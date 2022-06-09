Зеленский ударил персонально Путина и путинских 9 июня, 19:23

Чем жила страна 9 июня 2022 года

● Зеленский ударил персонально Путина и прочих путинских. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского диктатора, а также его высокопоставленных приспешников. Тем самым украинский лидер ввел в действие решение СНБО от 9 июня о бессрочных персональных санкциях. Кроме Путина, в санкционный список попали: пресс-секретарь диктатора Песков; глава российского правительства Мишустин и его заместители; секретарь совбеза РФ Патрушев; министр обороны Шойгу; глава МИД Лавров и другие члены правительства страны-агрессора (всего в списке 35 человек).

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● Другим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских госвузов и их ректоров (всего в списке 236 вузов и 261 человек).

● Зеленский поручил МИД сообщить компетентным органам Евросоюза, США и других стран о введении санкций и поставить вопрос об аналогичных ограничительных мерах.

● Россия — это COVID-22. Президент Владимир Зеленский сравнил полномасштабное вторжение России с пандемией COVID-19 и назвал его новым вирусом COVID-22. «Оружие и санкции — это тоже вакцина. Вакцина против COVID-22, которую принесла Россия. Ненависть — это вирус, и он еще более смертоносен, чем COVID-19. Он распространяется благодаря пропаганде. Благодаря безнаказанности убийц. Почему для некоторых стран COVID-22 так же вроде бы нет, как для конспирологов якобы не было COVID-19? Чему некоторых людей не учат даже кровь и смерть?» — отметил он.

● Фантазии Пу. Российский диктатор хочет объединить временно оккупированные территории Украины в «отдельный федеральный округ», сообщил российский оппозиционный ресурс Медуза со ссылкой на источники в Кремле. Для этого Путин намерен организовать в захваченных ВС РФ районах Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей псефдореферендум. Куратором для реализации этого замысла уже назначен замруководителя департамента администрации президента РФ по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт.

● Путин безнадежен. Российский диктатор не может осознать изначальной безнадежности своих планов по войне в Украине, считает канцлер Германии Олаф Шольц. «Не сумев захватить всю Украину и отведя свои войска от Киева, он сейчас бомбит районы на востоке, особенно Донбасс, и, видимо, считает, что если он там все разбомбит, то потом это может стать частью Российской империи», — заявил Шольц.

● По словам канцлера, экономические санкции, которые были введены из-за агрессии РФ, уже начинают ограничивать возможности развития России.

● Резников рассказал о наших потерях. Ежедневно Украина теряет до сотки своих бойцов убитыми и до 500 ранеными, — об этом в ФБ написал Алексей Резников, министр обороны.

● По словам Резникова, «ситуация на фронте очень тяжелая» и РФ продолжает «давить массой». При этом оккупанты несут большие потери. Но пока враг имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. «Важно сохранять концентрацию. Тогда Украина победит», — подчеркнул он.

● 1 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что на фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 получают ранения.

● 200 врагов за сутки. За последние сутки враг потерял 200 своих солдат, а с начала полномасштабного вторжения в Украину — около 31,7 тыс. Такие данные озвучил Генштаб ВСУ. Самым смертоносным для оккупантов оказалось Бахмутское направление.

● Также россияне лишились более 9,3 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1398 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 3438 (+9), артсистем — 711 (+8), реактивных систем залпового огня — 213 (+0), средств ПВО — 96 (+0), самолетов — 212 (+0), вертолетов — 178 (+1), беспилотников оперативно-тактического уровня — 562 (+3) и многое другое.

● Горячая точка все больше нагревается. ВСУ в настоящее время контролируют около трети Северодонецка, сообщил Александр Стрюк, глава военно-гражданской администрации города. «Если говорить о жилых кварталах — это где-то треть города в старой части. Ситуация довольно сложная, учитывая, что идут постоянные уличные бои, и тактически позиции могут меняться. Но в целом линию обороны Вооруженные силы держат, город контролируют частично», — сказал он.

● По словам Стрюка, в последние несколько суток повысилась интенсивность боев, российские войска пытаются приложить максимум усилий для того, чтобы взять город штурмом. Глава ВГА подчеркнул, что «наши Вооруженные силы выдерживают, поэтому есть все надежды, что им [оккупантам] это не удастся».

