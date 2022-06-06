Зеленский сделал то, чего никогда не делал Путин 6 июня, 18:12 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 6 июня 2022 года

● Зеленский сделал то, чего никогда не делал Путин. Президент Владимир Зеленский съездил на фронт — посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска на Луганщине (это совсем близко от Северодонецка). Он заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчеты о материально-техническом обеспечении украинских защитников.

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● Зеленский пообщался с военными и вручил им госнаграды и ценные подарки.

● Впервые озвучены данные о плененных защитниках Азвостали. В российском плену находятся более 2,5 тыс. защитников Азовстали, рассказал Владимир Зеленский. Их освобождением занимается Главное управление разведки Минобороны.

● По мнению Зеленский, РФ невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными». Также президент сказал, что власти страны-агрессора и боевики «ДНР» пытаются пиариться с помощью заявлений о дальнейшей судьбе пленных бойцов, и что он не воспринимает их слова всерьез.

● Сложная ситуация в Северодонецке. Украинские военные контролируют промзону Северодонецка, но ситуация для ВСУ ухудшилась. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook: «Бои проходят достаточно динамично. Нашим защитникам удалось на некоторое время идти в контрнаступление, они освободили почти половину города. Но сейчас ситуация для нас ухудшилась, украинские военные контролируют промзону города».

● ВСУ проводят успешные контратаки в Северодонецке, что указывает на уменьшение боевой силы российских военных. Об этом написал американский Институт изучения войны (ІSW). По оценкам его аналитиков, украинские контратаки, скорее всего, продолжат привлекать внимание сил агрессора в Луганскую область и, следовательно, оставят уязвимые места в защите врага в Харьковской области и вдоль южной оси.

● Фронтовая сводка. На Донецком направлении, по данным из сводки Генштаба ВСУ, подразделения оккупантов вели огонь по позициям украинских войск.

● На Лиманском направлении при поддержке артиллерии агрессоры ведут наступательные действия в районе Святогорска.

● На Северодонецком направлении оккупационная армия РФ обстреливала украинские войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Враг продолжает штурмовать Северодонецк.

● На Бахмутском направлении захватчики обстреливали украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, применили штурмовую и армейскую авиацию. Враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка, но понес значительные потери и успеха не имел.

● На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было.

● На Харьковском фронте без перемен. На Харьковском направлении российские оккупанты активно обороняются, основные усилия сосредоточивают на удержании занятых рубежей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, уточнивший: для повышения устойчивости обороны агрессор дополнительно усиливают свои позиции в инженерном плане.

● Британские РСЗО отправятся в Украину. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставки Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270. Правительство Великобритании не пояснило, сколько единиц оружия будет отправлено, но, по информации BBC, первоначально Украина получит три установки. Решение об отправке РСЗО согласовали с США, которые производят M270.

● M270 может выпустить 12 ракет класса «земля-земля» в течение минуты и способна с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 80 км. Она похожа на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему M142 (HIMARS), которую Украина получит от США, только имеет гусеничный, а не колесный ход.

● На 100 оккупантов стало меньше. С начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине около 31 250 своих военных. Из них 100 — за последние сутки. Такие оценки обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском направлении.

● Также оккупанты лишились более 9 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1386 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 3400 (+8), артсистем — 690 (+6), реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 207 (+0), средств ПВО — 96 (+1), самолетов — 211 (+1), вертолетов — 176 (+1), беспилотников оперативно-тактического уровня — 551 (+3) и многое другое.

● РФ — страна социальных могил. Во многих регионах страны-агрессора местные власти закупают сотни могил для граждан, чьи похороны не могут оплатить семьи. Закупок такого масштаба в прежние годы не было, сообщает издание Можем объяснить. Как выяснили журналисты, на портале Госзакупок в мае появилось множество лотов на организацию захоронений в разных городах. При этом количество могил аномально.

● К примеру, в Хабаровском крае заказано рытье сразу 700 могил. Аналогичный контракт был пять лет назад — но всего на 120 могил, при этом сильно дороже нынешнего. То есть нынешние захоронения организуют на скорую руку. В Красноярске закупают около 100 могил — вообще впервые в истории заказчика, который раньше делал закупки в сфере ЖКХ.

● Русские ведут Мариуполь к вымиранию. Российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Есть информация, что в городе распространяется холера, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, Россия выбрала самый циничный вариант борьбы с эпидемией, заблокировав местных жителей, — и «кто выживет, тот выживет».

● Андрющенко добавил, что гуманитарная ситуация становится все хуже: питьевую воду жители Мариуполя получают раз в два дня, есть проблема с едой, — бесплатную с 1 июля будут получать только пенсионеры и люди с инвалидностью.

● Беларусь остается угрозой. РФ разместила на территории Беларуси у границы с Украиной оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, зенитно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● Риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям, пояснил Владимир Зеленский.

