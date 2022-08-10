Пощечина самолюбию Путина 10 августа, 19:02

Чем жила страна 10 августа 2022 года

● Пощечина самолюбию Путина. Ракеты украинского или американского производства, выпущенные ВСУ, — вот вероятная причина вчерашних взрывов на российской авиабазе Саки в Новофедоровке. Об этом написало НВ со ссылкой на опрошенных экспертов. Украинские силы впервые ударили по военному объекту в оккупированном Крыму, что стало пощечиной российским ПВО и ударом по самолюбию Путина.

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● В Новофедоровке базировался 43-й истребительный авиаполк ВКС России, в состав которого входят преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Страна-агрессор использует аэродром для бомбардировки и авиаударов по украинским городам.

● Минобороны РФ, естественно, заявило, что «все идет по плану»: мол, это был не удар ВСУ, а случилась «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Никто, якобы, не пострадал, как не пострадала и авиатехника.

● Москва боится признать свою слабость. Россия не обвиняет Украину в ударах по аэродрому Саки в Крыму, потому что это подтвердило бы неэффективность российских систем ПВО. Так вышло с потоплением российского крейсера Москва. Об этом написал американский Институт исследования войны (ISW).

● Вашингтон не против. В Вашингтоне прокомментировали взрывы на аэродроме вблизи Новофедоровки. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности. «Мы будем продолжать обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это — в центре нашего внимания», — отметила она.

● После взрывов на военном аэродроме РФ Саки один человек погиб, а за медпомощью обратились 14 человек. Об этом сообщило Крым.Реалии со ссылкой на комментарий так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова. Тот еще сказал, что пострадали 62 многоквартирных дома и 20 коммерческих объектов.

● Авиабазу подорвал спецназ? Подразделения украинских Сил специальных операций стоят за атакой на аэродром в оккупированном Крыму, сообщила американская The Washington Post со ссылкой на некоего украинского чиновника.

● Как пишет издание, атака на аэродром в Крыму знаменует собой резкую эскалацию войны, а также демонстрирует способность украинских сил наносить удары намного глубже в тыл россиян, чем считалось ранее.

● Эхо большого взрыва: русские побежали из Крыма. После атаки на военный объект в Новофедоровке российские туристы массово побежали с полуострова. Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсетях видео многокилометровых пробок из автомобилей, пытающихся прорваться к мосту через Керченский пролив.

● «Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты! Как здесь классно, вообще! Я привыкла здесь. Как в своем доме жили…», — пожаловалась со слезами на глазах некая туристка на одном из видео.

● В Оперативном командовании Юг заявили, что не могут установить причину взрывов на аэродроме вблизи поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму, но удовлетворены их результатом. Наталья Гуменюк, глава пресс-центра Сил обороны юга, сообщила, что в результате взрывов были уничтожены девять вражеских самолетов.

● Минус девять самолетов за один день. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 800 своих военных, из них 160 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

● Кроме того, оккупанты лишились сразу 9 самолетов (следствие удара по авиабазе Саки), а в целом — более 11,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1832 (+15 за сутки), боевые бронированные машины — 4086 (+10), артсистемы — 971 (+7), реактивные системы залпового огня — 261 (+0), средства ПВО — 133 (+0), самолеты — 232 (+9), вертолеты — 193 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 766 (+9) и многое другое.

● Донбасс остается «горячим». На Бахмутском направлении оккупанты попытались пойти на штурм на направлениях Новолуганское — Спорное, Владимировка — Яковлевка, Стряповка — Соледар. Успеха не имели и отошли, сообщили в Генштабе ВСУ.

● На Авдеевском направлении армия РФ вела огонь возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки.

● Оккупанты пытаются возобновить наступление на направлении Донецк — Пески, боевые действия продолжаются. Враг наступал в направлениях Минеральное — Авдеевка и Спартак — Авдеевка. Успеха оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, не имели, понесли потери и отошли.

● На Харьковском направлении, как рассказали в Генштабе ВСУ, для улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Ветеринарное — Уды. Успеха не имели, понесли потери и отошли.

● К слову, сегодня Андрей Ермак, глава ОП, заявил, что для более скоординированного распространения военной информации в Минобороны создадут Единый информационный центр.

● Минус один мост у врага. В Херсонской области украинские силы нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС. Теперь он непригоден для использования. Об этом сообщило оперативное командование Юг в ФБ.

● Теперь у херсонской группировка врага остались две стационарные переправы через Днепр — постоянно находящиеся под ударами ВСУ и сильно поврежденные мосты возле Херсона.

● Еще одна обидная «случайность». В российском городе Ейск были слышны взрывы на территории нефтехранилища. Об этом у себя в Telegram написал Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя. Он уточнил, что Ейск находится практически напротив Мариуполя — в 30 км через Азовское море. «Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок», — отметил Андрющенко.

● Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в городе украинские партизаны «открыли охоту» на организаторов псевдореферендума в Запорожской области.

● Бьют по мирным жителям. В ночь на 10 августа войска РФ обстреляли Никопольский район из Градов, сознательно направив на жилые кварталы 80 снарядов. Под вражеский огонь попали Марганец и Мировская громада. По данным Валентина Резниченко, главы Днепропетровской ОВА, атака унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, пять из них — в тяжелом состоянии.

● Ночью же российские оккупанты обстреляли Николаев из РСЗО Смерч. Пострадали жилые дома. Три человека получили ранения, среди них — 13-летняя девочка.

● Прикрылись АЭС. Ракетный обстрел войсками РФ Никопольского района был совершен с территории захваченной россиянами Запорожской атомной станции. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, опубликовав фото с последствиями удара.

