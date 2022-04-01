О Польше. Как расценивать угрозы Медведева полякам 1 апреля, 14:40 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Накануне визита президента США в Польшу, экс-президент РФ и путинский политический партнер Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале статью О Польше. Как понимать это открытое письмо полякам

Отношения между США и Польшей были напряженными еще до вторжения России в Украину, и во время войны тоже возникали неловкие моменты. Но Польша является важным союзником НАТО, у нее есть армия, которая имеет значение, и она приняла более двух миллионов беженцев из Украины. Визит Байдена должен был сгладить все углы.

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У Польши также проблемы с Евросоюзом. В течение последних шести лет польское правительство работало над подчинением независимой судебной системы, что вызывало возмущение в Европе, а также воспринималось неоднозначно в самой Польше. Однако война заставила польских лидеров восхвалять ЕС и описывать членство Украины в ЕС как часть мирного урегулирования.

Напряженность внутри Польши, а также между Польшей и ее партнерами, похоже, открыла окно возможностей для изощренной российской пропаганды. Дмитрий Медведев в своем опусе О Польше и вовсе не завуалированно выразил к этому народу и стране имперское презрение России.

Медведев — постоянный политический партнер Путина. В 2008 году он поменялся с ним постами президента и премьера, что позволило Путину беспрерывно оставаться у власти. Медведев сейчас занимает пост заместителя председателя Совбеза РФ, группы, находящейся в тесном контакте с Путиным.

В последнее время он постоянно подпевал Путину. После того, как в июле прошлого года тот написал статью, в которой определил судьбу Украины в «историческое единство» с Россией, Медведев, спустя некоторое время, написал и свою, где уточнил, что украинское правительство нелегитимно, поскольку представляет интересы мировых элит, а не украинского народа, а президент-еврей «поменял политическую и нравственную ориентацию» и «начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины». В конце Медведев резюмировал: «Что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства… Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые».

Имперская риторика вышла за переделы своих целей

Политика России в конце 2021 года действительно основывалась на том, чтобы игнорировать руководство Украины, размещать войска у ее границы и настаивать на переговорах с США. Переговоры напрямую с Украиной Кремль исключал, заявив устами того же Медведева: «Нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном» (читай США). В своем послании Польше Медведев в подобном же упрекает и поляков.

Но за этим скрывается беспокойство, что поляки имеют свое мнение по поводу России и ее вторжения в Украину. В знак поддержки Украины 15 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вице-премьер Ярослав Качиньский отправились поездом в раздираемый войной Киев (вместе с премьер-министрами Чехии и Словении). Качиньский, самый влиятельный политик в Польше, человек немолодой и путешествовать не любитель, этой поездкой в Киев продемонстрировал свое мужество. (Должен сказать, что я против большей части политики Качиньского, и был уволен из консультативного совета музея при одном из его правительств).

Мужественность — важный компонент. Российское руководство одержимо маскулинностью, за этим скрывается его уязвимость. Если российские лидеры такие мужественные, почему никто не видит, как они идут на риск в реальной жизни? Их символы мужественности — это сарказм и бомбы. На расстоянии — каждый герой, но делает ли это мужчину мужчиной?

Именно поэтому Зеленский так сильно напрягает Кремль. Заклейменный Медведевым как «вывернутый наизнанку человек», он совершает такие мужественные поступки, которые немыслимы для Медведева или Путина. (До сих пор местонахождение российского высшего военного руководства неизвестно).

Медведеву Зеленский уже не по зубам, поэтому он насмехается над Качиньским и другими лидерами за их визит в Киев. Медведев выражает недовольство тем, что польские лидеры, вернувшись из Киева, предложили отказаться от российских энергоносителей. Он игнорирует очевидное объяснение: Польша не хочет иметь дело со страной, которая только что вторглась в Украину, и поэтому желает ослабить российские военные потуги.

