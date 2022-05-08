Голос непокоренной Азовстали 8 мая, 22:15 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 8 мая 2022 года

● Голос непокоренной Азовстали. Замкомандира полка Азов Святослав Калина Паламар и офицер управления разведки Илья Самойленко дали брифинг для прессы прямо с территории осажденного завода Азовсталь — последнего украинского форпоста в Мариуполе, который россияне не могут захватить уже 2,5 месяца.

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● Паламар рассказал, что сейчас ведутся интенсивные обстрелы завода. «Только за ночь мы насчитали 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, работают танки, минометы, снайперы, пехота пытается штурмовать», — рассказал он.

● Также замкомандира Азова уточнил: хотя официальные власти вчера заявили, что за последние три дня с Азовстали были эвакуированы все гражданские, подтвердить это он не может. «Всех ли эвакуировали? Мы не можем сказать, поскольку ни одна международная организация или украинские политики не приехали на завод, нет специальной техники, чтобы разобрать завалы», — сказал Паламар.

● «Из Мариуполя не эвакуированы десятки тысяч граждан, погибших в результате агрессии войск РФ. Мы 2,5 месяца просим весь мир эвакуировать гражданских, и только сейчас нам удалось пару сотен гражданских эвакуировать, — уточнил Паламар. — А еще множество гражданских эвакуировано на территорию подконтрольную России и в целом в РФ. Это радость через слезы, потому что до конца работа не сделана». «Мы ждем резких действий по реальному режиму прекращения огня», — добавил он.

● «У нас остается много военнослужащих раненых, о которых мы просим, мы кричим, чтобы оказали помощь, — пояснил замкомандира Азова. — Им необходимо предоставить возможность эвакуироваться сначала».

● «Многие нас называют героями. На самом деле, мы выполняем свою работу. Героизм возникает, когда терпит неудачу планирование и организация, — в свою очередь рассказал Илья Самойленко. — Многие считают, что мы живые герои. Преимущественно так оно и есть. Живые герои ходят рядом со мной. Многие люди отдали свои жизни за город, за государство, за людей Украины. И это и есть наш высочайший приоритет».

● «Мы могли бы легко отступить от Мариуполя, когда началось оцепление города, — пояснил Самойленко. — Мы решили все равно здесь стоять и защищать его».

● «Проблема в том, что многие представители власти саботировали оборону Украины на протяжении последних нескольких лет. Я бы сказал восемь лет. Эта война началась не в феврале, не 24 февраля», — добавил Самойленко.

● «Мы убили 2,5 тыс. российских военных и еще 5 тыс. ранили [за период с 24 февраля по 15 мая] — это более 15% военных потерь их армии. Мы также уничтожили более 60 танков и 30 повредили — это 10% их потерь. А также уничтожили 10% артиллерийских систем оккупантов, — рассказал Самойленко. — На Мариуполь пришлось около 50% всех бомбардировок. Были дни, когда на Мариуполь сбрасывали более 150 авиабомб. И мы получили ноль поддержки. Ни воздушной помощи, ни наземной, ни артиллерийской поддержки. Мы фактически были брошены на произвол судьбы».

● Самойленко заверил, что военные на Азовстали имеют приказ держать оборону. А потому бойцы будут «стоять столько, сколько нужно».

● Граница РФ уже близко: ВСУ успешно наступают под Харьковом. Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели ВСУ выйдут к границе с РФ. Об этом сказано в анализе американского Института по изучению войны (ISW).

Войска агрессора будут постепенно отходить под успешными атаками ВСУ. Враг разрушил три моста, чтобы замедлить продвижение украинских защитников. «Армии обычно разрушают мосты только в том случае, если они в основном решили, что в ближайшее время не будут пытаться пересечь реку в другом направлении», — считают американские аналитики.

● Украинское наступление, вероятно, направлено на то, чтобы вытеснить российские войска из зоны досягаемости артиллерийского огня в районе Харькова и выйти к границе Белгородской области РФ.

