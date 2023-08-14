Почему так важен удар именно по Крымскому мосту 14 августа, 19:11 NV Премиум

Топ-новостью последних дней стал удар по Крымскому мосту. Неясно, правда, какое оружие при этом применялось и каков был результат

Официальный Киев, насколько известно, ничего не комментирует. Российский губернатор Сергей Аксенов сообщил о том, что две приближавшихся ракеты были сбиты, а российские пропагандисты — о применении «20 беспилотников Mugin-5 PRO», выпушенных с аэродрома Школьный под Одессой и о двух С-200. Было заявлено, что по крайней мере, две последних ракеты были сбиты ЗРК С-400 31-й дивизии ПВО ВКС РФ.

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Московские Keystone cops (так автор называет Министерство обороны РФ — NV) сообщили о применении украинцами одной ракеты С-200, но подчеркнули, что она не нанесла никакого ущерба. Затем появилась новая версия — об использовании «двух С-200», из которых «одна попала, но ущерба не нанесла». Сообщения в социальных сетях свидетельствуют об одном инверсионном следе в небе и о еще о дорожной «пробке» на подступах к Керченскому мосту —правда, неясно, как долго она держалась.

Фактически, С-200 — это старый зенитный комплекс (в НАТО его называли «SA-5 Gammon»). Был разработан в СССР в 1960-х годах и, в зависимости от модификации, мог поражать цели на расстоянии до 300 километров. Украинцам эта система хорошо известна, поскольку в октябре 2001 года во время совместных украинско-российских учений одна из таких ракет была случайно сбита над центральной частью Черного моря, в результате чего погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа самолета Ту-154 авиакомпании «Сибирь». По крайней мере, официально Украина не взяла на себя за это ответственность, но выплатила компенсации родственникам погибших, в то время как Россия заявила о «невозможности» того, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом.

Россия чрезмерно зависит от железных дорог

С-200 был снят с вооружения ПСУ (Воздушные силы Украины — NV) еще в 2013 году. Однако примерно с 9 июля появилось несколько сообщений о нанесении украинской стороной ударов ракетами V.860 или V.880 системы С-200, выпущенными «в баллистическом режиме». Каким образом это было сделано и какова точность такого оружия, остается неизвестным.

Большинство дыма — если не весь — замеченный над/вдоль Крымского моста, появился в результате работы многочисленных дымогенераторов, установленных русскими. Похоже, что они используют их для того, чтобы «сбить с толку» инфракрасные головки самонаведения ракет Storm Shadow и/или SCALP-EG, применяемых ПСУ.

Почему же удар по этому мосту является таким важным, если учесть, что за последние 10 дней Украина вывела из строя еще три моста на севере (Армянский, Чонгарский и Генический), соединяющих оккупированный Крым с материком?

Невозможно переоценить значение того, например, что Украина вывела из строя Керченский железнодорожный мост, потому что:

а) ВС РФ, безусловно, приходится вести большую работу по ремонту этих четырех мостов.

б) действительно, в ряде случаев уже наведены понтонные мосты вблизи автомобильных мостов (разумеется, по понтонным мостам не могут ходить поезда); и

в) выведя из строя этот один мост, прежде всего, его железнодорожную составляющую, ВСУ/ПСУ сделают совершенно бесполезными все четыре моста дальше на север.

Имейте в виду: российские вооруженные силы чрезмерно зависят от доставки грузов, переброски войск и подкреплений с помощью железных дорог.

Перевод NV

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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