● Еще одна горячая точка. Пока бои в Северодонецке продолжаются, российские оккупационные войска также активизировались на Изюмском направлении (северо-западнее Северодонецка). Об этом сообщило британское Минобороны. Продвижение россиян в этом районе застопорилось с апреля, после того как украинские войска умело использовали местность, чтобы замедлить продвижение оккупационных войск.

● Российские войска предприняли попытку наступления в районе Бахмута Донецкой области (юго-западнее Северодонецка), однако украинским военным удалось его остановить. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

● Враги минируют Херсонщину. Пытаясь остановить украинских воинов в Херсонской области, российские захватчики срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения. «Недавно в оккупированную Херсонщину прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века», — уточнили в ГУР Минобороны Украины.

● Разведка сообщила, что при попытке установки минных заграждений на старых боеприпасах уже подорвались несколько саперов-оккупантов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа РФ. «С военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай», — пояснили в ГУР.

● Западные пушки выбьют дух из россиян. Российские оккупанты системно уничтожают Северодонецк, но не контролируют его. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Войска РФ постоянно обстреливают промзону, где удерживают позиции украинские военные, используют крылатые ракеты Калибр и систематически наносят авиаудары.

● Гайдай также уточнил, что если ВСУ быстро получат западное оружие и начнется «дуэль артиллерий», то украинские военные смогут зачистить Северодонецк за два-три дня.

● Артиллерии у ВСУ становится все больше. «Рад сообщить, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ Краб. После орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 — это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь», — написал в ФБ министр обороны Алексей Резников. По его словам, Минобороны уже обеспечило поставки ВСУ более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра.

● «Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, имевшихся у Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньший расход», — отметил министр.

● Одновременно в ВСУ было поставлено более полусотни орудий других крупных калибров, а также снарядов к ним, составляющим уже более 75% объема, который был к началу полномасштабного российского вторжения.

● «По артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от Вооруженных сил на 90%. На 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение 1−2 недель. Но меняются обстоятельства на поле боя — увеличивается потребность», — отметил Резников.

● Украинские воины получат РСЗО и план. США и Великобритания разработали план обучений украинских военных работе с новыми реактивными системами залпового огня, в частности HIMARS, которые должны получить ВСУ в качества военной помощи. Об этом, по данным The Washington Post, сообщил генерал Марк Милли, глава Комитета начальников штабов ВС США.

● США отправили очередную партию 155 мм гаубиц M777 в рамках пакета военной помощи Украине.

● С немецким оружием все сложно. Систему ПВО малой дальности IRIS-T («воздух-воздух», «земля-воздух»), которую немецкий канцлер Олаф Шольц 1 июня пообещал предоставить Украине, передадут Киеву не ранее ноября-декабря. Об этом сообщила немецкая Zeit. Эта система ранее была заказана Египтом, который теперь откажется от нее в пользу Украины.

● Аналогичная ситуация сложилась и с кольцевым обменом с Грецией, в рамках которого страна должна получить от Германии 50 бронетранспортеров типа Marder, передав взамен Украины БМП-1. Последние в основном размещены на греческих островах и, скорее всего, не будут выведены, пока все подразделения Marder не доставят готовыми к развертыванию.

● Какое еще оружие нужно Украине. Министр обороны Алексей Резников озвучил следующие цели Украины по вооружению: 1) получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним; 2) обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами; 3) договориться с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые готовы к выполнению боевых задач; 4) привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние, а от партнеров Украина пока получает достаточно легкую броню, не всегда с оружием; 5) получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты украинского неба.

● «Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я благодарен странам, которые нас поддерживают. В частности, США, Великобритании, Польши, нашим Балтийским друзьям. Всем другим государствам, помогающим сдерживать российское зло», — написал Резников.

● ЕС должен проявить мужество по отношению к Киеву. Лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС на саммите 23−24 июня. ЕП «настоятельно призвал» предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

● «Евросоюз должен проявить мужество, решимость и дальновидность в сегодняшнем контексте жестокой агрессивной войны против нашего европейского соседа Украины и ухудшения международной обстановки… Граждане Украины хотят жить в свободной, демократической и процветающей стране, которая является гордым и преданным членом европейской семьи», — сказано в обращении.

