Возможен выход из войны без победы

И сейчас это состояние давит на всех

После решения Трампа продлить перемирие возникла стратегическая пауза, которая характеризуется двумя главными опциями: Иран не сядет за стол переговоров, пока морская блокада остается в силе, а США не готовы возвращаться к активной военной эскалации.

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Это положение, и в первую очередь блокада, давит на всех — включая союзников в Персидском заливе, — но не создает условий ни для иранской капитуляции, ни для дипломатического прорыва.

Учитывая все сигналы из Вашингтона, представляется правдоподобной подготовка Трампом почвы для одностороннего выхода из конфликта — без признания поражения. Выбор между эскалацией без четкого результата и компромиссом с потерей лица он пока заменяет задержкой.

Внутри страны — 99% инфляция на продукты и миллионы голодающих

Парадокс в том, что время может работать против обеих сторон одновременно: Иран все больше убежден, что может перетерпеть давление, но внутри страны — 99% инфляция на продукты и миллионы голодающих. Новое руководство КСИР, выкованное в условиях кризиса, требует не только стратегической устойчивости, но и легитимности внутри системы. Капитуляция под давлением уничтожит их быстрее, чем продолжение конфликта, но и бесконечная война без победы — тоже.

Медиаторы выиграли время. Но без большей гибкости со стороны Вашингтона и архитектуры соглашения, которое обе стороны смогут подать своей аудитории как победу, дипломатия не сдвинется с места.

Пока что задержка лучше, чем эскалация без стратегии. Но «лучше самого худшего» — это не стратегия. Это управление последствиями просчета.

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Текст опубликован с разрешения автора