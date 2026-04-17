Война в Иране и импичмент Трампа. Здесь вынуждена вас разочаровать

Война США в Иране важна не только учитывая глобальные энергетические риски или реакцию фондовых рынков, или вероятные риски ядерной эскалации в регионе, которые пытался предотвратить Трамп, по его словам.

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В более широком смысле она продемонстрировала слабые стороны самой мощной армии мира: несмотря на миллиардные инвестиции в вооружение, она оказалась неготовой и не гибкой к другому формату войны — и не смогла достичь поставленных целей.

И это уже не только о США. Это проблема для всей системы глобальной безопасности. И касается Украины и Европы больше, чем мы думаем. Такой финал окончательно открывает окно возможностей для Китая и поощряет Россию к дальнейшему расширению агрессии.

Такой финал окончательно открывает окно возможностей для Китая

И переговоры и давление на Украину в этом контексте приобретает еще одну окраску: под этим, кроме прагматических мотиваций Трампа, скрывается страх не победить и отчаянное желание сохранить статус «самой могущественной».

Но сейчас — о США. Вижу комментарии, что Трамп сделал это заявление «относительно достижения целей войны в Иране», успешности самой военной операции, сильной как никогда экономики США, потому что боится проиграть промежуточные выборы, а внутренний негативный эффект от войны уже слишком ощутим. Попробую осторожно не согласиться, потому что промежуточные выборы важны, но не критичны для Трампа.

Если кто-то делает ставку на промежуточные выборы в США, то вынуждена разочаровать: даже в случае перехода контроля над обеими палатами Конгресса к демократам, их способность реализовывать полноценную законодательную повестку дня будет оставаться ограниченной.

В Сенате республиканцы сохранят инструмент филибастера, который будет блокировать значительную часть инициатив, тогда как президентское вето позволит Дональду Трампу останавливать любые нежелательные для него решения.

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Процедуры импичмента в такой конфигурации также будут иметь скорее политический, чем практический эффект: даже при регулярных инициациях в Палате представителей, отсутствие необходимой поддержки в Сенате делает невозможным вынесение обвинительного приговора.

В результате формируется асимметричная модель власти, в которой исполнительная ветвь сохраняет стратегическое преимущество. Это создает условия для дальнейшего расширения границ президентских полномочий и де-факто единоличного управления.

Институциональные конфликты в такой ситуации смещаются в плоскость судебной системы, где баланс также может быть не в пользу демократов.

Поэтому прекращение войны — это скорее комплексное влияние нескольких факторов — военной оценки, давления крупных игроков в стране и за ее пределами, которым не нравится терять миллиарды без четких перспектив.

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Текст публикуется с разрешения автора