Основа главной спецоперации России против мира. В чем состоит стратегия Кремля 15 апреля, 15:17 Цей матеріал також доступний українською

Оценивая действия России, мы обычно исходим из собственных установившихся правил и ценностей

Modus operandi западной цивилизации вообще предполагает определенную совокупность правил и ценностей, влияющих на нашу оценку действий других. Даже грязная политика кажется политикой людей логичных, командных, целеустремленных. Да и макиавелизм заключает в себе достаточно четкие ориентиры: что и зачем делается.

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Хорошо известно, что восточные цивилизации имеют собственный темпоритм, ценности и подходы, и часто непонятны или чужды евроатлантической культуре. Говоря о россиянах, аналитики подсознательно относятся к ним как к европейцам, хотя и очерчивая специфический «азиатский ген», ждут от них логики действий, характерных для западной цивилизации.

Между тем Россия является отдельным феноменом с собственными подходами в государственном управлении, принятии политических решений и достижении целей. Она отличается и от западного мира, и от восточных цивилизаций. Любят это подчеркнуть и сами россияне — именно отсюда их чувство особенности, избранности. Правда, это специфическая форма самообмана, ведь дерьмо, если отличается от яблок, не лучше яблок. Даже если считает себя избранным.

В контексте последних почти десяти лет ошибочное понимание России со стороны военных аналитиков основывалось именно на ожидании логичных подходов в стиле западной цивилизации. Очевидно, россияне были просто счастливы, что западные эксперты крайне серьезно обсуждают так называемую «доктрину Герасимова». Ведь это означало, что западный мир поверил, что в России может работать некая доктрина, приниматься логичные решения и т. д.

Сама «доктрина» 2013 года — это обычная солянка из всех модных тенденций ведения войн, которую начальник генштаба генерал Валерий Герасимов озвучил на очередной конференции, и которая затем была обобщена в его же статье «Ценность науки в предвидении». Слово «ценность» и наука" российские манипуляторы не зря поставили в заглавии опуса, который больше похож на реферат одиннадцатиклассника — ведь для Запада это важные маркеры нормальности. Поэтому с легкой подачи аналитиков был определен целый поворот в русской военной науке, переход на современные методики ведения боя, внедрение небоевых способов к боевым в соотношении 4 к 1 и т. д.

Европа все еще думает, что Россия — это конвенционный противник

Эти описания во многом напоминали обычную практику России в ведении прокси-войн, информационных войн и т. п. , поэтому общий вывод об изменении парадигмы вроде бы соответствовал реальности. Россиянам это было только на руку — в экспертной среде формировался имидж современного и мощного государства, как хорошо звучит: «фронтальные столкновения крупных группировок войск (сил) на стратегическом и оперативном уровне постепенно уходят в прошлое. Дистанционное бесконтактное действие на противника становится основным методом заслуги целей боя и операции. Поражение его объектов осуществляется на всю глубину территории. Стираются различия меж стратегическим, оперативным и тактическим уровнем, наступательными и оборонительными действиями. Применение высокоточного оружия приобретает массовый характер. В военное дело активно внедряются вооружение на новых физических принципах и роботизированные системы» В.Герасимов)

Это, вероятно, основа главной спецоперации России против мира — заставить относиться к себе как к нормальной стране, которая находится в критической ситуации (войне) пытается действовать конвенционными методами. Реальную же Россию, кровавую и злую, в войне не должен видеть никто — свидетелей безжалостно убивают, выжигая целыми кварталами, даже городами. Поэтому украинцы сделали важное дело — показали миру эту «высокоточную» и «роботизированную» страну насильников и мародеров.

До этого времени мало кого волновал тот факт, что Герасимов — представитель классической русской кадровой военщины в стиле «бабы еще нарожают». Его опыт второй чеченской войны — это до земли истребленные города, убитые гражданские и полное отсутствие стратегических подходов. Тупой подход в лоб — «утюжить», пока противника не останется в принципе.

В 2019 году Герасимов не смог удержаться, и проявил реальную сущность российской стратегической мысли. Основой «ответа» РФ на угрозы от НАТО и главного соперника, США — «является стратегия активной обороны», т. е. «комплекс предупредительных мер по нейтрализации угроз безопасности государства». Фактически это логичное объяснение, почему же Россия приняла нелогичное решение совершить нападение на Украину: они действительно верят в недружественность НАТО и США, действительно считают Украину полигоном, и действительно бьют на опережение.

