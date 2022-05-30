ЕС пока не может устоять перед российской нефтью 30 мая, 19:03 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 30 мая 2022 года

● ЕС пока не может устоять перед российской нефтью. Лидеры Евросоюза не смогут согласовать эмбарго на российскую нефть во время саммита 30−31 мая в Брюсселе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявления участников встречи.

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● Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в ЕС еще не готовы окончательно согласовать решение. Она усомнилась в том, что «проблема будет решена в ближайшие 48 часов», сообщает The Washington Post. А по мнению премьера Эстонии Каи Каллас, скорее всего, ЕС придет к соглашению до следующего саммита в конце июня.

● Зеленский-Эрдоган-Путин. Президент Владимир Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с российским диктатором Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило ZN.ua со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова. Условие одно: Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры, если хозяин Кремля будет готов в них участвовать.

● Эрдоган предлагает встречу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал российскому диктатору, что готов организовать встречу представителей Украины, России и ООН в Стамбуле.

● Во время телефонного разговора с Путиным Эрдоган заявил, что необходимы шаги, которые минимизируют «негативные последствия войны» и «укрепят доверие». По его словам, Анкара готова сыграть роль в возможном механизме мониторинга, если стороны согласятся.

● Польша будет гарантом для Украины. В будущем Польша готова стать официальным гарантом безопасности Украины, заявил ее президент Анджей Дуда. «Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты — да, Польша будет участвовать в этом», — сказал он CNN. Дуда добавил, что в настоящее время в Польше находятся более 2 млн. украинцев.

● Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами, но без участия РФ. По его словам, проект уже разработан, но некоторые моменты еще нужно согласовать.

● Горячий Донбасс. На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий с целью окружения украинских войск в районах Лисичанска и Северодонецка, а также блокировании основных логистических путей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● На Лиманском направлении (западнее Северодонецка) агрессоры закрепляются в населенном пункте Лиман, проводят перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

● На Северодонецком направлении оккупационная армия РФ закрепляется на северо-восточной и юго-восточной окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск перебросили с территории РФ в определенные районы боеприпасы и технику.

● «Российские оккупационные войска ведут интенсивный огонь вдоль всей линии столкновения и пытаются бить артиллерией в глубину обороны. Враг пытается произвести штурмовые действия вдоль всей линии столкновения в Луганской и Донецкой областях», — отметила замминистра обороны Анна Маляр.

● Оборона Северодонецка продолжается. Российские оккупационные войска смогли зайти в Северодонецк и контролируют полосу около ста метров, но существенно продвинуться дальше не смогли. Об том сообщил глава Северодонецкой райадминистрации Роман Власенко.

● «Бои идут в окрестностях Северодонецка. С двух направлений — Новоайдара и Старобельска враг смог зайти в Северодонецк, контролирует около ста метров полосу. Существенно продвинуться не смог, наши ребята держат оборону», — пояснил Власенко.

● Есть надежда. Ситуация в Северодонецке сейчас тяжелая, в окрестностях уже идут уличные бои, сообщил Александр Мотузянык, спикер Минобороны. Но, по его словам, ВСУ держат все под контролем. «Работает разведка, все планы врага нам известны. Работает и наша воздушная разведка. Потому у меня есть оптимистические взгляды на эту ситуацию», — добавил Мотузянык.

● Спикер МО подчеркнул, что ВСУ принимают все меры, чтобы не допустить окружения украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска.

● Об азовцах вслух пока не говорят. Информация об эвакуированных защитниках Азовстали пока не публична, рассказала замминистра обороны Анна Маляр. «У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретная. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей. Это персональные данные, это понятно», — пояснила она.

● Жены и матери защитников Мариуполя объявили о создании организации «Женщины из Стали».

● В Луганской области российские оккупанты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей, — в результате погиб французский журналист.

● Успешная контратака. Произошедшее накануне контрнаступление ВСУ на северо-западе Херсонской области поломало планы России эффективно окопаться и укрепить контроль над захваченными территориями на юге. Такое предположение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Атака украинцев вынудили российских оккупантов занять оборонительные позиции.

● ISW пишет, что захватчики продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута, и маловероятно, что они попытаются напрямую штурмовать город.

● Лавров сумасшедшего. Захват Донецкой и Луганской областей является безусловным приоритетом России в войне против Украины, заявил французскому TF1 глава российского МИД Лавров. Он назвал все это «освобождением Донецкой и Луганской областей, признанных РФ в качестве независимых государств».

● Кремлевский «дипломат» отметил, что в отношении других территорий Украины, где пытается наступать Россия, «решать свое будущее должны жители этих районов».

● Враг истощается. С начала войны страна-агрессор потеряла в Украине около 30 350 своих солдат, из них 200 — за последние сутки. Такие оценки привел Генштаб ВСУ.

● Также оккупанты лишились почти 9 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1349 (+11 за сутки), боевые бронированные машины — 3282 (+12), артсистемы — 643 (+12), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 205 (+2), средства ПВО — 93 (+0), самолеты — 207 (+0), вертолеты — 174 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 507 (+3) и многое другое.

И еще:

● Командиров больше нет. Минобороны Великобритании сообщило о сокрушительных потерях РФ среди офицеров среднего и младшего ранга. «Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению», — считают британцы.

