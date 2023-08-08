Роковини війни у Грузії. Що найстрашніше в цій історії 8 августа, 16:11

Как так случилось, что грузинские власти так легко, за 15 лет забыли и простили убийства и оккупацию? Как сами грузины это позволили

15 лет назад Россия подло напала на Сакартвело. Президентом РФ тогда был Дмитрий Медведев. И до сих пор 20% грузинской территории — под оккупацией. Россияне тогда поддержали войну, протестов против убийств грузин, уничтожения мирных городов не было, на ТВ соловьевы потешались над грузинами, рисовали их непутевыми торговцами цветами, формируя ненависть и пренебрежение к гордой нации.

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Тогда, согласно соцопросам, 80% россиян считали самыми недружественными странами США и Грузию. Хорошо это помню, потому что приводила эти цифры на украинских ток-шоу как пример токсичности российской пропаганды и некритического мышления их народа.

Это только доказывает аксиому, что проблема России и ее агрессивной политики не только в Путине, а в неоимперских, совковых настроениях общества, которое поддерживает агрессию. Хотят ли русские войны? Хотят. Всегда.

На украинском ТВ, кстати, тогда шел квартал, где потешались над Саакашвили, бегали по сцене в большом картузе и жевали галстук. Грузия истекала кровью.

Украинский парламент, несмотря на предложение «Нашей Украины» так и не собрался на внеочередное заседание и не осудил Россию за неспровоцированную агрессию (я была соавтором того постановления). БЮТ и другие политические силы тогда не поддержали президента Ющенко, который один со своей командой публично жестко выступил против Москвы, вылетел в Грузию, критиковал мировых лидеров за их пассивность.

Власть меняется. Тбилиси вечен

Виктор Ющенко четко понимал, что следующей будет Украина. Но в тогдашнем парламенте наши партнеры по коалиции из БЮТ позволили ПР создать ВСК… о продаже Грузии оружия. А Валерий Коновалюк (кстати, где сейчас он) распинал Украину, которая позволила себе протянуть руку помощи грузинскому народу.

Украинские политики, кроме Ющенко, не хотели ссориться с Кремлем. Впереди были президентские выборы, и все они рассчитывали на медийную и другую поддержку Москвы.

Реакция мира была отвратительной, мир выразил глубокое беспокойство и продолжил покупать российский газ.

На всех встречах мы подчеркивали, какая это ошибка — позволить Москве территориальные кражи чужих земель и атаки на более слабого.

Катастрофической ошибкой был Бухарестский саммит НАТО, отказ Украине и Грузии в ПДЧ в угоду РФ.

Уже тогда стало понятно, что мы должны усиливать наши ВСУ. Но дальше был Янукович. Которого после Ющенко, уничтоженного кварталом, плюсами, безыдейными оппонентами, избрал украинский народ. Янукович зачистил остатки украинской армии, создав идеальные предпосылки для аннексии Крыма и Донбасса.

Абхазия и Южная Осетия до сих пор в оккупации. Россия избежала наказания за эти военные преступления и террор.

Но самое страшное для меня в этой истории — что нынешняя грузинская власть открыла для страны оккупанта свои границы. Что россияне пересиживают войну с Украиной во вкусном и гостеприимном Тбилиси, что грузинское авиапространство открыто для самолетов из Москвы, а в Батуми зашли российские лайнеры.

Как так случилось, что грузинские власти так легко, за 15 лет забыли и простили убийства и оккупацию? Как сами грузины это позволили.

Ненаказанное зло всегда вернется. Это уроки для нас, украинцев. Для мира.

Я хочу наказания России. Все для этого буду делать. Не прощу никогда. С 2008 года не меняю своей позиции, что Москва — это враг. Тяжелой ценой это осознание приходит ко всем украинцам.

Сакартвело, любим вас. Власть меняется. Тбилиси вечен. Россия будет наказана за все и мы вместе отпразднуем нашу общую Победу.

Текст опубликован с разрешения автора

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