Но цивилизованный мир и по сей день хочет считать, что Россия действует в рамках определенной доктрины, где ракеты будут точно бить, роботы стрелять по военным, силы спецопераций будут проводить успешные спецоперации. Европа все еще думает, что Россия это конвенционный противник.

Между тем реальная доктрина международной политики России заключается совсем в другом. В ней также присутствуют словосочетания «информационная война», «прокси-правительства», «саботаж», но все остальное, включая «высокоточные крылатые ракеты» является прикрытием для ключевой особенности. Действия России — это действия крупной террористической организации, и ее базовые активности — это активности, характерные именно для террористических организаций.

Террористическая деятельность «заключается в сознательном, целенаправленном применении террора путем захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, запугивания населения и органов власти или совершения других посягательств на жизнь или здоровье ни в чем не повинных людей или угрозы совершения преступных действий с целью достижения целей» (Википедия). Военные способы стают фоном для введения террора, конкретно устрашения и убийства гражданских выступают основным лейтмотивом войны.

При этом теоретики, как правило, исключают терроризм в случае войны между странами — ведь тогда угрозы гражданским, их смерти, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры сопутствуют вреду. Но в случае нападения России на Украину есть один существенный нюанс. Все ужасы, которые делает Россия, преследуют цель не только терроризировать украинцев и нашу власть. Это сознательные угрозы террором всему миру. Это классическая террористическая стратегия, направленная на широкую аудиторию. «Смотрите, что мы делаем с незначительным и слабым врагом. Мы уничтожаем его полностью, его детей и женщин. Всех, кто заявляет о своей национальной идентичности, отличной от ценностей русского мира, мы уничтожим. Ах, и у нас еще есть ядерное оружие».

Да, это не геноцид в его классическом значении. Но это геноцид по большинству признаков, ведь убивают за проявленную идентичность буквально всех, а не только держащих оружие в руках.

Цель Российской террористической федерации очень проста, согласно резолюции 1566 Совета Безопасности ООН 2004 года, это «путем уголовных действий, в том числе против гражданских, с целью причинить смерти или серьезные ранения, принимая заложников, с целью вызвать чувство страха… заставить правительство или международную организацию совершать или не совершать определенные действия…». Ключевой аспект в террористической деятельности — жертвами в большинстве своем становятся невинные гражданские люди, а не военные или чиновники. Если посмотреть на ход войны России против Украины, на количество жертв среди мирного населения, на преступления, совершаемые армией соседнего государства против мирного населения — можно ли вообще использовать военную классификацию? Это классические террористические акты, описанные не в «доктрине Герасимова», а в брошюрах «красных бригад» в 60-х годах прошлого столетия. Которых, кстати, щедро финансировала именно Москва. Тогда Европу запугивали самодельными бомбами леваков, теперь запугивают ядерным оружием.

Россию вообще мало волнует Украина и ее население и еще меньше волнует «население Донбасса». Российская террористическая федерация имеет негласную стратегию устрашения мира, под прикрытием якобы конвенционных военных действий и стратегий. Украина стала только инструментом этого устрашения. Как видим по действиям Франции и Германии, предыдущие активные действия в Грузии и Сирии оказались более чем успешными. Неужели кто-то сомневается, что правительства этих стран не имели доступа к информации о зверствах россиян?

Поэтому смелость и сила украинцев сегодня стала тем камнем, о который ломается стратегия террористического запугивания России. Чем меньше боятся украинцы этого колоса на глиняных ногах, тем меньше боится мир. Мы должны понять, что военной мощи России никогда и не было, это была иллюзия, страшилка. Их оружие исключительно психологическое, а также большие деньги, которыми покупаются правительства других стран. Чем меньше мы боимся, чем эффективнее работаем на дипломатическом фронте — тем меньше шансов у России вообще остаться в мировой политике.

Есть вероятность, что РФ пойдет в устрашениях до последнего и использует тактическое ядерное оружие против одного из украинских городов. Для своего населения они объяснят это той же логикой, что использовали США в 1945 году ( т. е. скорейшее завершение войны). Но их реальная цель — запугать весь мир, принудить к своим условиям, принудить другие страны к давлению на Украину.

Но для нас ничего не меняется. Чем меньше мы боимся и чем эффективнее работаем на дипломатическом фронте, тем меньше шансов у России вообще остаться в мировой политике. Победа уже определена за Украиной просто потому, что Россия — это большой жук-копрофаг на тонких ножках. И пора обрубать эти ножки.

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