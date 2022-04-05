Коллективный Путин российского народа. Что с ним делать? 5 апреля, 10:03 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Историки называют этот феномен российским маятником

Публікується з дозволу автора. Вперше надруковано у виданні Time

Як український історик, я багато контактую з істориками в Росії, адже історії наших країн взаємопов'язані. Я також знаю багатьох австрійських, американських, ізраїльських, німецьких, польських та інших істориків, які вивчають нашу історію. З початку війни вони мені пишуть, цікавляться, чи в безпеці моя сім'я та мої учні, пропонують допомогу.

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А тепер вгадайте, скільки росіян із тих, хто звернувся до мене?

Лише двоє. Це подружня пара, яка виїхала з Росії задовго до початку війни перед загрозою отримати клеймо «агентів іноземного впливу».

У мене є друг, професор теоретичної фізики. З ним сталося те саме: з початку війни до нього зверталися лише ті російські колеги, які виїхали з РФ.

Я розумію, що вся історія обертається довкола політики. Оскільки війна є продовженням політики іншими засобами, мої колеги-історики в Росії можуть вважати мене своїм ворогом. Проте теоретична фізика ніяк не пов’язана з політикою.

У сучасній російській культурі є дещо, що робить більшість росіян — навіть високоосвічених — нездатними до простих проявів людської солідарності.

В недавньому інтерв'ю на українському телебаченні російський критик Путіна — Віктор Шендерович, який втік до Ізраїлю, закликав нас не судити всіх росіян занадто суворо, бо вони лише заручники. А звинувачувати заручників неправильно.

Якщо це правда, то лише частково. Вся правда в тому, що росіяни здалися і стали заручниками добровільно. До приходу Путіна до влади в 2000 році опитування громадської думки в Росії показали, що більшість росіян були готові обміняти свободу на порядок, були відкрито ворожі Заходу і мріяли про сильну руку — насамперед про військову силу, яку б поважав та боявся світ.

Іншими словами, за реальним Володимиром Путіним стоїть колективний Путін російського народу. Більше того, Путін не просто колективний — він повторюваний. За останні двісті років Росія пройшла кілька періодів лібералізації. Кожен із цих періодів, на жаль, змінювався періодом репресій. Досить того, що Путін прийшов до влади після реформ Горбачова та Єльцина.

Росія — це не країна, а окрема цивілізація, а тому « західні правила» для них неписані

Історики називають цей феномен російським маятником. Через його коливання Росії так і не вдалося сформувати громадянське суспільство. Росіяни залишаються значною мірою спільнотою васалів з низькою довірою і солідарністю. Якщо у їхніх власних стосунках цього не вистачає, то чому вони мають бути солідарними з сусідами?

Минуле та сьогодення українців дають їм особливе уявлення про російську історію. Навіть у періоди демократизації погляд російської влади на українське питання не був дружнім. Українська мова була офіційно заборонена двічі під час ліберальних реформ Олександра II. Горбачов стверджував, що самі українці не хочуть, щоб їхні діти вивчали українську мову.

Російські опозиціонери вважають, що суть Росії не в її «безмозглых лидерах», а в Булгакові, Ахматовій, Мандельштамі, Бродському та інших геніях російської культури. Їхня спадщина вічна, і в певному сенсі, вони —справжня Росія.

Можливо й так. Просто для українців це не грало великої ролі й тоді, а надто й нині. Багато хто з найсвітліших умів Росії, схоже, також страждав на український комплекс.

Прикладів багато. Ось найостанніший з них: вірш Йосипа Бродського, лауреата Нобелівської премії, написаний з нагоди проголошення незалежності України в 1991 році. Процитую останні рядки:

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

будете вы хрипеть, царапая край матраса,

строчки из Александра [Пушкина], а не брехню Тараса [Шевченка].

Я так і бачу, як жителі Маріуполя шепочуть рядки з Пушкіна, гинучи під російськими бомбардуваннями!

