», — заявил Ахметов.

● Есть четыре критерия, которым, по закону, должен отвечать «олигарх»: принимать участие в политжизни; оказывать значительное влияние на СМИ; контролировать предприятия-монополисты; иметь активы, стоимость которых превышает 1 млн прожиточных минимумов на 1 января соответствующего года (2,19 млрд грн на момент принятия). Подпадающие под эти параметры люди будут юридически ограничиваться в своем деловом и общественном влиянии и станут «неудобными» партнерами для политиков.

● Процесс создания этого списка 30 июня запустил Владимир Зеленский, который ввел в действие соответствующее решение СНБО.

● Совсем недавно Вадим Новинский, бизнес-партнер Ахметова, добровольно сложил с себя депутатские полномочия, тем самым избавившись от одного из признаков человека, который должен попасть в «реестр олигархов».

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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