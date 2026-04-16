Трамп бросил Путину долгожданный спасательный круг. Что дальше

Украина рассчитывает финансировать свою оборону независимо от того, какое безумие будет транслировать Белый дом и какое абсолютное зло будет исходить из Кремля

Война в Иране сместила фокус внимания с конфликта в Украине. Это, вероятно, отражает тот факт, что глобальные рынки сейчас более уязвимы к событиям в Персидском заливе, в то время как к украинской войне у мировой экономики за это время выработался определенный иммунитет.

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Мирные усилия США по Украине также отошли на второй план: такие фигуры, как Уиткофф, Кушнер и другие теперь «переброшены» на иранское направление. На Украину попросту не хватает ни политического ресурса, ни времени, да и за год с лишним попыток чего-то добиться прогресса там почти не наблюдается.

На фоне событий в Персидском заливе обе стороны, — и Россия, и Украина, — по-видимому, получили дополнительный стимул,