В основі такого ставлення до українців лежить відчуття «як прекрасно бути росіянином!». В уяві багатьох росіян, Росія — це не просто ще одна країна. Це країна, на яку покладена велика місія: рятувати світ від згубного впливу прогнилого Заходу. Відповідно, у Росії усе має бути великим: і територія, і армія, і навіть мова має бути (як стверджував один із російських геніїв) «великою і могутньою». Сусідні народи, які відмовляються від цієї великої місії, є, у кращому випадку, нерозумними дітьми, яких треба виховати, у гіршому випадку — негідниками і зрадниками, яких треба, здесяткувати, депортувати і т.д. І в тому, і в другому випадку ці народи не можна залишати самих на себе, поки вони не зрозуміють свого власного щастя.

Видається так, що за російською мегаломанією стоїть глибоко прихований комплекс меншовартості. Росіяни не можуть зрозуміти, як, після перемог над Наполеоном та Гітлером, вони живуть гірше, аніж французи і німці. Подібно до байки Езопа про лисицю і виноград, постійна невдача «догнати і перегнати Захід» наштовхує багатьох з них на думку, що «Захід» — це не для нас. Росія — це не країна, а окрема Цивілізація, а тому «західні правила» для нас неписані. Відповідно, багато росіян готові самі терпіти неймовірні страждання або ж завдавати таких же страждань своїм сусідам, аби лише доказати всьому світові свою велич.

Попри усі розмови про загадкову російську душу, правда є досить простою. Росіяни можуть добре воювати (хоча теперішня війна навіть це ставить під великий сумнів). Вони можуть добиватися короткотривалих економічних проривів під час пізньоімперської чи сталінської модернізації. Їм, однак, ніколи не вдавалося провести політичну модернізацію, тобто обмежити центральну владу, відділити церкву від держави, створити незалежні суди, ґарантувати захист опозиції, оборонити громадян від насильства.

Російське питання навряд чи є винятковим. Воно існує паралельно з німецьким, польським, єврейським та іншими питаннями європейської політики. Усі вони були вирішені, часто кривавими конфліктами та невимовними стражданнями. Але зрештою цим націям вдалося створити власні країни з функціональною демократією та відносним економічним благополуччям. Тепер черга за українцями. Після тридцяти років блукань по колах, виснажені корупцією своїх еліт, вони як ніколи близькі до завершення політичної модернізації своєї країни. Вони не хочуть бути частиною пасивної спільноти з маренням величі - вони борються за своє право жити в нормальному суспільстві.

Тільки, як показує історія з планом Маршала, навіть повоєнній Європі з її довгими традиціями демократії, важко було би справитися з своїми проблемами. Жодна країна не може вирішити свого «домашнього завдання» без зовнішньої допомоги.

Україна теж заслуговує на план Маршала і, сподіваємося, його таке дістане. Але чи успішне розв’язання українського питання розв’яже питання російське? Навіть коли Росія програє війну і Путін піде у відставку чи загине, де є ґарантії, що російський маятник після чергової лібералізації знову не похитнеться в іншу сторону?

На мою скромну думку, російське питання можна вирішити, віддзеркалюючи плани Путіна щодо України. Він вимагав «денацифікації» України. Добре. Тоді Росії доведеться пройти «дерусифікацію», тобто відмовитися від своїх амбіцій стати «Великоросією» і стати нормальною країною. Але перш за все Росія має робити те, що роблять українці: проводити політичні реформи, після яких Путін, індивідуальний, колективний не зможе більше з’явитися. Росія мала б зробити це сама — але за підтримки ззовні чи навіть зовнішнього нагляду в обмін на зняття санкцій.

Якщо ті, хто закликає зрозуміти Росію, справді цього хочуть, їм варто рефлексувати, відштовхуючись не від поверхового сприйняття. Російське питання глибоко вкорінене в минуле. Воно потребує стратегічних рішень, а не тактичних. Інакше ми ризикуємо завдати велику шкоду не лише Росії та її сусідам, а й усьому світу.

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