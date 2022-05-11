Самое яркое проявление разницы между украинцами и россиянами 11 мая, 13:30 Цей матеріал також доступний українською

«Украинцы и русские — один народ» — это ключевая фраза российской пропаганды, которая якобы должна объяснять причины и ход этой войны

Если мы один народ — значит, не имеет права на существование независимое украинское государство, а значит, должны быть уничтожены те украинцы, которые не признают своего тождества с россиянами. Поэтому, в противовес этому тезису, мы должны максимально подчеркивать и лелеять разницу. В языке, культуре, истории, нынешней политике.

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Самым ярким проявлением различий между украинцами и россиянами в недавней истории являются массовые акции протеста, которые мы назвали Майданами. Ничего подобного по масштабам в России после 1991 года не было. Поэтому сейчас расскажу именно о них.

Слово «майдан» тюркского происхождения и означает просто площадь. Как, кстати, тюркским является древнее «казак» или совсем недавнее «байрактар».

Но сейчас для украинцев площадь не просто любая площадь, а конкретное место в столице страны, и даже больше — способ борьбы за свободу.

Хотя все начиналось именно с площади в центре Киева. Тогда она называлась площадь Октябрьской революции. А в октябре 1990 года здесь прошла одна из первых массовых акций протеста.

Украинские студенты оккупировали место в центре столицы еще советской республики. Они разбили палатки и объявили, что не уйдут, пока власти не выполнят их требования. Студенты боролись за независимость от имперского центра в Москве. Их акция и массовая голодовка стали важным фактором, приведшим к краху советской власти.

24 августа 1991 года Украина восстановила независимость, а площадь, на которой проходила акция протеста, стала майданом Незалежности.

Студенческая Революция на граните стала первым Майданом уже в значении акции протеста, ведь имела все атрибуты, характерные для последующих Майданов 2004-го и 2013–2014 годов: протестующие постоянно удерживали под контролем центральную площадь столицы, были палатки, флаги, плакаты, постоянные концерты, встречи, дискуссии.

Сейчас для украинцев майдан не просто любая площадь

Если первый Майдан стал проявлением борьбы украинцев за независимость, то второй в 2004 году продемонстрировал наше стремление отстоять свое право выбора.

Именно это право в значительной степени отличало Украину от других постсоветских республик, где оно фактически исчезло, превратившись в политическую декорацию для прикрытия авторитарных режимов. В Украине же на всех президентских выборах (за исключением 1999 года) всегда побеждал представитель оппозиции, что приводило к ротации кадров во власти.

Такой ротации ожидали представители оппозиции и в 2004 году. Ее же боялась тогдашняя власть во главе с президентом Леонидом Кучмой. Выиграть выборы у последних шансов не было — у оппозиционера Виктора Ющенко был высокий уровень популярности, зато у ставленника Кучмы и Кремля Виктора Януковича не было достаточной поддержки. Ради сохранения контроля над страной власти решились фальсифицировать выборы. Сделано это было очень откровенно и нагло.

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21 ноября 2004 года возмущенные граждане вышли на майдан Незалежности в Киеве. Здесь возникла большая сцена с постоянным митингом-концертом, вокруг — сотни палаток, в которых, несмотря на снег и мороз, жили протестующие. Их упорство в борьбе с непогодой и властью тогда, осенью-зимой 2004 года, так удивило мир, что эти события оказались в центре внимания мировых медиа. Слова «Украина», «Майдан», «Оранжевая революция» несколько недель не исчезали с первых полос газет и телевизионных сюжетов.

Наконец, заинтересованные Украиной получили возможность насладиться happy end-ом — после нескольких недель драматического противостояния Майдан победил. Оппозиционер Виктор Ющенко стал президентом страны.

К сожалению, новая властная команда не смогла полностью воспользоваться полученным шансом. В то же время пророссийские силы сумели осуществить полнейший реванш. И в 2010 году ставленник Кремля Виктор Янукович стал президентом Украины. И сразу же начал реализовывать здесь задачи своих хозяев — стирать разницу между Украиной и Россией в культуре, языке, исторических взглядах на прошлое, геополитических планах на будущее.

Наконец, именно попытка свернуть европейскую интеграцию вывела украинцев на новую акцию массового протеста, как стала новым Майданом — Евромайданом, или Революцией Достоинства. Янукович сам верил в то, что нет существенной разницы между украинцами и русскими, поэтому пытался расправиться со своим народом так, как это успешно делал Путин — репрессиями.

Но силовой разгон студентов, избиения и аресты активистов, принятие «диктаторских законов», которые делали невозможными массовые акции — все это лишь подлило масла в огонь протеста. И на насилие властей активисты тоже ответили силой. В прислужников режима полетели «коктейли Молотова». Те в ответ начали стрелять на поражение.

22 января, в День соборности, Украина узнала о первых убитых майдановцах. Менее чем через месяц после этого власти решили ликвидировать Майдан полностью. Площадь с этим названием превратилась в настоящее поле боя. Тогда, 18–20 февраля 2014-го, казалось, что именно площадь Независимости осталась маленьким островком свободы в стране, которую превращали в копию авторитарной России.

Но отчаянное сопротивление майдановцев переломило ситуацию. Несмотря на жертвы со стороны протестующих, среди которых уже было около сотни убитых (именно их сразу назвали поэтическим выражением Небесная сотня) протест разгорелся.

Акции бушевали не только в Киеве, но и по всей стране и переросли в настоящее национальное восстание — против попыток превратить Украину в Россию, столкнуть нас в советское прошлое.

Янукович наконец-то почувствовал, что украинцы и русские совершенно разные, что российские методы подавления не сработали, поэтому бежал к своим хозяевам. Россия поняла, что теряет Украину, и дальше удерживать контроль над нашим государством через псевдоукраинских политиков, которые были ее агентами, не получится. Поэтому, отложив политические инструменты, прибегла к военным, захватив Крым и часть Донбасса.

Но ее попытка захватить весь юг и восток Украины во время спецоперации «русская весна» потерпела крах. Украинской армии, которая создавалась в горниле противостояния, удалось остановить российскую агрессию, локализовать ее в части Донецкой и Луганской областей. Россия остановилась, боевые действия тлели, продолжая отнимать жизни, но это была лишь пауза, которая длилась до 24 февраля 2022 года, когда война продолжилась с новой силой.

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