● Как ранее прогнозировала ISW, контрнаступление вынуждает подразделения врага, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться на Харьковский фронт, чтобы остановить украинские атаки. Учитывая нынешние темпы продвижения ВСУ, россияне могут и не предотвратить выход украинцев к границе с РФ, даже с дополнительным подкреплением.

● Украинское контрнаступление, по мнению американцев, демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковской области.

● И на Запорожском направлении украинские защитники достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия.

● Потери врага — 25,5 тыс. В ходе войны РФ потеряла в Украине уже 25,5 тыс. человек (+400 за последние сутки), подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Кроме того, враг утратил: танков — 1130 (+8) ед., боевых бронированных машин — 2741 (+28) ед., артсистем — 509 (+0) ед., РСЗО — 179 (+7) ед., средств ПВО — 86 (+2) ед., самолетов — 199 (+0) ед., вертолетов — 156 (+1) ед., корабли/катера — 12 (+1) ед. и многое другое.

● Армия без головы. То, что офицеры и генералы армии РФ часто находятся на передовой, привело к их непропорционально высоким потерям. По этой причины войска РФ медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя. Об этом свидетельствуют данные разведки Великобритании. Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых, отмечают в британской разведке.

● Украинские военные отошли от Попасной (южнее Лисичанска) на более устойчивые позиции, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● Счет британской помощи пойдет на миллиарды. Великобритания передаст Украине военную помощь еще на $1,6 млрд, сообщило агентство Reuters.

● Новый пакет помощи почти в два раза превышает предыдущие. В британском правительстве заявили, что это высокий самый объем расходов со времен войн в Ираке и Афганистане.

● Новые санкции из-за океана. США объявили новый пакет санкций против России из-за войны в Украине. Они касаются крупнейших российских телеканалов, финансовых услуг, а также ограничений на использование российской нефти.

● Байден — в Украине. Первая леди США Джилл Байден в День матери повстречалась в Ужгороде с украинской «коллегой» Еленой Зеленской, а также с переселенцами.

● Байден и Зеленская посетили школу, в которой живут переселенцы из зоны боевых действий. «Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США», — добавили в пресс-службе Закарпатского облсовета. Там уточнили, что американская гостья уже покинула территорию Украины.

У Владимира Зеленского сегодня были свои встречи:

● Бундестаг в Киеве. В Киеве президент Владимир Зеленский встретился с главой Бундестага Бербель Басс. «Мы очень ценим, что именно в День памяти и примирения и в такое сложное для нас время войны президент Бундестага Германии Бербель Бас приехала поддержать Украину», — отметил украинский лидер.

● Зеленский подчеркнул, что решения, проголосованные в Бундестаге, очень важны для Украины. «Надеемся на вашу поддержку и будущего членства Украины в ЕС. Благодарим за визит», — добавил он.

● А еще сегодня Зеленский выступил с обращением ко Дню памяти и примирения, заявив, что 24 февраля — в день начала войны — слово «никогда» (из девиза этого дня «Никогда больше») стерли, расстреляли и разбомбили сотнями ракет. Свое обращение он записал на фоне разрушенной многоэтажки в Бородянке Киевской области — одного из «многих свидетелей» военных преступлений РФ.

● Трюдо — в Украине. В Украину сегодня приехал премьер Канады Джастин Трюдо. Он побывал в Ирпень, сообщил мэр города Александр Маркушин в Telegram. «Трюдо приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который сотворили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был в шоке», — написал мэр.

И для финала:

● Боно оказался в киевском метро. Солист ирландской рок-группы U2 прибыл в Украину и дал концерт на перроне киевской станции метро Крещатик. Послушать Боно (Пол Дэвид Хьюсон) и Эджа (Дэвид Хоуэлл Эванс) из группы U2 пришли волонтеры, бойцы теробороны, военнослужащие и жители столицы.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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