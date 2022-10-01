Главное преступление Путина 1 октября, 08:40 Эксклюзив НВ

Война Путина — это не просто преступление против Украины и человечества. Это также преступление против дома, который мы все разделяем: планеты Земля

Для неспровоцированного, идиотского вторжения Владимира Путина в Украину в принципе не могло быть подходящего времени. Но сейчас — оно однозначно наиболее неподходящее. Поскольку отвлекает внимание всего мира и ресурсы, необходимые для смягчения последствий изменения климата. В то десятилетие, которое может стать последним для того, чтобы использовать наш шанс справиться с экстремальными климатическими явлениями, теми, что уже неизбежны, и избежать тех, которые могут стать неуправляемыми.

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К сожалению, то, что происходит между Украиной и Россией, не остается только между Украиной и Россией. Это потому, что мир стал более плоским, чем когда-либо.

Мы соединили так много людей, мест и рынков со множеством других людей, мест и рынков — а затем убрали так много старых буферов, которые изолировали нас от излишеств друг друга, и заменили их смазкой — так что нестабильность в одном месте может теперь распространяться очень далеко, очень широко, очень быстро.

Вот почему я утверждал, что нападение России на Украину — это первая настоящая мировая война. Две трети населения планеты теперь могут смотреть ее на своих смартфонах, и практически каждого коснулась или коснется эта война экономически, геополитически и, может быть, самое главное — экологически.