На Пасху в Киеве появятся знаковые гости 24 апреля, 01:35 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 23 апреля 2022 года

● На Пасху в Киеве появятся знаковые гости. Завтра в Киев приедут госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский: «Завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки. У меня будет встреча с министром обороны и с государственным секретарем господином Блинкеном. Думаю, будем ожидать, когда безопасность позволит и президенту США приехать и поддержать украинский народ».

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● По словам Зеленского, он будет общаться с американскими чиновниками по поводу необходимого для Украины списка оружия и о темпах его поставок. Президент подчеркнул: по его мнению, за последнюю неделю сигналы, месседжи, шаги, сроки и количество вооружения от США улучшились.

● Зеленский обозначил красные линии. Украина выйдет из любых переговоров с РФ, если «будут уничтожены наши люди» в Мариуполе или в случае проведения оккупантами псевдореферендума, в частности в Херсонской области. Такое заявление на пресс-конференции сделал Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистки НВ Кристины Бердинских.

● Выбивать русских Украина пока не готова. Украина пока не готова к военному разблокированию временно оккупированных Россией украинских территорий. Такое признание сделал Владимир Зеленский.

● «Мы имеем полное моральное право на военное разблокирование наших городов. И имеем большую надежду на то, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте относительно военного разблокирования. На сегодня мы не готовы», — сказал Зеленский.

● Подонки ударили по Одессе. В результате сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по Одессе погибли восемь человек, рассказал Владимир Зеленский.

● «Семь ракет сегодня прилетело в Одессу, две мы сбили, в многоэтажное здание попали, восемь человек скончались, 18 или 20 раненых, ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Что это происходит? Подонки вонючие. Других нет слов», — заявил Зеленский.

● Москва бредит ядерной войной. США, как официально заявили в минобороны РФ, готовят «провокацию», чтобы «обвинить российских военных в применении в Украине химического, биологического или ядерного оружия». «Акция», мол, возможна на «химических и биологических объектах» Харькова и Киева «с жертвами среди населения», а также на Запорожской АЭС, которую оккупировали россияне. Или, например, на поле боя, — в Славянске и Краматорске.

● Поводом для проведения «провокации» военные РФ назвали «успехи России в проведении специальной военной операции». А цель США, мол, состоит в том, чтобы оказывать давление на Индию и Китай и принудить их к введению санкций против России.

● Ранее Генсек НАТО заявил, что Москва пытается создать повод для применения химического оружия, обвиняя в подготовке химатаки Украину, США и страны НАТО. Он заявил, что это «полностью изменит характер конфликта» и пригрозил последствиями стране-агрессору.

● Обсудят войну и помощь Украине. Более 20 стран подтвердили свое участие в конференции, на которой будет обсуждаться поддержка Украины, она запланирована на 26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии. Этой информацией поделился Джон Кирби, спикер Минобороны США.

● Нужно эмбарго. Михаил Подоляк, советник главы ОП, вновь призвал Евросоюз отказаться от импорта российской нефти.

● «Когда мы говорили, что Северный поток-2 — это вопрос безопасности, нам говорили: „Давайте не спекулировать безопасностью, когда речь идет о бизнесе“. Сегодня мы говорим: если не ввести полное нефтяное эмбарго, рано или поздно война придет в Европу. Времени колебаться больше нет», — написал Подоляк в Twitter.

● Убийцы из Бучи атакуют Изюм. На пятьдесят девятые сутки войны враг наиболее активен на Слобожанском и Донецком направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ.

● Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск наступают южнее Изюма.

● По данным Генштаба, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в истязании населения Бучи, действуют в районе Изюма и уже понесли потери.

● На Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. сосредотачивая основные усилия в северной части, пытаясь развить наступление на Славянск. И продолжает атаковать в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

● На Мариупольском направлении противник блокирует украинские подразделения в районе завода Азовсталь и наносит авиаудары по городу (применяя даже дальнюю авиацию).

● Минус три генерала за раз. ВСУ нанесли удар по передовому пункту управления 49-й общевойсковой армии РФ, расположенному на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области. Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины, уточнив: «Два генерала оккупантов ликвидированы, один — тяжелораненый, в критическом состоянии эвакуирован».

И для финала:

● Враг теряет все больше и больше. За все время войны потери противника, по оценкам Генштаба ВСУ, составили: личного состава — около 21,6 тыс. человек, танков — 854 ед, боевых бронированных машин — 2205 ед, артсистем — 403 ед, РСЗО — 143 ед, средств ПВО — 69 ед, самолетов — 177 ед, вертолетов — 154 ед и многое другое.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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