Когда Путин сказал «нет». Продолжение истории об иранских беспилотниках 24 сентября, 07:13 Эксклюзив НВ

Во второй части материала надеюсь прояснить, почему я потратил так много времени на объяснение всей «предыстории и контекста» иранских БПЛА

Первую часть текста об иранских БПЛА читайте здесь

Период с середины 1980-х примерно до 2003−2005 гг. сформировал «основу» этой истории и объясняет, почему происходило такое бессистемное развитие новых БПЛА и почему модернизация старых и/или существующих шла медленными темпами, и почему к иранским беспилотникам до сих пор относятся несерьезно.

Видео дня

Не то чтобы в ближайшие несколько лет все вдруг стало лучше. Наоборот, на протяжении большей части конца 2000-х и большей части 2010-х различные группировки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и регулярных вооруженных сил все еще в буквальном смысле «ссорились» из-за того, кто получит какие двигатели и электронику, которые им удалось провезти контрабандой из-за границы. Это было так же важно, потому что на Иран наложено множество западных эмбарго и санкций, и, таким образом, западные высокие технологии всегда трудно найти (даже если их далеко не «невозможно получить»). Без сомнения, идей было много, и — несмотря на массовую утечку мозгов — много хороших намерений и не меньше хороших прообразов БПЛА. Тем не менее: большинство из них оказались под влиянием сочетания коррупции и распрей, и в целом вся иранская индустрия БПЛА, как и большая часть иранского оборонного сектора, двигалась в никуда.

Роковая Сирия

Затем произошло несколько важных событий. Начиная с 2011 года КСИР начал военную интервенцию в Сирии. Из-за опасений по поводу возможной реакции Запада, это была тайная операция, требующая «минимального присутствия» КСИР в этой стране. Его «экспедиционный корпус» — Силы «Кодс» КСИР (КСИР-СК) — задействовал относительно немного собственных войск (максимум 3−4 батальона): на самом деле, большинство из них служили советниками режима Асада и командовали и управляли избранными войсками местных ополченцев. Управление относительно небольшими подразделениями на большом поле боя требовало повышенной ситуационной осведомленности: для этого необходима хорошая разведка. Таким образом, КСИР быстро начал развертывание своего тактического разведывательного БПЛА HESA Shahed-129 в Сирии. Первые из них, насколько я помню, я увидел на видео, которое появилось в 2012 году, а к 2014 году они стали обычным зрелищем на большей части западной Сирии, но особенно в Дамаске и Алеппо.

Стратегические альянсы

Потратив около $50 млрд на попытки спасти Асада в период с 2011 по 2014 год — правда, без особого успеха (как обычно, Башар и его «ближнее окружение» прикарманили большую часть средств, а остальное потратили либо на хороший пиар на Западе, либо на лояльность разных военачальников) — КСИР-СК был обескуражен серией поражений. В 2015 году это сыграло важную роль в том, чтобы убедить Путина начать военную интервенцию в Сирии, что было кстати для последнего, поскольку он подвергся международной изоляции после вторжения в Украину.

Тем не менее, в то время КСИР стремился добиться гораздо большего: он стремился установить стратегические отношения с Путиным (т.е. с Россией). Как всегда заносчивый и недальновидный Путин (как и Медведев) не только сказал «нет», но прекратил экспорт зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и нескольких других систем вооружений, заказанных Ираном (инициировав международное дело, которое должно было длиться годами и нанести значительный финансовый ущерб Москве). При этом настаивал на том, чтобы российские военные командовали и контролировали все и вся в Сирии. В результате, как только русские начали свои операции в стране, они и асадисты вели свою собственную битву; КСИР-СК и его местные союзники — свою. Напряженность настолько возросла, что, по слухам, иранцы пытались свергнуть Башара, и «только» российским войскам удалось это предотвратить.

Путинское « нет» имело далеко идущие последствия для стратегического плана

Постепенно, в течение 2017 года, они наладили свои отношения, и иранцы приняли русских, притворяющихся посредниками в Сирии. Вместо этого они начали рассчитывать на то, что на заднем плане появится собственное полугосударство. В конце концов, Путину нечего предложить стремлению КСИР-СК обратить сирийцев в шиитскую религию-двунадесятников с помощью рабочих мест в иранских культурных центрах в Латакии, на принадлежащих КСИР заводах по производству боеприпасов в других частях страны или с помощью бесплатных стипендий в Иране.

Прежде всего: путинское «нет» имело далеко идущие последствия для стратегического плана. КСИР тогда обратился к Пекину за стратегическим партнерством. Это было устроено за считанные недели, где-то в конце 2015 и начале 2016 года, и, поскольку ИРИ (Исламская Республика Иран) была заполнена нефтедолларами, вскоре достигло уровня, когда качество отношений между Исламской Республикой Иран и Китайской Народной Республикой (КНР) легко превзошло таковые между КНР и Исламской Республикой Пакистан.

«Внезапно» в течение следующих двух лет Иран начал не только разработку, но и реальное серийное производство и постановку на вооружение ряда высокотехнологичных систем вооружения. Они варьировались от крупной модернизации старых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) американского и советско-российского производства до появления совершенно новых ЗРК, некоторые из которых, как утверждается, превосходят российские С-300 и С-400 — и к появлению многочисленных зрелых систем БЛА/ББЛА.

