Липкое вранье Путина

Война с Украиной разрушила не только новые военные мифы России (о второй армии мира, о самых лучших российских танках, о братских народах, о полном превосходстве на Черном море и так далее), но рикошетом обрушила и старые пропагандистские мифы времен Второй мировой войны.

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Например, миф о том, что разгром немцами Красной армии был связан с неожиданным нападением Гитлера и устаревшей военной техникой [СССР]. В этой войне и Россия напала [на Украину] неожиданно первой, и техника у нее была современнее. Да и больше боевой техники у России было в некоторых родах войск — на порядок.

Российская армия с ворованными унитазами и тут верна славным традициям

Или миф о непревзойденной стойкости русских солдат — Брестская крепость, дескать, сражалась целый месяц. Очень любили советские пропагандисты напоминать, что Дом Павлова обороняли дольше (58 дней), чем оборонялась вся Франция (46 дней). Мол, нет ни в одной стране мира таких чудо-богатырей. Но вот Малая Токмачка держится уже более 1500 дней. Сравнивать сказки про 28 героев-панфиловцев с настоящими героями-киборгами, защищавшими Донецкий аэропорт, я даже не буду.

Очень возмущало советских пропагандистов соотношение потерь в первые годы Второй мировой войны — десять к одному. Дескать, это оговорили нашу героическую армию продажные борзописцы. Не могло быть такого, и все — наши великие полководцы воевали не числом, а умением. Но сегодня на некоторых участках российская армия теряет в 20 раз больше солдат, чем украинская.

Гнусным поклепом называли пропагандисты и массовое мародерство красноармейцев во время Второй мировой. Но сегодняшняя российская армия с ворованными унитазами и тут верна славным традициям.

Миф про «малой кровью и на чужой территории» — повторили с избытком. Ужасы нацистских лагерей россияне тоже смогли повторить — и массовые пытки пленных украинцев, и избиения, и голод.

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Липкое вранье о том, что советская армия победила бы Гитлера и без украинцев, я тоже комментировать не буду.

p.s.

Российская пропаганда десятилетиями вбивала людям в головы миф о военной мощи как о продолжении исторической славы. Цену этой «славе» вы видите сегодня. Такого несмываемого позора на России не было давно.

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