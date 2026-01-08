Операция «Россия». Как страх войны на Западе лишь приближает ее начало

Действия западных партнеров делают Россию более физически и психологически адаптированной и более самоуверенной — вот шесть аргументов

Лидеры западных стран не скрывают, что стремятся избежать прямого военного конфликта с Россией. Однако создается впечатление, что многие их действия, призванные якобы снизить риск войны, на самом деле делают ее более вероятной.

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Объяснить этот парадокс можно, обратившись к одной из разновидностей самовоплощающегося пророчества (англ. self-fulfilling prophecy). Речь идет о ситуации, когда, пытаясь предотвратить негативное событие, мы собственными действиями приближаем его. Одна из причин этого эффекта — в том, что вместо шагов, которые действительно могут решить проблему, люди выбирают действия, которые только уменьшают в текущем моменте страх и другие неприятные эмоции. То есть достигают краткосрочного психологического комфорта, избегая решения базовой проблемы.

Похоже, именно это сегодня происходит со многими странами западного мира, действия которых больше направлены на преодоление страха войны, чем ее реальное предотвращение. Однако, избегая прямого столкновения с Россией сегодня, они повышают риск значительно более масштабного конфликта завтра. Их поведение напоминает человека, который, опасаясь относительно несложной операции, откладывает визит к врачу, принимает обезболивающие, успокаивает себя позитивным мышлением и закрывает глаза на масштабы проблемы — пока болезнь не прогрессирует настолько, что без длительной и мучительной серии операций уже не обойтись. Именно такого недальновидного пациента порой напоминают наши западные партнеры.

Аргументы в пользу этого вывода можно свести к следующему.

Во-первых, западные страны очень осторожно реагируют на агрессивные действия России на своих территориях (речь идет о диверсиях, нарушении воздушного пространства и т. п. ). Безусловно, это позволяет избежать немедленной эскалации, однако делает Россию более решительной, позволяет ей учиться и двигаться дальше. Она воспринимает такую реакцию как проявление слабости и отсутствия воли к борьбе. Соответственно, со временем Россия будет действовать решительнее, эффективнее и масштабнее.

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Длительная война делает российское население более адаптированным к войне

Во-вторых, Запад крайне осторожно предоставляет Украине оружие, постоянно оглядываясь на реакцию Москвы. Однако это не позволяет украинцам быстро завершить войну, а взамен позволяет России адаптироваться к этому оружию, захватывать новые территории, добавляет им злости, уверенности и желания мести.

В-третьих, осторожно вводя против России санкции, Запад дает возможность последней адаптироваться к ним. Это также делает ее более устойчивой, уверенной и решительной.

В-четвертых, долгая война делает российское население более адаптированным к войне. Люди привыкают умирать и терпеть другие неприятности, связанные с военным конфликтом. Порог вступления в новую войну для них очень низкий. О населении европейских стран этого, конечно, не скажешь. Пока никто не знает, как они среагируют на первые удары Москвы.

В-пятых, успешно противостоя осторожным действиям западной коалиции, Россия создает у своих партнеров впечатление сильного государства, что усиливает их готовность помогать России и быть на ее стороне в случае возможной большой войны. России же это партнерство добавляет уверенности и необходимых ресурсов.

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Наконец, длительная война обостряет внутренние противоречия между западными странами. Россия это видит, поэтому имеет основания ожидать, что в случае атаки на одну из стран Европы другие не слишком решительно будут оказывать ей сопротивление. Это также придает ей уверенности и желание проверить мощь западной коалиции.

Итак, изложенные действия — и не только они — делают Россию более физически и психологически адаптированной и более самоуверенной. Учитывая еще и то, что в сознании россиян Запад продолжает оставаться врагом, все это вместе увеличивает риски его войны с Россией.

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В завершение стоит отметить, что сегодня еще не поздно провести «операцию» и спасти «пациента» от большой беды. Однако вопрос, готов ли он к этому, остается открытым.