К слову:

● 1500 добровольцев из Беларуси. Около 1,5 тыс. белорусских добровольцев воюют на стороне Украины, заявила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская. И это число, по ее мнению, будет лишь расти.

● Тихановская пояснила итальянскому изданию Corriere della Sera: когда началась война в Украине, многие ее соотечественники посчитали, что украинцам нужно помочь.

● Киев все еще в опасности. Киев остается главной целью российских оккупантов, поэтому постоянно находится под угрозой, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

● Вчера страна-агрессор, впервые с конца апреля, атаковала украинскую столицу ракетами, — в 6 утра нанесла четыре удара с бомбардировщиков Ту-95 над Каспийским морем по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ), расположенный на Левом берегу столицы, где в частности производили зерновые вагоны. В результате обстрела пострадал один человек. В минобороны РФ заявили о наличии на территории завода «танков Т-72 и другой бронетехники», однако в Укрзализныце опровергли эту информацию.

● Возобновление ракетных ударов по Киеву может свидетельствовать о попытках кремлевского режима сорвать поставки Украине западных оружий, считает британская разведка.

● Берлин боится сильного Киева. Правительство Германии не хочет поставлять танки в Украину, так как боится, что ВСУ могут использовать их для вторжения на территорию страны-агрессора России, сообщила немецкая Bild.

● Как написало издание со ссылкой на близкие к правительству источники, существует опасение, что «Украина может стать слишком самоуверенной», если одержит ряд побед на поле боя и перейдет на территорию страны-агрессора. Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории РФ.

● По данным немецких СМИ, за последние девять недель правительство Олафа Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину.

При этом:

● Испания даст немецкие танки? Испания готова передать Украине расконсервированные боевые немецкие танки Leopard 2A4 и зенитно-ракетные комплексы. Об этом сообщила местная газета El Pais. Ее собеседники заявили, что ВСУ могут получить около 40 танков, которые еще предстоит отремонтировать, — они уже десять лет находятся на складах базы материально-технического обеспечения испанской армии в Сарагосе и являются частью партии из 108 единиц, которые Берлин продал Мадриду в 1995 году.

● Шведы подарят ракеты. А Стокгольм одобрил отправку Украине военной помощи на сумму 95 млн евро, сообщила глава МИД Швеции Анн Линде. Киев получит противокорабельные ракеты, противотанковые средства и 12,7-мм винтовки вместе с боеприпасами.

● К слову, корабельную группировку Черноморского флота РФ отбросили от украинских берегов на расстояние более 100 км, сообщили в пресс-службе ВМС Украины. Но угроза нанесения ракетных ударов на морском направлении остается.

● Друга Украины Джонсона могут отправить в отставку. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс перед голосованием по вотуму доверия премьеру Борису Джонсону призвала не отправлять его в отставку, заявив, что он сделал все возможное для поддержки Украины. «Премьер-министр пользуется моей 100% поддержкой на сегодняшнем голосовании, и я настоятельно рекомендую коллегам поддержать его», — написала она в Twitter.

● По словам Трасс, Джонсон «сделал все возможное» для восстановления после коронавируса и «поддержки Украины перед лицом российской агрессии». «Он извинился за допущенные ошибки. Теперь мы должны сосредоточиться на экономическом росте», — написала она.

● 6 июня, c 20:00 до 00:00 по киевскому времени состоится голосование по вотуму доверия Джонсону. В начале года британские СМИ сообщили, что во время локдауна на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок с его участием, что грубо нарушало карантинные ограничения. 31 января представитель аппарата британского правительства Сью Грей обнародовала доклад об этом. В нем сказано, что некоторые мероприятия в резиденции премьера во время локдауна были недопустимы, а часть из них «вышла за пределы разумного».

● Сам Джонсон не раз извинялся за свое поведение, но в отставку уходить не хочет. По его словам, перед правительством слишком много проблем, и уйти было бы безответственно.

● Тайное золота для Путина. Российская частная военная компания Вагнер во главе с олигархом Евгением Пригожиным (известный как «повар Путина») добывает золото в шахтах Судана, чтобы незаконно пополнить золото-валютные резервы Москвы и смягчить эффект экономических санкций Запада на экономику страны-агрессора, на фоне того, как зарубежные резервы Центрального банка РФ были заморожены. Расследование об этом опубликовала американская The New York Times.

● Автор расследования получил в свое распоряжение записи российских и суданских таможенников, регистрационные документы офшорных компаний, оформление концессий на добычу золотой руды, выданных суданским правительством, и записи регистраций самолета Пригожина.

● Токсичные россияне. Крупные юркомпании Британии стали отказываться работать с российскими клиентами, написала Financial Times. Местные юристы могут работать с находящимися под санкциями россиянами, если получат специальную правительственную лицензию. Однако многие опасаются продолжать сотрудничество «отчасти по причине репутации».

