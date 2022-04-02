Чего же мы ждем? Как победить Путина без оружия 2 апреля, 10:07 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Америка не должна упустить такую возможность

Невозможно предсказать, чем закончится война в Украине. Я горячо надеюсь, что результатом будет свободная, безопасная и независимая Украина. Но вот что я знаю точно: Америка не должна упустить этот кризис. Это наша очередная конфронтация с нефтедиктатором, чьи жестокость и безрассудство возможны только из-за нефтяных богатств, которые он добывает из-под земли. Как бы ни закончилась война на Украине, она должна закончиться так, чтобы Америка окончательно, формально, категорично и необратимо покончила со своей зависимостью от нефти.

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Ничто так не исказило американскую внешнюю политику, наши обязательства в отношении прав человека, нашу национальную безопасность и, прежде всего, нашу окружающую среду, как наша зависимость от нефти. Пусть это будет последняя война, в которой мы и наши союзники финансируем обе стороны. Это то, что мы делаем. Западные страны финансируют НАТО и помогают украинским военным из наших налогов, и — поскольку экспорт энергоносителей России составляет 40 процентов ее государственного бюджета — мы финансируем армию Владимира Путина за счет наших закупок российской нефти и газа.

И насколько это глупо?

Наша цивилизация просто не может себе этого позволить. Изменение климата не берет тайм-аут из-за войны в Украине. Вы в последнее время проверяли сводку погоды для Северного и Южного полюсов? Одновременные экстремальные волны тепла охватили часть Антарктиды в этом месяце, в результате чего температура там на 70 градусов по Фаренгейту выше, чем в среднем для этого времени года, а в районах Арктики — теплее более чем на 50 градусов, чем обычно.

Это не опечатка. Это безумный суперэкстрим.

«Там противоположные времена года — вы не увидите, чтобы Север и Юг (полюса) таяли одновременно», — недавно сказал Ассошиэйтед Пресс Уолтер Мейер, исследователь из Национального центра данных по снегу и льду. «Это определенно необычное явление». И неудивительно, что в прошлую пятницу ученые объявили, что шельфовый ледник размером с Нью-Йорк рухнул в Восточной Антарктиде в начале этого причудливого потепления.

Это был первый случай, когда люди наблюдали, «что в этом холодном регионе произошел обвал шельфового ледника», отмечает AP, добавляя, что если вся вода, замерзшая в Восточной Антарктиде, растает, это поднимет уровень моря более чем на 160 футов по всему миру.

По вышеперечисленным причинам я был разочарован, увидев, как президент Байден и госсекретарь Энтони Блинкен удвоили нашу зависимость от нефти, вместо того, чтобы утроить количество возобновляемых источников энергии и их эффективность. По-видимому, напуганные фальшивыми заявлениями республиканцев о том, что энергетическая политика Байдена является причиной повышения цен на бензин, его команда обратилась к некоторым из крупнейших нефтедиктатур мира, в частности к Венесуэле, Ирану и Саудовской Аравии, с просьбой заставить их качать больше нефти и снизить цены на бензин.

Наша цивилизация просто не может себе этого позволить

Правда в том, что даже если мы позволим американским нефтяным компаниям вести разведку нефти в каждом национальном парке, краткосрочное влияние на цены на бензин не будет столь уж значительным. Как сообщил CNN Business на прошлой неделе, за последнее десятилетие нефтяная промышленность США, пережившая бум и спад, тратила тонны наличных денег на финансирование всеобщего роста добычи, помогая удерживать цены на низком уровне, но «сохранение прибыли оказалось невозможным. Сотни нефтяных компаний обанкротились во время многочисленных обвалов цен на нефть, что побудило инвесторов требовать большей сдержанности от руководителей энергетических компаний».

Так что сегодня большинство руководителей и инвесторов нефтяных компаний США «не хотят увеличивать предложение настолько, чтобы это вызвало еще один переизбыток, который обрушит цены. А акционеры хотят, чтобы компании возвращали сверхприбыли в виде дивидендов и выкупов, а не реинвестировали их в увеличение производства».

Страна с самой дешевой, свободной и гибкой возможностью влиять на мировые цены на нефть в краткосрочной перспективе — это Саудовская Аравия. Но Россия также является крупным игроком. Вот почему всего два года назад президент Дональд Трамп умолял Саудовскую Аравию и Россию резко сократить добычу, потому что нефть на мировых рынках упала примерно до 15 долларов за баррель, что сильно ударило по американским нефтяным компаниям, стоимость добычи которых составляла от 40 до 50 долларов за баррель. Цена рухнула из-за того, что Саудовская Аравия и Россия оказались втянутыми в ценовую войну из-за сокращения доли рынка из-за пандемии.

