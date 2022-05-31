Вагнеровцы выдохлись, Путин отправил подкрепление. Анализ главных событий на фронте 31 мая, 23:56 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Это последний день долгого и кровавого месяца мая

Список сокращений:

ДШБ — десантно-штурмовая бригада (Украина)

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

Видео дня

ЦБУ — бомбовые кассеты

ГСАА — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

ГТА— Гвардейская Танковая Армия (Россия)

ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КИА — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

МВД — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

РФА — Армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Западная ОСК — Западный военный округ (Россия)

ВИА — ранен в бою

К сожалению, он станет последним днем для слишком многих молодых жизней, пущенных в расход в качестве пушечного мяса в иррациональной битве, спровоцированной несколькими стариками: еще один урок, который человечество просто не может усвоить за тысячи лет.

Битва за Донбасс

Лиман. Несмотря на то, что россияне объявили эти войска, «побежденными», и которые, действительно, по мнению многочисленных иностранных наблюдателей, были «разбиты» и имели «низкий боевой дух», украинские защитники Лимана выглядят полными сил. Вместо стремительного бегства обратно в Северский Донец они устраивают организованный отход в местность южнее города, которая по своей географии является де-факто «другим городом»: там то ли густой лес, то ли он недавно вырублен, но прежде всего там очень неровная, даже разломанная местность, предлагающая множество укрытий для защитников. Зачистка этого места займет у россиян некоторое время — тем более, у них так мало войск, и они так торопятся захватить Северодонецк, что начали отводить части с Лимана и перебрасывать их дальше на восток, как только взяли последний…

Мне это кажется « идеальной диверсионной операцией»

Северодонецк. По крайней мере, по словам русских, разрушенный город был взят два дня назад. Ведь даже Лисичанск был на грани падения. Выяснилось, что по состоянию на 30 мая, Вагнер, Росгвардия, сепаратисты и РФА захватили северную окраину, гостиницу «Мир», автовокзал, больницу на северо-востоке. Они, кажется, достигли Городского концертного зала, возможно, на 2−3 улицы дальше в центр и, кажется, продвинулись в Сыротин, южную окраину. В общем, всего захвачено около трети города, с трех сторон.

Украинский гарнизон — в том числе 4-й полк быстрого реагирования, 111-я или 115-я тд и 17-я танковая бригады — был усилен частями 81-й десантно-штурмовой бригады, но с вечера прошлого дня поступают сообщения об общем отходе через Северский Донец к Лисичанску. И ещё

Думаю, нам нужно подождать и посмотреть, что там произойдет.

Попасная. РФА, Вагнер и сепаратисты там выдохлись. Ходят слухи, что из примерно 12−15 БТГ осталось до 200−250 военнослужащих и около дюжины исправных машин — и что это генералы пытаются заставить их продолжать атаку, причем под прицелом. Сейчас кто-то может и отказывается, а многие нет: 30 мая Камышеваху пытались отбить от частей 118-й тд бригады. Результат неясен.

К слову, о 118-й ТО бригаде: кажется, сейчас украинцы действуют так, что они двигаются в составе одной из регулярных частей, отражают атаку русских или занимают какое-то место; затем выводят регулярные войска и заменяют их войсками территориальной обороны. Может показаться несправедливым по отношению к ТО-войскам, но на самом деле это очень хорошая идея: позволяет местным командирам сохранить хоть какой-то резерв.

Бахмут. Ну, на Бахмут никак не продвинуться, когда вагнеровцев перебросили обратно на север, в Северодонецк. Результат: те же позиции, что и два дня назад, а между тем продвижение затруднено, потому что, по словам россиян, вся линия фронта от Камышевахи на севере до нескольких точек в Горловке и на Донбассе находится под яростным огнем украинской артиллерии, предоставленной НАТО. Это включает в себя большую часть Попасной дуги.

Не волнуйтесь: впереди еще много всего. Путин приказал направить все возможные подкрепления в Северодонецк и Авдеевку. В их числе как минимум три БТГ и один артиллерийский дивизион из состава 58-й САА на юге, а также несколько эшелонов с Т-72 и Т-80. Интересно, что большинство проезжает мимо Ростова-на-Дону по дороге в Мелитополь…

Авдеевка. Все еще держится, несмотря на сильные обстрелы или удары с воздуха: действительно, русские пытаются обойти город с фланга, штурмуя Новобахмутовку и Веселое, к северу от Авдеевки… но не продвинулись тут слишком далеко. Россияне усиливают свою артиллерию в этом районе — например, самоходными минометами «Тюльпан».

Юг

Украинское «контрнаступление на Херсоне»… Думаю, я не раскрою большого секрета, если скажу, что мне это кажется «идеальной диверсионной операцией». Благодаря поддержке со стороны НАТО украинский Генштаб прекрасно знает, что наносит удар прямо по самой большой концентрации войск РФА (и всех возможных «союзников») в этой части Украины — и что других «лучших направлений», где-то ещё на Юге, где они могли бы ударить, мало. Но они делают это, и с некоторыми предварительными успехами.

Причина в том, что даже если БТГ 49-й САА сильно перегружены (имейте в виду: средняя БТГ в полном составе должна защищать линию фронта в 7−8 км, а БТГ 49-й САА должны защищать линию фронта в 20−25 километров) — что российская армия еще имеет достаточно живой силы и две завершенные линии обороны вокруг Херсона. Третья ещё строится… Тем не менее, войска украинских 60-й и 63-й бригад за последние два дня справились с задачей. Сначала, захватив Давыдов Брод, они сделали ложный удар в южном направлении, повернув на восток, чтобы ударить в тыл линии фронта россиян между Белой Криницей и Новогригоровкой и разрушили ее. Таким образом, это проникновение в линию фронта теперь настолько же глубоко, насколько и широко. Но дальнейшее продвижение между Сухим Ставком и Брускинским, похоже, было остановлено.

Второе направление атаки находится в районе Снигиревки. Зачем там атаковать в лоб… без понятия, но это не самое подходящее место для этого. Неудивительно, что русский гарнизон все еще держится.

Теперь заметьте: кроме освобождения Давыдова Брода, никаких визуальных свидетельств этому нет. При этом, как известно, продвижения у Давыдова Брода и в районе Снигиревки оказалось достаточно, чтобы испортить нервы гарнизону РФА в Николаевке, севернее, и вынудить его к паническому отступлению.

Так или иначе, я не удивлюсь, если штаб 49-й САА бросит в этом направлении все имеющиеся силы — и вызовет на помощь еще и Москву. Тем временем РФА и ВКС «наносят ответный удар» — авиаударами и артиллерийскими обстрелами почти по всем крупным селам на украинской стороне линии фронта, от Посада-Покровского на юге до Нововоронцовки на севере. Понятия не имею, какой цели это должно служить, но ведь никто не говорил, что русские должны воевать по-умному или перестать разбазаривать свои ресурсы.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатан на medium.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.