● Как все было на Азовстали. Защитники Азовстали не сдались в плен и не сложили оружие перед российскими оккупантами, сообщила Украинская правда. «Категорически нельзя называть это „сдались в плен“. Морпехи с меткомбината Ильича [еще одно крупное предприятие Мариуполя] — они сдались в плен. Но о защитниках Азовстали так говорить нечестно. Во-первых, они не сложили оружие перед россиянами. Все бойцы из Азовстали сдали оружие своим офицерам, перед выходом отдавали оружие командиру, он пожимал им руку, благодарил за службу, извинялся за то, что не победили, и тогда только бойцы шли к россиянам», — сказал собеседник УП в украинской разведке.

● Главным условием украинской стороны было то, чтобы за защитников Азовстали несло ответственность Главное разведуправление РФ — так военные получали шанс на соблюдение в отношении них Женевской конвенции, доступ международных организаций и так далее. «Морпехи, сдавшиеся „ДНР“, сидят в колониях, куда никого не пускают. Что там с ними происходит, страшно даже представить. И в отличие от пленных морпехов, о которых никто ничего не знает, у нас есть полный список людей, которые вышли с Азовстали, заверенный российским генералом», — объяснил источник в украинской разведке.

● 16 мая полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

● Вышли 2449 воинов. С территории Азовстали вышли 2449 украинских военнослужащих. Их всех удерживают на территории оккупированной Еленовки, сообщила УП.

● Договоренности с российской стороной оказались конкретными и простыми: бойцы должны остаться живы, никаких пыток, отдельное компактное содержание вышедших из Азовстали и подготовка их для обмена.

● Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск РФ около трех месяцев, уничтожив за это время около 6 тыс. оккупантов.

О самом Мариуполе:

● Будет холера? Всемирная организация здравоохранения готовится к возможной вспышке холеры в оккупированном россиянами Мариуполе. Как сообщила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис в Twitter, в регионе уже разместили средства для лечения холеры и вакцинации. Где именно это сделано, представитель ВОЗ не уточнила.

● Оккупанты «приговорили» к казни трех иностранцев из ВСУ. Так называемый «верховный суд» терргруппировки «ДНР» «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, которые защищали Украину и попали в плен. «Решение» псевдосуда распространило кремлевское пропагандистское РИА Новости.

● В Генштабе ВСУ подчеркнули: все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, имеют правовой статус комбатантов, — с ними должны обращаться как с военнопленными.

● МАГАТЭ играет в русскую рулетку. Российские оккупанты активно готовят визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на захваченную Запорожскую АЭС. Как сообщили в пресс-службе украинской госкомпании Энергоатом, войска РФ вместе с представителями Росатома проводят специальные совещания и даже общаются с МАГАТЭ по организации приезда миссии агентства.

● Ранее Энергоатом отказал Гросси в визите на ЗАЭС до ее освобождения, — чтобы не легитимизовать ее захват россиянами.

● «Наш край» погорел на взятке. В Киеве разоблачили и задержали главу одной из партий и руководителя ее территориального отделения при попытке получения взятки. В столичной прокуратуре пояснили, что те требовали с некоего предпринимателя $2,5 млн за включение в «проходную» часть партсписка на выборах в ВР. Для начала бизнесмен должен был, по данным следствия, стать советником главы правления Киевводоканала. При получении первого транша в $50 тыс. партийных боссов и взяли.

● По данным источника УП, речь идет о партии Наш край (ее лидеры — столичный чиновник Александр Мазурчак, а также народные депутаты Антон Киссе и Сергей Шахов). Партия сходу выпустила заявление, назвав действия власти и силовиков «зачисткой политического поля» и «попыткой подзаработать». «Наш край» будет защищать своих представителей от политических притеснений внутри закона", — заявили в Нашем крае.

И для финала:

● Фридман хочет стать украинцем. Российский олигарх Михаил Фридман, который находится под санкциями Евросоюза, Британии и ряда других стран, интересуется получением украинского паспорта. И готов перерегистрировать в Украину свои основные активы. Совладелец Альфа-групп родился во Львове, у него есть гражданства РФ и Израиля. Об этом Forbes Украина рассказал Александр Новиков, глава Нацагентства по предотвращению коррупции.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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