● Образец фантастической наглости Москвы. Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с якобы «ударами Киева» по захваченной оккупантами Запорожской АЭС. Об этом сообщил российский пропагандистский ресурс РИА Новости. Как докладчика Москва хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ.

● Пока все в норме? А этот самый гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси заявил об отсутствии непосредственной ядерной угрозы на Запорожской АЭС на данный момент после обстрелов ее российскими военными 5 и 6 августа.

● В МАГАТЭ подчеркнули, что обстрел 6 августа вблизи сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС нанес определенный ущерб, но доступные измерения радиации продолжают показывать ее нормальный уровень. Нет также видимых повреждений контейнеров с топливом и защитного периметра объекта.

● В то же время в организации подчеркнули, что обстрелы площадки ЗАЭС 5−6 августа нарушили практически все семь незаменимых компонентов ядерной и радиационной безопасности, в том числе касающиеся физической целостности атомной электростанции, обеспечения работы персонала и внешних источников питания.

● Москва собирает «добровольцев». По информации Минобороны Великобритании, Россия создала в Нижегородской области новый корпус — Третий армейский (3 АК) — для войны в Украине. Москва, вероятно, планирует укомплектовать большую его часть «добровольческими» батальонами, которые формируются по всей стране. Потенциальным новобранцам предлагаются выгодные денежные бонусы после того, как они отправятся в Украину. Вербуют мужчин в возрасте до 50 лет и только со средним образованием.

● Но есть проблема. «Российский армейский корпус обычно состоит из 15−20 тыс. военнослужащих, но России, вероятно, будет трудно довести 3 АК до этой численности, учитывая очень ограниченный уровень народного энтузиазма по поводу участия в боевых действиях в Украине», — считают в британском оборонном ведомстве. И в любом случае этот корпус не окажет особого влияния на ход войны.

● Единую Россию подорвали в Мелитополе. В захваченном Мелитополе в ночь на 10 августа прогремел взрыв возле штаба Единой России, где шла подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области. Об этом сообщил СтратКом ВСУ в Telegram.

● Amnesty International теряет лица. Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг уходит из организации из-за несогласия со скандальным отчетом, содержащим обвинения в адрес ВСУ. «Я являюсь членом организации уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я из-за заявлений Amnesty о войне в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество», — заявил он.

● 4 августа Amnesty International обнародовала отчет с утверждениями, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, поскольку, якобы, создают базы в жилых районах, больницах, школах и вблизи зернохранилищ. Многие отечественные политики, дипломаты и блогеры осудили выводы AI. После появления отчета уволилась директор украинского офиса организации Оксана Покальчук.

● Немецких зениток стало больше. Германия передала ВСУ еще четыре самоходные зенитные установки Gepard и тысячи снарядов к ним. В перечне переданного оборудования отмечается, что Украина уже получила 12 зенитных установок этого типа. Всего Украина должна получить от Бундесвера 30 установок Gepard.

● Европа может закрыть двери перед россиянами. Министры иностранных дел Евросоюза в конце августа обсудят возможность визового запрета для граждан страны-агрессора России. Об этом написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

● «На данный момент маловероятно, что Евросоюз в целом согласится прекратить выдавать туристические визы россиянам, но, как и со многими санкциями ЕС против России в этом году, „все возможно“. [Это] будет обсуждаться во время встречи глав МИД ЕС в Праге в конце месяца», — сообщил журналист.

● Соответствующий призыв к ЕС недавно прозвучал из уст президента Владимира Зеленского.

● Научить уважать границы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам России. «Президент Украины Владимир Зеленский абсолютно прав, настаивая на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну в Украине», — написал он в Twitter.

● Кулеба добавил, что россиян надо лишить права пересекать международные границы, «пока они не научатся их уважать».

● Помахали крылом. Авиаконцерн Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года из-за вторжения РФ в Украину. Все рейсы в/из страны-агрессора немецкий перевозчик отменил.

● Удар по российскому черному. С 10 августа вступил в силу запрет на перевозку и поставку угля и других твердых ископаемых видов топлива из РФ на/через территорию ЕС и Великобритании.

● Эмбарго ввели в рамках пятого пакета санкций. Ежегодный объем импорта угля в страны Евросоюза составляет 8 млрд евро, на поставки из РФ приходится примерно половина этой суммы.

● Ранее Минэнерго РФ сообщало, что в соответствии с негативным прогнозом, рассчитанным с учетом вступления в силу полного эмбарго ЕС, добыча угля у них по итогам 2022 года может сократиться на 17% по сравнению с 2021 годом, до 365,1 млн тонн. Экспорт может снизиться на 30%, до 156 млн тонн.

● В первом полугодии 2022-го Украина импортировала уголь на $1,02 млрд, из них на долю РФ пришлось 41,14%.

● Австралия подарила уголь. Одна из тепловых электростанций государственной Центрэнерго получила первую партию — 39 вагонов — австралийского угля марки Г (газовое). Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго. Всего в Украину должны доставить 79 тыс. т угля, предоставленного в рамках гуманитарной помощи австралийским правительством.

И для финала:

● Сложная и амбициозная задача Ермака. Руководитель ОП Андрей Ермак в очередной раз заявил: завершить активную фазу войны до наступления зимы жизненно необходимо. Сохраняются риски российских атак по теплоэнергетической инфраструктуре Украины, и это, по его словам, «одна из причин, почему мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени».

● Ермак добавил, что это сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая.

● Почти две сотни новых героев. Президент Владимир Зеленский отметил госнаградами еще 182 участников боевых действий. С начала полномасштабного вторжения он наградил более 26 тысяч украинских воинов.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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