Теперь Байден умоляет саудовцев резко увеличить производство, чтобы снизить цены. Но саудовцы злятся на Байдена за то, что он злился на них за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, и, как сообщается, не отвечают на звонки Байдена.

Но общим знаменателем между Байденом и Трампом является слово «попрошайничество». Это будущее, к которому мы стремимся? Пока мы зависимы от нефти, мы всегда будем умолять кого-нибудь, обычно плохого парня, поднять или понизить цену, потому что мы сами не хозяева своей судьбы.

Это должно прекратиться. Да, должна быть переходная фаза, во время которой мы будем продолжать использовать нефть, газ и уголь. Мы не можем так резко «завязать». Но давайте пообещаем удвоить темпы этого перехода, а не удваивать ставку на ископаемое топливо.

Ничто не угрожало бы Путину больше, чем это. В конце концов, именно обвал мировых цен на нефть между 1988 и 1992 годами, вызванный перепроизводством Саудовской Аравии, помог обанкротить Советский Союз и ускорить его распад. Мы можем добиться того же эффекта сегодня, перепроизводя возобновляемые источники энергии и делая чрезмерный акцент на энергоэффективность.

Лучший и самый быстрый способ сделать это, утверждает Хэл Харви, генеральный директор. Energy Innovation, консультационной компании по чистой энергии, заключается в повышении стандартов чистой энергии для электроэнергетических компаний. То есть потребовать, чтобы каждая электроэнергетическая компания США сокращала свои выбросы углерода, переходя на возобновляемые источники энергии со скоростью от 7 до 10 процентов в год, то есть быстрее, чем когда-либо.

Утопия? Да нет. Генеральный директор компании American Electric Power, которая когда-то полностью зависела от угля, теперь обязался достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году, используя в основном природный газ в качестве резерва. Тридцать один штат уже установил неуклонно повышающиеся стандарты экологически чистой энергии для своих коммунальных служб. Давайте добьемся этого во всех 50 штатах — и сейчас.

В то же время давайте примем национальный закон, который даст каждому потребителю возможность присоединиться к этой борьбе. Это будет закон, устраняющий нормативную волокиту вокруг установки солнечных батарей на крышах, и предоставляющий каждому домохозяйству в Америке налоговую скидку для этого, как это сделала Австралия — страна, которая сейчас расширяет свои рынки возобновляемых источников энергии быстрее, чем Китай, Европа, Япония и Америка.

Когда автомобили, грузовики, здания, фабрики и дома электрифицированы, а ваша сеть работает в основном на возобновляемых источниках энергии — вуаля! — мы становимся все более свободными от ископаемого топлива, а а у Путина становится все меньше и меньше долларов.

Американцы это поймут. Электромобили теперь вылетают из автосалонов. Крупнейшим штатом, производящим ветровую энергию в стране, является политически красный Техас, который производит больше электроэнергии за счет ветра, чем следующие три штата (Айова, Оклахома и Канзас) вместе взятые. Но превращение этого в настоящую национальную миссию позволит нам гораздо быстрее перейти к экономике экологически чистой энергии.

Во время Второй мировой войны правительство США попросило граждан разбить сады победы, чтобы выращивать собственные фрукты и овощи, а также сохранять консервы для войск. Около 20 миллионов американцев в ответ разбили сады повсюду, от задних дворов до крыш домов. Те сады победы были тогда для наших военных усилий тем же, чем являются солнечнее батареи для борьбы нашего поколения против нефтедиктатуры.

Если вы хотите сегодня снизить цены на бензин, самым верным и безопасным для климата методом было бы снизить ограничение скорости на автомагистралях до 60 миль в час и попросить каждую компанию в Америке, которая может это сделать, разрешить своим сотрудникам работать дома, а не ездить каждый день на работу. Эти две вещи немедленно сократят спрос на бензин и снизят цену.

Разве это слишком много для победы в войне против нефтедиктаторов вроде Путина — победы, побочным продуктом которой будет чистый воздух, а не горящие танки?

«Чистые альтернативы теперь дешевле, чем грязные», — отметил Харви. «Теперь разрушить землю стоит дороже, чем спасти ее». Кроме того, «теперь дешевле освободиться от нефтедиктаторов, чем оставаться в их рабстве».

Так и есть. С нами технология. Теперь мы можем отложить Путина вместе с баррелем. Это просто вопрос руководства и национальной воли. Чего же мы ждем?

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена.

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