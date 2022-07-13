Пираты Черного моря 13 июля, 16:44

Установление контроля над Черным морем на протяжении многих десятилетий является одной из главных политических задач Кремля

Деоккупация острова Змеиный позволила Украине начать перевозку зерна через Дунай в Черное море — и сразу же обнаружились проблемы инфраструктуры, о которых украинцы в недавнем прошлом и не подозревали. Стало ясно, что пропускная способность румынской Констанцы значительно уступает пропускной способности Одессы, что для того, чтобы обеспечивать потребности в перевозке украинского зерна румынскому порту необходима серьезная модернизация, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Ничего удивительного в этом нет: из Констанцы никогда не было такого грузопотока как из Одессы, одного из самых важных портов Европы. И думаю, что поэтому Владимир Путин хищно присматривается к знаменитому городу.

Да что там к городу — к Черному морю! Можно сказать, что установление контроля над Черным морем на протяжении многих десятилетий является одной из главных политических задач Кремля.

Еще в 90-е годы, при Борисе Ельцине, Россия добилась от Украины права сохранить базу Черноморского флота в Крыму и фактически аннексировала часть морского побережья Грузии, установив контроль над Абхазией. Затем была аннексия Крыма — но еще до оккупации полуострова Черноморский флот был использован в войне России против Грузии в 2008 году. И вот новый этап осуществления российских амбиций: оккупация украинского юга, подготовка к аннексии Херсонской области и планы оккупации Николаевской и Одесской областей. Ну и, конечно, установление контроля над всем бассейном Азовского моря, превращение его во «внутреннее озеро» России — мечты об этом у российских «стратегов», опять-таки, были еще с 90-х годов, когда Россия не допустила раздела Азова между Россией и Украиной и навязала Киеву соглашение о совместном пользовании морем.

Еще при Борисе Ельцине, Россия добилась от Украины права сохранить базу Черноморского флота в Крыму

В Москве могут считать, что возможностей оккупировать всю Украину у российской армии на данном этапе противостояния не будет. Но отрезать Украину от моря — это не просто стремление лишить врага большой части экономического потенциала, уверен, это еще и стремление господствовать в морском бассейне, бросить очередной вызов НАТО.

Именно поэтому безопасность Черного моря — и Средиземноморья в целом — во многом будет зависеть от того, удастся ли восстановить примат международного права и элементарную справедливость, лишить Россию ее «территориальных приобретений», изгнать российских захватчиков с юга Украины и из Крыма, а Черноморский флот — из оккупированного украинского Севастополя.

Российские моряки — самые настоящие пираты XXI века, перед которыми поставлена задача мешать мирному судоходству, обстреливать с палуб своих кораблей чужие города, устраивать провокации против военных кораблей других стран. И Черное море, которое с древних времен называли понтом Эвксинским — морем Гостеприимства, уверен, должно быть избавлено от тех, кто законы гостеприимства нарочито и надменно нарушает, рискуя безопасностью и покоем всех тех, кто живет на прекрасных морских берегах.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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