● Так, юристы отказались работать с подсанкционным банком ВТБ, который является ответчиком по делу, возбужденному Мозамбиком в связи со скандалом с так называемыми «тунцевыми облигациями». А американская юрфирма White & Case сообщила в апреле Высокому суду Лондона, что перестанет представлять интересы РФ по делу, связанному с иском бывших акционеров ЮКОСа.

● Эксперты не надеются на скорое возвращение российских исков в Лондон и предполагают, что они переместятся в Дубай и Сингапур. Хотя еще в марте 2021-го россияне были второй по численности (после граждан Великобритании) группой истцов, которая использовала английские суды для разрешения коммерческих споров.

● Российскую нефть заменит венесуэльская. Итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA уже с июля могут начать отгружать венесуэльскую нефть в Европу, сообщило Reuters. У обеих компаний есть совместные предприятия с госкомпанией Венесуэлы PDVSA.

● Поставки могут осуществляться путем погашения долгов Каракаса и невыплаченных дивидендов. Страна уже продавала нефть по такой схеме, но два года назад США ужесточили санкции против Венесуэлы.

● Как пишет агентство, Вашингтон дал «зеленый свет» импорту нефти из Венесуэлы на фоне энергетического кризиса. По словам одного из собеседников издания, ключевым условием было то, что полученная нефть «должна идти в Европу, ее больше нигде нельзя перепродать».

● Поставки Eni и Repsol не будут значительными и едва ли повлияют на мировые нефтяные цены. Однако сам факт поставок может иметь символическое значение для главы Венесуэлы Николаса Мадуро — одного из вынужденных друзей Путина.

● Европа борется с газовой зависимостью от Кремля. Евросоюз разработал план отказа от российского газа, рассказал Тьерри Бретон, еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС. «Путин использует газ, чтобы разделить нас. Он делал все на протяжении многих лет, чтобы разделить Европу. Он пытался разделить нас своей не сработавшей вакциной [от коронавируса] Sputnik, он делал все, чтобы вмешаться в нашу демократию с Russia Today [российский телеканал]. И теперь он использует газ, чтобы точно нас разделить», — сказал еврокомиссар.

● По словам Бретона, план отказа от газовой зависимости предусматривает поставку 50 млрд кубометров сжиженного газа из США или Катара, дополнительную прокачку 10 млрд кубов из имеющихся газопроводов и ускорение морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей для компенсации еще 25 млрд.

● Сейчас на Россию приходится 40% поставок газа в Евросоюз. РФ поставляет газ трубопроводами в 23 страны Европы.

● В дефиците зерна виновен Кремль. Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна на мировых рынках, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле. Вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ответственность на международные санкции», — написал он в Twitter.

● Боррель добавил, что санкции Евросоюза направлены против возможности России продолжать войну: «Они [санкции] не нацелены на пшеницу. Сельскохозяйственная продукция и ее транспортировка исключены из санкций».

● Белый дом Кремлю не верит. США не пойдут на соглашение, в рамках которого со страны-агрессора России может быть снята часть санкций в обмен на деблокирование украинских портов для экспорта зерна, сообщило Politico. ООН, мол, пытается договориться с РФ о том, чтобы Украина возобновила экспорт зерна через Черное море. Однако чиновники администрации Джо Байдена и законодатели весьма скептически относятся к тому, что страна-агрессор действует добросовестно.

● В середине мая США разослали предупреждения в 14 стран о том, что РФ пытается продать им похищенное украинское зерно, написала The New York Times. В основном речь идет о государствах в северной и восточной Африке, а также о Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке и Турции.

● Перед Лавровым закрыли небо. Глава российского МИД Лавров отменил запланированный визит в Сербию после того, как Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для его самолета.

● РФ отреагировал на запрет еще и угрозами ударить по трем этим странам из еще только разрабатываемого стратегического ракетного комплекса Сармат.

● Невзоров нужен Украине, чтобы раскачивать РФ? Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российский журналист и бывший депутат Госдумы РФ Александр Невзоров попросил об украинском гражданстве, но не уточнил, получил ли он его. «У нас был об этом разговор, он есть в списках», — сказал глава государства.

● По мнению Зеленского, Украина должна прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. «Если мы можем раскачивать Россию, то нужно это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже — люди, любого гражданства, выступающие за Украину», — подчеркнул президент.

И для финала:

● Такой вот праздник. 6 июня в Украине отмечают День журналиста — профессиональный праздник украинских журналистов и всех, кто работает в сфере медиа.

● С начала полномасштабной войны, по данным Национального союза журналистов Украины, оккупанты убили более 30 украинских и иностранных журналистов. Часть из них погибла, защищая страну в рядах ВСУ, некоторые — во время обстрелов мирных городов, другие были убиты оккупантами в зоне боевых действий во время ежедневной журналистской работы. При этом, по данным Международной федерации журналистов, за весь 2021 год в мире убили 45 журналистов, из них лишь 6 — в Европе.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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