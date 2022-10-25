И катастрофы будут повторяться. Почему начали падать российские военные самолеты 25 октября, 20:13 Эксклюзив НВ

Жители городов резко стали видеть в летающих над их головами самолетах угрозу

Ваш покорный слуга имеет дурную привычку читать руссийские сайты. Когда произошла первая авиакатастрофа в Ейске, все эти комментаторы начали вспоминать такую песню, молодое поколение ее, по-видимому, не слышало, но это была очень популярная советская песня в исполнении Марка Бернеса о двух военных летчиках, которые аварийный самолет отводили от города, затем раздался взрыв, они погибли, своей жизнью спасли жителей города. Там такая фраза «а город подумал — ученья идут». И вот в руссийских пабликах почти через одного стали вспоминать эту песню, мол, когда-то были такие летчики, которые спасали гражданских, жертвуя своей жизнью, а вот в Ейске летчики спасли себя.

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Там действительно летчики катапультировались, но при таких обстоятельствах, что присутствие летчика в кабине самолета уже ничего бы не изменило. Но российская публика большое внимание обратила именно на этот элемент, что летчики спасли свою жизнь, а самолет убил и ранил такое количество людей. По-моему, опять же, вспоминая ту песню Бернеса, «а город подумал — ученья идут», и тут вдруг город понял, что это уже не ученья. Жители городов резко перестали видеть в этих летающих над их головами самолетах защиту, а скорее — угрозу.

Аварии с самолетами сходны по картинке — падение на жилищный сектор. И даже самолеты подобны были — в Ейске — Су-34, в Иркутской области — Су-30. Это глубочайшие модификации самолета Су-27 руссийского производства.

Самолет Су27 — надо отдать должное — уникальный. ВПК Советского Союза смогла сделать машину мирового уровня. Самолет очень эффективен, надежен. Дальнейшие модификации — Су-30, Су-34 — его глубокие модификации. Использовалось не российское ноу-хау, а наработки, доставшиеся в наследство от СССР. Но то, что могла делать фирма Сухого и советские советники, во многом утрачено. Как раз эти катастрофы являются одним из свидетельств деградации, в том числе и ВПК, что, как мы знаем, в приоритете у РФ. То есть даже в этом приоритетном — очевидны большие проблемы.

Эти катастрофы являются одним из свидетельств деградации, в том числе ВПК

Что касается первой катастрофы. По своему профессиональному опыту могу сказать, что там по меньшей мере два момента: технический и человеческий факторы. Технический фактор — это пожар на двигателе самолета, который называется на профессиональном языке «особый случай». Это один из тех «особых случаев», что идет в списке первым в любой инструкции летчику. Это то, что летчик отрабатывает перед полетом буквально до автоматизма перед тем, как вообще сесть в кабину самолета и в процессе эксплуатации. Потому что пожар на двигателе — самый критический случай. Самолет-истребитель, это, образно говоря, примус, где горит керосин, а вокруг него бочка за топливом. Вот почему пожар в двигателе истребителя — самый опасный случай, поэтому ему уделяется так много внимания.

Система пожаротушения, установленная на самолете, позволяет почти полностью погасить этот пожар. И, если самолет имеет два двигателя (а Су-34 имеет два двигателя), то на одном двигателе его можно, если не посадить на аэродром, то, по крайней мере, достаточно далеко отвести от людных мест для того, чтобы покинуть. Случившееся в Ейске (если версия столкновения с птицами — случай реальный), то возникает вопрос, привели ли летчики в действие систему пожаротушения и сработала ли она. Здесь уже проблема технического плана — если даже летчики отработали все правильно, могла не сработать эта система пожаротушения. Ну и параллельно также вопрос (касается профессионализма летчиков) — насколько у них была возможность управлять этим поврежденным самолетом, чтобы его падение не привело к таким последствиям. И дальше там еще вопрос можно ставить по организации полетов, потому что категорически запрещено выполнять полеты над населенными пунктами на высоте, которая несет риск того, что самолет в случае аварии падает на жилые кварталы. То есть, есть строгие ограничения по высоте, на которой можно выполнять полеты над населенными пунктами. Даже если это касается взлета или захода на посадку, там соответственно должны происходить маневры.

Что касается происшествия в Иркутске. Это был самолет, только что вышедший из производства. Его пилотировали летчики-испытатели. Летчики-испытатели — это элита летного состава. Они имеют специальную подготовку, которая выше, чем у строевого летчика. И априори они готовятся к тому, что будут способны справиться с любыми аварийными ситуациями. То есть, к уровню подготовки этих летчиков или к их профессионализму вряд ли могут быть вопросы. Но по той информации, которая российская сторона распространила, летчики вроде бы потеряли сознание.

Подобные случаи в авиации неоднократно наблюдались. Например, когда баллоны, которые должны заправляться кислородом, заправляются просто воздухом или азотом (потому что в самолете есть заправляемые воздухом баллоны, заправляемые азотом). Такие случаи были, когда технический персонал по каким-то причинам путал. А летчики могли даже не понимать, что произошло: потеряли сознание мгновенно. Испытательные полеты выполняются в стратосфере, и на той высоте, если нет питания кислородом, то через несколько секунд летчик теряет сознание.

Вторая причина, которая называлась — разгерметизация кабины, что также возможно. Но это не критично, если летчик одет в высотный костюм, шлем. Но в советской авиации было неоднократно — когда летчики пренебрегали этими правилами и использовали оснащение, не предусмотренное для полетов в стратосферу. Здесь тоже могла быть эта недисциплинированность. В любом случае, эти катастрофы — смесь человеческих и технических факторов. Хотя технические факторы, если их дальше разбирать, все равно упираются в человеческий фактор — кто-то или допустил ошибку, или недостаточно профессионально подготовлен. К тому же, облет самолета совершался в воскресенье, выходной день, что никогда не делается. Это свидетельствует о проблемах, возникших сейчас в РФ с производством. Раз они осуществляют испытание в таком авральном режиме.

На мой взгляд, такие катастрофы еще будут повторяться. Это может быть еще одной каплей к тому, чтобы российское сознание наконец-то приблизилось к реальности.

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