Каким образом?

Без сомнения, в Иране есть крупные технические университеты, из которых выпускаются тысячи высококвалифицированных ученых, которые, в свою очередь, публикуют огромное количество научных работ. Настолько, что это вызвало некоторое беспокойство в Израиле. Еще в 2016—2018 годах «Джерузалем пост» начала выражать опасения, например, «выиграет ли Иран в технологической войне». Несомненно, ИРИ «унаследовала» хорошо развитую оборонную промышленность, купленную у США еще во времена шаха, еще в 1970-е годы.

Однако из-за бесперспективности режима КСИР в ИРИ происходит массовая утечка мозгов: по сути, из страны уезжает огромное количество интеллектуальной молодежи. Коррупция носит эндемический характер, и поэтому ни один новый проект не имеет серьезных шансов на реализацию без значительной политической и финансовой поддержки различных группировок КСИР. Вот почему масса местных компаний до сих пор производит, например, автомобили на основе технологий 1970-х годов: это «работает», потому что помогает «поддерживать статус-кво» между различными группировками.

Более того, многие из научных статей, опубликованных иранскими учеными, были либо подделками, либо ничем иным, как копиями существующих западных статей.

Что на самом деле произошло, так это то, что КСИР максимально использовал свои недавно установленные связи с КНР и нанял китайцев не только для массовой передачи ноу-хау, но и для помощи в наращивании и укреплении — между всем прочим — иранской индустрии БПЛА.

Это играло на руку Пекину, поскольку если в чем китайцы явно превзошли своих западных и российских конкурентов за последние 10 лет, так это в сфере «клиентского сервиса».

Они не просто предлагают свои продукты: они предлагают продукты, адаптированные под требования заказчика, и если заказчик готов вступить в сотрудничество на соответствующем уровне и платежеспособен, у Пекина нет проблем с тем, чтобы «приказать» государственным корпорациям, таких как China Poly Group, China Electronic Technology Group (CETC) и 14-й Институт «поделиться» чем-то в области некоторых наиболее чувствительных высоких технологий. На самом деле, помочь заказчику запустить отечественное производство.

В этом случае соглашение было относительно простым: в обмен на иранский боевой опыт и конструкции ведущие научные учреждения Китая проводили исследования и разработки, а китайская промышленность затем помогала запускать серийное производство в Иране. Другими словами: КНР предоставила «полное обслуживание клиентов», от помощи в определении иранских требований до фактического ввода в эксплуатацию полученных систем вооружений. «Бонус» (с точки зрения Китая): последнее требует постоянного использования высоких технологий «made in China», а это означает, что китайцы могут не только мониторить иранское производство, но и следить за последним боевым опытом и прогрессом в отношении дальнейшего развития. Прибыль гарантирована на годы вперед.

Единственными «условиями», которые китайцы потребовали взамен (кроме оплаты, разумеется), были:

— отсутствие передачи полученного ноу-хау третьим лицам,

— запрет ИРИ (фактически это КСИР) на подобное сотрудничество с любой третьей страной или инстанцией,

— все продукты этой кооперации официально и настойчиво декларируются как «сделано в ИРИ» (это настолько правда, что даже заводские таблички «сделано в ИРИ» сделаны в КНР и там же установлены).

Китайцы вовсе не стремятся испортить свои коммерческие отношения с Западом или подвергнуться эмбарго и санкциям за «сотрудничество с государством-изгоем»: в конце концов, такие корпорации, как Poly Group, занимаются не только военными проектами, но и… между прочим — ответственны за ввоз в КНР таких западных предметов роскоши, как автомобили «Феррари».

Новый лизинг жизни

После разработки различных иранских концепций и конструкций китайцы позаботились о преобразовании, реорганизации и модернизации ряда заводов в ИРИ. Это было принято различными кликами внутри КСИР, потому что таким образом каждая из них могла получить свою долю — и это на годы вперед, в то время как раньше лишь горстка группировок получала прибыль от контрабанды технологий западного производства из ОАЭ. Кроме того, эмиратцы взимали до 300% рыночной цены за поставляемое ими оборудование. Другими словами: китайцы помогли иранцам производить более совершенные, более мощные БПЛА, да еще и по более низкой цене.

Возможно, лучшим примером полученных результатов является то, что в то время как ранее КСИР — то есть иранский оборонный сектор — никогда не мог разработать решение для преобразования своих беспилотных летательных аппаратов, таких как Shahed-129, в Беспилотные военные летательные аппараты, и не мог исследовать и разработать мини-высокоточный управляемый боеприпас (PGM) для них, сейчас иранская промышленность производит не только их в больших количествах. В действительности, она также занимается серийным производством мини-ПГМ. В этом случае китайцы начали с иранской версии американской BGM-71 TOW, названной Toophan, чтобы помочь в разработке Sadid-1. Это было еще в 2017 году («или около того»): между тем сейчас иранцы производят ракеты класса «воздух-земля» Sadid-345, Sadid-361 и Fat’h-362. Года два-три назад они также продемонстрировали ракету класса «воздух-воздух» на основе аэродинамической схемы ракеты «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder для своих БПЛА.

(Продолжение следует)

Продолжение будет опубликовано в разделе Мнения. Следите за обновлениями.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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