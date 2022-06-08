В чем НАТО и Меркель ошиблись с Путиным 8 июня, 18:32

Чем жила страна 8 июня 2022 года

● Меркель, ты была не права. Михаил Подоляк, советник главы ОП, раскритиковал бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель, отказавшуюся признавать свои ошибки в отношениях с кремлевским режимом. Та продолжает наставить, что решение не принимать Украину в НАТО было «правильным». Кроме того, Меркель не чувствует себя виноватой в том, что потакание российскому диктатору со стороны Германии все больше усиливало его решимость и уверенность в себе. При этом она не была «наивной», осознавая, что Путин понимает только силу.

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● «Если Меркель всегда знала, что РФ планирует войну, а цель Путина — уничтожить ЕС, то зачем было строить Северный поток-2? „Я не была наивной“, — говорит экс-канцлер. Зачем тогда было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ? И почему Украине сегодня приходится исправлять эти ошибки?», — отметил Подоляк.

А вот бывший генсек НАТО признает ошибки:

● В чем НАТО ошиблось с Путиным. Андерс Фог Расмуссен, экс-генсек НАТО (в 2009−2014 годах), заявил, что Альянс свершил две ошибки относительно Украины.

«Первая ошибка была еще в 2008 году, когда у нас был саммит НАТО в Бухаресте, на котором мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Но мы не могли договориться о предоставлении им так называемого плана действий по членству», — сказал он в интервью Foreign Policy. По его словам, «этот раскол внутри НАТО дал неверный сигнал» российскому диктатору Путину, «который через несколько месяцев после этого в августе 2008 года напал на Грузию».

● Расмуссен назвал второй ошибкой то, что альянс в 2014 году после аннексии Россией Крыма слишком мягко отреагировал. «И все это создавало у Путина впечатление, что он может почти без каких-либо затрат продолжать захват земли силой. Итак, мы сделали много ошибок. Мы были слишком наивны слишком долго», — сказал он.

● Чудес от НАТО ждать не стоит. На саммите Североатлантического альянса в Мадриде (28−30 июня) вряд ли возможны какие-то прорывные решения по Украине, считает Дмитрий Кулеба, глава отечественного МИД. «Безусловно, мы услышим слова поддержки, слова солидарности. Но пока я не вижу никаких признаков мощных решений, которые готовит Альянс по Украине или даже решений по черноморской безопасности», — пояснил он, добавив, что, если такое все же случиться, что это будет «чудом».

● Кроме того, Кулеба упрекнул НАТО в отсутствии каких-либо решений по поводу помощи Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.

● Шольц оправдывается. Германия «делает больше» для поддержки Украины, чем Великобритания, заявил действующий немецкий канцлер Олаф Шольц. «Германия является одним из основных сторонников Украины в военном отношении, и, вероятно, только США оказывают большую поддержку, чем мы», — сказал он, выступая на пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. И уточнил, что Берлин отправляет свои самые современные системы гаубиц и обучает украинцев их использованию.

● Недавнее исследование немецкого Кильского института мировой экономики показало, что Польша и Великобритания оказали Украине больше военной поддержки, чем Германия. Однако, согласно тому же анализу, Германия предоставила больше военной помощи, чем Франция и Канада.

● По данным немецких СМИ, за последние недели правительство Шольца свело к минимуму поставки оружия в Украину.

● Лавров выставил идиотские условия для продолжения переговоров. Глава МИД страны-агрессора Лавров назвал условия для встречи кремлевского диктатора с президентом Украины Владимиром Зеленским, — для этого, мол, необходимо возобновить переговорный процесс на уровне делегаций двух стран.

● Лавров утверждает, что требования Зеленского отвести войска РФ на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля, российскую сторону не устраивают. Поэтому Украина должна «изменить свои подходы, которые мы были бы готовы принять за основу». «Это абсолютно несерьезный подход… Таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз, и исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу. Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца, с середины апреля», — заявило главное лицо российской внешней политики.

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● Кремль пугает мир голодом. Миллионы людей могут умереть от голода, если Россия не разблокирует порты Украины, заявил Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии. По его словам, следующие несколько недель будут иметь решающее значение для разрешения глобального продовольственного кризиса.

● «Я хочу четко сказать, что мы ожидаем четких и конкретных сигналов от России, потому что блокировать экспорт зерна — значит держать в заложниках и обрекать на смерть миллионы детей, женщин и мужчин», — сказал Ди Майо.

● Самоходки из Норвегии. Норвегия передала Украине 22 самоходные артиллерийские установки M109 155 мм вместе с оборудованием, запчастями и боеприпасами. «Развитие войны в Украине свидетельствует, что теперь необходимо передать в дар более тяжелую технику и системы вооружения», — заявил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам. Украинские военные прошли обучение в Германии для управления самоходными гаубицами.

● Вооруженные силы Норвегии заменили гаубицы M109 новой артиллерией из Южной Кореи.

● Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой.

● Возвращаем своих. В Главном управлении разведки отечественного Минобороны рассказали, что процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя продолжается. Украине удалось вернуть уже 210 тел бойцов, большинство из них — герои, которые держали оборону на заводе Азовсталь.

● На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных по формуле «50 на 50», сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Из 50 погибших защитников, которых вернула Украина, 37 держали оборону на Азовстали.

