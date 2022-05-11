Все не по плану. Что изменилось между Путиным и Лукашенко 11 мая, 14:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Негативная оценка войны Лукашенко подчеркивает растущие проблемы, которые Путин испытывает в Украине

Нанеся новый удар по Владимиру Путину, ближайший соратник российского диктатора Александр Лукашенко заявил, что вторжение в Украину идет не по плану и должно быть прекращено как можно скорее.

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Выступая перед Associated Press 5 мая, Лукашенко заявил, что вторжение столкнулось с неожиданными проблемами, и признал, что не ожидал, что десятинедельный конфликт «затянется таким образом». Белорусский диктатор подчеркнул, пусть Россия и продолжает заявлять, что все идет по плану, он не разделяет этого оптимистичного прогноза. «Хочу еще раз подчеркнуть: я чувствую, что эта операция затянулась», — прокомментировал Лукашенко.

В своем интервью Лукашенко неоднократно призывал к прекращению войны в Украине, стремясь позиционировать Беларусь как посредника, а не как активного участника. «Мы категорически не приемлем никакой войны, — заявил он. — Мы сделали и делаем сейчас все, чтобы не было войны».

Попытки минского лидера дистанцироваться от конфликта являются последним свидетельством того, что путинское вторжение находится на грани провала. Лукашенко повсеместно считается младшим партнером в нападении России на Украину, позволив своей стране служить плацдармом для российских войск для вторжения на север Украины и платформой для продолжающихся авиаударов по украинским целям. Однако до сих пор он не отдал приказа белорусской армии активно присоединиться к «спецоперации», несмотря на значительное давление со стороны России.

Комментарии Лукашенко — попытка избежать международной ответственности

Это нежелание отчасти объясняется огромными потерями, понесенными российскими войсками в первые недели конфликта, когда наступление на Киев застопорилось. Белорусские больницы и морги вскоре были переполнены ранеными из России, что не оставило Лукашенко никаких сомнений относительно масштабов трудностей, с которыми столкнулась Москва. Силы вторжения Путина в конечном итоге были вынуждены признать поражение в битве за Киев и полностью уйти с севера Украины.

Непопулярность войны Путина в белорусском обществе также помогла убедить Лукашенко не посылать свои войска в Украину. Опросы неизменно показывают, что большинство белорусов возражают против роли своей страны в качестве базы для российского вторжения и категорически против любого прямого вмешательства. Эта общественная оппозиция помогла разжечь кампанию саботажа, нацеленную на белорусскую железнодорожную сеть, чтобы помешать транзиту российских войск и военной техники через Беларусь в Украину.

Слегка завуалированная критика Лукашенко не увенчавшегося успехом российского вторжения знаменует собой резкий отход от его прежней поддержки агрессии Кремля в отношении Украины. В преддверии войны белорусский диктатор часто обвинял Запад в росте геополитической напряженности в регионе, повторяя пропагандистские клише России, отстаивающие «братство» между Россией, Беларусью и Украиной. «Мы вернем Украину в лоно нашего славянства. Обязательно это сделаем», — заявил он в обращении к белорусскому парламенту 28 января.

Эта поддержка отражала растущую зависимость Лукашенко от России после его жесткой реакции на внутреннее продемократическое движение протеста, возникшее после фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Жестокость репрессий в Беларуси превратила Лукашенко в международного изгоя и сделала его политическое выживание почти полностью зависимым от Кремля.

В обмен на поддержку режима в Минске Россия стремилась расширить свое экономическое, политическое и военное присутствие в Беларуси, одновременно продвигая давние планы интеграции двух стран в рамках нечетко определенного «Союзного государства». Это делает недавний отход Лукашенко от кремлевского сценария тем более значительным, учитывая, что он рискует потерять власть, если Путин лишит его поддержки.

Противники авторитарного режима в Беларуси утверждают, что комментарии Лукашенко — это попытка избежать международной ответственности за его участие в путинской войне. Находящаяся в изгнании лидер белорусской продемократической оппозиции Светлана Тихановская назвала интервью «отчаянной попыткой сохранить лицо» и предупредила публику, чтобы диктатор не дал ей себя одурачить. «Он патологический лжец, сообщник Путина, и он должен предстать перед судом за то, что происходит в Украине», — написала она в Твиттере.

Независимо от личных мотивов Лукашенко, его негативная оценка войны подчеркивает растущие проблемы, которые Путин испытывает в Украине. В то время как многие в Москве ожидали стремительной и триумфальной кампании, по факту российские войска теперь сражаются с чрезвычайно мотивированными и высококвалифицированными силами, находящимися на своей территории и снабжаемыми оружием целым рядом ведущих мировых вооруженных сил. Кремлевские чиновники по-прежнему настаивают на том, что «спецоперация» идет по графику, но нынешнее затруднительное положение российских военных, безусловно, не входило в первоначальный план.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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