● В Мелитополе подорвали коллаборантов. Утром в Мелитополе, в районе, где расположен дом «губернатора» Евгения Балицкого, подорвали легковой автомобиль. Пострадали две женщины и мужчина. Есть информация, что одна из них — Евгения Зайцева, племянница Балицкого, которая тоже работает на оккупантов.

● Взрыв, по словам местных жителей, вызвал панику у российских оккупантов. В городе по улицам ездила военная техника, выли сирены, оцепили центральную площадь.

● Вашингтон осторожничает. США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России, заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщило Reuters.

● Заявление Байдена прозвучало после того, как появились сообщения о том, что Белый дом готовится отправить Киеву современные ракетные системы дальнего действия.

● Оружие возмездия. Украина получит реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, рассказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (ОП). По его словам, после того, как об этом стало известно, россияне «сразу впали в истерическую истерику». Подоляк считает, что предоставление Украине РСЗО и претензии России с требованием отменить санкции свидетельствуют о действенности этих двух шагов.

● «Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и сразу же „писает“ себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие», — написал Подоляк в Telegram.

● По информации NYT, наиболее вероятно Белый дом предоставит Украине системы M31 — это высокоточная РСЗО со спутниковым наведением, ракетный комплект которой примерно соответствует 500-фунтовой авиабомбе по количеству взрывчатого вещества. Радиус действия такой системы составляет почти 65 км, что «намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина», уточнило издание.

● Зузанны едут в Украину. Словакия передаст Украине восемь самоходных 155 мм артустановок Zuzana 2, подтвердил министр обороны страны Ярослав Надь. Установленные на полноприводном четырехосном шасси, они могут стрелять на расстояние в 42 км. Украинские военные сейчас осваивают эти САУ.

● А польское правительство решило передать на вооружение Украины три батареи (18 установок) самоходных гаубиц калибра 155 мм AHS Krab.

● Французы будут продолжать. Во время визита в Киев министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна анонсировала новые поставки самоходных 155 мм артустановок Caesar украинской армии. Мол, Париж знает, какие потребности Украины и какие есть возможности, чтобы ответить на них. «Скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом контексте сотрудничество», — добавила она.

● Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время своего визита в Украину посетила Бучу.

● Колоссальные потери из-за войны. Из-за войны в Украине не работает 35% экономики. Прогноз падения ВВП составляет 30−50%. Об этом заявил ВВС премьер Денис Шмыгаль. Он отметил, что бизнес потерял более 200 заводов, около 17% бизнесов вообще прекратили свою работу, а 60% предприятий работают на уровне ниже довоенного.

● Глава правительства отметил, что госбюджет выполняется на уровне 50—70% от довоенного. В то же время «драматически» возросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование. По его словам, все это образует бюджетный дефицит в размере $5 млрд ежемесячно.

● До дефолта РФ остался месяц. По состоянию на вечер 27 мая со стороны России на счета инвесторов не поступили средства на сумму около $100 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, с этого момента начался 30-дневный отсчет до первого для РФ с 1917 года дефолта по внешним долгам. Он будет объявлен, если в этот срок инвесторы не получат свои выплаты. Несмотря на это, на прошлой неделе правительство РФ заявило, что уже провело выплаты.

● Сербия будет покупать газ в РФ. Президент Сербии Александар Вучич договорился с российским диктатором о новом соглашении на поставки российского газа в течение трех лет. «Я сейчас не могу озвучить цену на газ, все детали будут согласованы с Газпромом», — сказал он. И добавил, что обсудил с Путиным и расширение возможностей по хранению газа на территории Сербии.

● Сербский телеканал РТС сообщает, что позже Вучич пояснил, что цена газа для Сербии, по его данным, составит от $310 до $408 за тысячу кубометров. Из расчета необходимых Сербии 2,2 млрд кубометров, это лучшая цена на газ в Европе, пояснил Вучич.

● Украина борется за свою пшеницу. Список кораблей, которыми РФ пытается вывезти в другие страны и продать украденное в Украине зерно и другие товары, передали советнику президента Турции. Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. «Мы договорились, что они возьмут это под контроль», — рассказал он.

● А советник главы ОП Михаил Подоляк пообещал, что каждый моряк, который помогает стране-агрессору России вывозить украинское зерно, будет идентифицирован и подан в международный розыск.

И для финала:

● Порошенко все же выпустили. Экс-президент Петр Порошенко все же выехал из страны на саммит Европейской народной партии в Роттердам.

● Ранее Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором пожаловался на препятствия, с которыми столкнулся во время попытки отправиться на заседание парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе. Его дважды не выпускали из страны.

● Дело Бутусова. Главред Цензор.нет Юрий Бутусов сообщил, что запрет посещать ему воинские части на передовой был дан командирам устно. И он потребует отменить эти «незаконные указания».

● По словам журналиста, приказ о запрете посещать воинские части на передовой был сделан сразу после ФБ-сообщения Марьяны Безуглой, народной депутатки от Слуги народа, члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Та заявила, что СБУ должна открыть дело в отношении Бутусова из-за информации, которую он распространяет.

● По мнению Бутусова, причиной обращения Безуглой стала его критика законопроекта, внесенного депутатом: о праве командирам применять в боевой обстановке средства принуждения, в том числе оружие по отношению к подчиненным.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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