По мнению Медведева, все можно объяснить «фантомными болями Польши», цитирую: «Ее элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад закончилось изгнанием польских оккупантов из Кремля. Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже. И виной тому — не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так — на протяжении многих веков». Для Медведева этим и объясняется нынешняя польская политика.

Я никогда не сталкивался с чем-то вроде «фантомных болей» в нынешней Польше, которую я знаю довольно хорошо. Подавляющее большинство поляков понятия не имеют, что произошло в период истории России, называемый «Смутное время». Однако, по логике Медведева, сегодняшняя энергетическая политика Польши продиктована войной 1612 года, а не войной 2022 года.

Далее Медведев утверждает, что в отличие от поляков с их предполагаемыми комплексами последствий 1612 года, россияне смело и открыто смотрят на самые темные страницы своей истории. Это нелепо. Россия — передовик по фабрикации и фальсификации исторической памяти. Не предпринимается никаких попыток вспомнить о ста тысячах поляков, убитых в ходе Польской операции НКВД. Упоминание о том, что нацистская Германия и Советский Союз вместе в 1939 году начали Вторую мировую войну, является уголовным преступлением. А тут Медведев вычитывает Польшу за то, что она не любит Красную Армию.

Медведев опирается на основополагающую позицию российского руководства по отношению к другим народам. Простые поляки (украинцы и так далее), как и россияне, здравомыслящие и нормальные. Но сейчас они обмануты мировой элитой, которой руководят американские финансисты. Если бы только элиты не были настолько зависимы от американских кошельков, то народ любой страны с радостью объединился бы с российским народом. На виду — здоровое население, которое хочет жить простыми земными радостями, такими, как это показывает российское телевидение, работающее на деньги российских олигархов.

Так и Путин обосновывал вторжения в Украину: здоровые малороссийские народные массы просто необходимо освободить от (еврейского) правительства, которое пляшет под дудку глобалистских элит и американцев.

«Абсурд» — слишком мягкое определение этого аргумента, оправдывающего войну в Украине, не говоря уже о Польше. Страх перед Россией в Польше не имеет ничего общего с «заокеанскими элитами» или «американскими хозяевами». Это связано с опытом. Люди, управляющие сегодня Польшей, на самом деле, та партия, которую всегда поддерживала Россия. Называть польских правых «бездарными политиками», «подконтрольными американским хозяевам», демонстрирует не просто истерию, а нечто худшее: отсутствие политического контакта. Людей Качиньского подобными обвинениями не спровоцируешь. Я предполагаю, что они даже этого не поймут. Ведь это дикость.

Политические разногласия в Польше очень сильны, и напряженность в отношениях Польши с ЕС и США реальна. Но в то же время, в Польше существуют и другие разногласия. При этом трудно представить себе, что преодолеть эти разногласия поможет российский олигарх, который несет полную дичь о том, что поляки должны понять исцеляющую силу вторжения с востока.

Что-то странное происходит с российским имперским нарративом. Идея Медведева заключается в том, что здоровые польские массы должны восстать против своих лидеров во имя российской нефти и газа. Другими словами, он настаивает на том, чтобы Россия играла роль поставщика сырья для Польши. В целях защиты своей роли поставщика энергоносителей, Медведев оскорбляет польских руководителей.

Богатство России зиждется на углеводородах, а эти углеводороды приносят прибыль не простому российскому народу, а небольшой группе людей. Так что, естественно, когда кто-то говорит об отказе от нефти и газа, это расстраивает российского олигарха, такого как Медведев. Именно его «коллеги», у которых дети учатся за границей, а на заграничных причалах стоят яхты, являются такими глобализованными тиранами, которые, как утверждает Медведев, правят всеми остальными странами.

Имперская риторика вышла за переделы своих целей. Медведев хочет быть народным популистом, выступая от имени российского, украинского, польского и других народов против мировой элиты. Но он сам — карикатурное изображение мировой элиты, нувориш, пытающийся диктовать людям в чужой стране, что им делать и как думать, одобряя разрушительную войну, которая, на самом деле, ведется во имя его личного комфорта.

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

Перевод НВ

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