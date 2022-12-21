Это поразит главное — российскую артиллерию. Какое супероружие США поставят Украине 21 декабря, 07:13 Эксклюзив НВ

Краткий обзор последних новостей с передовой

В ночь на 19 декабря русские нанесли свой крупнейший за всю историю удар с использованием «только» дронов Shahed-131/136 иранского производства. Согласно украинским источникам, было запущено не менее 33 дронов, все с восточного побережья Азовского моря. Они пролетели прямо над Южноукраинской АЭС в северо-западном направлении: в итоге 30 признаны сбитыми пилотируемыми перехватчиками и наземными средствами ПВО. Трое или пятеро уцелевших нанесли удары по объектам инфраструктуры в Киевской области и Киева. В результате три человека получили ранения, несколько домов повреждены, три района города остались без электричества.



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ВКС выполняет около 120 боевых вылетов в день; ВВС Украины могут наносить до 21−22 авиаударов в день истребителями-бомбардировщиками и столько же вертолетами. Россияне утверждают, что сбили украинский вертолет в районе Первомайского: говорят, что он был сбит 11-м полком «ополчения ДНР» из ПТРК.

Афины, похоже, готовы поставить свою систему С-300 Украине — конечно, если США сначала поставят систему Patriot. По крайней мере, Захарова чуть не задохнулась в знак протеста против этого решения, которое «угрожает мирным жителям Донбасса, Запорожья и Херсона», — как сказала она.

(Мне только грустно, что она не нашла времени задать актуальный вопрос, который беспокоит ее уже несколько месяцев: как могут братские греки оказывать такую ​помощь укро-нацистам в борьбе с российскими союзниками из КСИР и Хезболлы…)

JDAM для Украины?

Сообщается, что США собираются поставить Украине оружие со спутниковым наведением типа JDAM. Это неплохая идея… на самом деле, это отличная идея, поэтому я не могу не удивляться, почему она не была реализована несколько месяцев назад.

Отличная идея, почему она не была реализована пару месяцев назад

JDAM расшифровывается как Joint Direct Attack Munition. Суть системы заключается в конверсии неуправляемых бомб американской разработки из серии Mk.80 (см.: Mk.81 125 кг; Mk.82 227 кг; Mk.83 454 кг; Mk.84 907 кг) в высокоточное оружие со спутниковым наведением простым и удивительно дешевым способом (один комплект стоит всего $30 тыс.). Благодаря модульной конструкции каждая бомба из серии Mk.80 может быть оснащена новой задней частью с навигационным модулем и рулевыми стабилизаторами. Вторая часть конструкции, обернутая вокруг центрального корпуса бомбы, добавляет небольшие крылья, увеличивающие дальность полета.