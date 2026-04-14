А что, если вдруг?

Представьте, что в течение последних семи недель вы выпали из жизни, были лишены доступа к новостям, не заправляли машину горючим и понятия не имеете, что США и Израиль напали на Иран

Война затянулась, Ормузский пролив перекрыт, а президент США и его камарилья не имеют не то что плана, но даже мысли о том, как выкрутиться из ситуации, которую сами создали. И вот, после новостной диеты, получив доступ к интернету, вы заглядываете в раздел финансовых новостей и видите, что основные биржевые индексы развитых рынков за все это время практически не изменились, золото и серебро немного подешевели, спреды облигаций минимальны, украинские ОВГЗ обслуживаются, курс стабилен, популистско-социальная помощь выплачивается — словом, все свидетельствует о том, что в мире в целом и Украине в частности все стабильно, спокойно и аппетит к риску у инвесторов все крепнет.

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Но, наконец прочитав новости о войне на Ближнем востоке, вам становится понятно, что за то время, пока вы наслаждались безоблачным раем, в мире прибавилось немало новых проблем. И тогда возникает вопрос — а откуда у инвесторов оптимизм?