● Самая горячая точка. Северодонецк является самой горячей точкой по всей линии фронта, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник. «Потому что враг не жалеет ни сил, ни техники, ни людей — бросает все новые и новые подразделения, значительно нарастил там количество своего личного состава и пытается полностью взять Северодонецк под свой контроль. В последние недели там уже продолжаются активные боевые действия на улицах этого города», — сказал он.

● Мотузяник отметил, что ситуация очень динамическая, и определенные кварталы города могут переходить из рук в руки.

● Северодонецк сдавать не будут. «Никто вообще ничего не будет сдавать, — заявил Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, комментируя ситуацию в Северодонецке. — Даже если придется нашим военным отойти на более укрепленные позиции, потому что определенное время обстреливается все там постоянно и круглосуточно, то это не будет означать, что кто-то сдает город. Наши ребята, защитники очень больно относятся к этой формулировке вообще, что «сдается».

● По словам Гайдая, сейчас в городе продолжаются бои, и все оружие, которое сейчас находится в российской армии, все «сейчас туда летит».

● Успешные действия ВСУ на юге. Российские оккупационные войска пытаются атаковать Северодонецк с трех направлений, но украинская оборона держится, сообщили в Минобороны Великобритании. За последние 24 часа ни одной из сторон не удалось значительно продвинуться вперед.

● Британцы отметили, что пока Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на своих флангах. При этом украинские войска недавно добились определенных успехов, нанеся контрудары в юго-западной части Херсонской области, в том числе восстановив плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

● «Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, Россия и Украина сталкиваются с схожими проблемами в поддержке линии обороны, одновременно освобождая боеспособные боевые подразделения для наступательных действий», — указывают в Минобороны Британии.

● Потери врага неумолимо растут. С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла в Украине около 31 500 своих военных, из них 140 — за последние сутки. Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском направлении. Такие оценки обнародовал Генштаб ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 9,3 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1393 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 3429 (+13), артсистемы — 703 (+9), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 213 (+6), средства ПВО — 96 (+0), самолеты — 212 (+0), вертолеты — 178 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 559 (+6) и многое другое.

● Мэр-коллаборант. ГБР совместно с СБУ открыли уголовное производство по факту госизмены городского головы Святогорска Владимира Бандуры. Тот раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует «русский мир», дискредитирует ВСУ и госвласти Украины. На одном из видео, распространенном в соцсетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды «освободителей» и распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры. Теперь болтуну грозит до 15 лет или пожизненное.

● Святогорск (севернее Славянска) находится под обстрелами РФ еще с мая. На прошлой неделе в кельях монахов Лавры разорвались российские снаряды: четыре человека погибли, еще четверо — тяжело ранены.

● Друг Путина делал бизнес в Украине. Украинский суд арестовал активы компании, которой владели лица, связанные с главой кремлевского режима. Как сообщили в пресс-службе СБУ, речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций. Конечными его бенефициарами являются российские бизнесмены, причастные к финансированию террористических организаций «Л/ДНР». Один из них входит в ближайшее окружение Путина, строит жилье для сотрудников ФСБ и ВС РФ, а также является спонсором предвыборной кампании партии Единая Россия.

● Как сообщил источник НВ в правоохранительных органах, речь идет о компании Аэрок, которая подчиняется российскому олигарху Андрею Молчанову.

● Оппоблок попал под запрет. Восьмой апелляционный админсуд сегодня запретил деятельность партии Оппозиционный блок в Украине, сообщает движение Чесно со ссылкой на копию решения. Согласно документу, имущество политсилы и всех ее ячеек передается государству. Решение может быть обжаловано в Верховном Суде.

● Опасные действия оккупантов на атомной станции. Российские оккупанты продолжают похищать людей в захваченном Энергодаре Запорожской области. Как сообщила пресс-служба украинского государственного Энергоатома в Telegram, только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 жителей города. 11 из них являются работниками Запорожской АЭС. На данный момент место их пребывания неизвестно.

● С 4 марта ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, после тяжелых боев была захвачена оккупантами. Ее постройки в нескольких местах повредил вражеский огонь, а ее работники оказались в плену. В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.

● Вчера Энергоатом отказал главе МАГАТЭ в визите на ЗАЭС до ее освобождения, — иначе это стало бы легитимацией захвата станции врагом.

● А гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси нынче заявил CNN, что Украина обратилась к Международному агентству по атомной энергии и генсеку ООН с просьбой «освободить» ЗАЭС. «Правительство Украины попросило нас приехать для выполнения обязательства. Эти инспекции в Украине должно проводить МАГАТЭ. Это не вопрос желания или желания, это обязанность», — заявил Гросси. Он добавил, что инспекции не проводились «давно» и «там много ядерного материала, который необходимо проверить». В то же время Гросси не считает, что это узаконит контроль России над АЭС.

И для финала:

● Порошенко вернулся. Лидер Евросолидарности Петр Порошенко, которого лишь с третьего раза выпустили в Европу, вернулся в Украину. Эту информацию УП подтвердили в пресс-службе партии экс-президента.

● Ранее журналист УП Михаил Ткач написал в ФБ: появилось видео, на котором Порошенко с дочерью гуляет по Лондону, хотя заявленной целью выезда политика из Украины была командировка в Вильнюс и в Роттердам.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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