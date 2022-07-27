За что борется Украина и какая опасность надвигается на США 27 июля, 07:13 Эксклюзив НВ

Поразительно, насколько близко стоят идеи самоуправления и выживания

На кону сражения украинцев против российских оккупантов очень простая идея — люди должны иметь возможность выбирать себе власть. Украинская демократия далека от совершенства, но украинцы совершенно справедливо считают, что их голоса имеют значение. За тридцать лет независимости они привыкли к демократии в этом очень широком смысле. Это часть их самоидентификации. Избранный президент Владимир Зеленский остается в Киеве и тем самым нивелирует иронический шлейф названия Слуга народа, который тянулся за ним после сериала, а затем и одноименной политической партии.

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Целью российского вторжения было свержение руководства Украины и убийство или унижение ее законно избранных руководителей. Киев отстоять удалось, но везде, где Россия смогла захватить территорию, ее эмиссары похищали или убивали местное руководство. На данном этапе украинцы уже свыклись с тем, что могут выбирать свою власть, и что местные выборные должностные лица имеют определенные обязанности. Множество украинских местных чиновников сделали все возможное перед лицом неожиданной и часто смертельной ситуации, хотя об этом так никто и не узнает, как мир узнал о храбрости Зеленского.

Российская система основана на совсем других принципах, вернее, на их отсутствии. Она называет себя демократией, но это лишь насмешка над идеей демократии. Ее выборы — это ритуалы власти, в которых власть показывает, что она из себя представляет, фальсифицируя выборы и даже этого не скрывая. Когда появляется достойный соперник, такой как Алексей Навальный, он должен быть отравлен, а когда это не удается, посажен в тюрьму. Свободы, которые считаются само собой разумеющимися в Украине, такие как право на свободу слова или право на создание общественных объединений, в России не существуют.

Россияне знают, что им все время лгут. Система же уверяет их, что все вожди лгут везде и всегда, но, по крайней мере, ложь, которую они слышат, — российская ложь. Дело не столько в том, что россияне буквально верят тому, что им говорят по телевизору, сколько в том, что они воспринимают вымыслы как руководство к тому, что им следует говорить и делать. Но как только кто-то (прямо или косвенно) принял участие в войне, основанной на лжи, он оказывается замешанным во лжи и отвергнуть ее становится уже трудно. Вот как работает российская тирания и как работает тирания вообще: насилие делает ложь необходимой, и для людей ложь становится обыденностью.

Насилие делает ложь необходимой, и для людей ложь становится обыденностью

Это то, что чувствуют, знают и понимают украинцы, поскольку Россия их сосед, поскольку с 2014 Россия оккупирует значительную часть их страны года, а в этом году оккупировала еще больше. Российское вторжение в Украину — это столкновение представлений о том, что такое политика, общество и жизнь. Это важнее истории или языка, дискуссия на тему истории или языка обычно просто способ артикулировать различие в политической философии.

Поскольку российская система отрицает возможность демократии, или свободных выборов, или гражданского общества, или журналистики, все эти атрибуты должны быть определены как фальшивые, чуждые или своего рода лицемерные. В противостоянии с Украиной их всех надо физически уничтожить, что доказывает несостоятельность российской системы. Да и саму Украину надо уничтожить, чтобы у россиян не сложилось представление о том, что в соседней постсоветской стране живут люди, которые считают само собой разумеющимся, что они могут голосовать, говорить и собираться по какому угодно поводу.

Поразительно, не правда ли, насколько близко стоят идеи самоуправления и выживания. Можно ли, например, представить США без идеи демократии? Наша демократия также несовершенна. Но есть американцы, хотелось бы думать, что большинство, которые верят, что имеют право выбирать себе власть, и что журналистика и гражданское общество — это естественная и нормальная часть политической жизни.

Тем не менее, в США мы сталкиваемся с ситуацией, когда наше базовое осознание того, что мы заслужили самоуправления, подвергается сомнению — не из-за иностранного вторжения, а из-за действий некоторых наших собственных политиков. Один из наших президентов пытался остаться у власти после поражения на выборах, и большая часть его политической партии продолжает жить своей большой ложью. За неудавшимся насильственным переворотом 2021 года, скорее всего, последует более скрытая версия в 2024 году: тихий переворот, при котором голоса не подсчитываются и штаты сами выбирают своих собственных избирателей, независимо от того, как люди голосуют, а Верховный суд будет уверять нас, что мы все равно никогда не имели права выбирать себе лидеров.

Неудивительно, что путинский режим пытался помочь Дональду Трампу быть избранным в 2016 и 2020 годах и триумфовал после попытки государственного переворота в 2021 году. Самоуправление переживает взлеты и падения на международном уровне. Но самые важные действующие лица в Америке — американцы. Самые главные противники самоуправления в Америке —американцы. Именно американцы попытались сменить режим в 2021 году, и, если мы не изменим курс, именно американцы (тираны во всем мире будут им аплодировать) попытаются сменить режим в 2025 году.

Люди, которые планируют очередной переворот, исходят из того, что США переживут переход к открытому авторитаризму и смогут бесконечно удерживать власть, лишая американцев права выбирать своих лидеров. Я думаю, что они ошибаются.

Они совершают в отношении своих соотечественников ту же ошибку, что и Путин в отношении украинцев: не понимая, что для многих из нас права и свободы — это не шутка, а идентичность, и что самоуправление — это не какой-то законодательный нюанс, а образ жизни — такой, ради которого стоит рисковать. Я ожидаю, что не меньше, чем в Украине, американские репортеры будут рисковать, объясняя, что на самом деле происходит, американское гражданское общество мобилизуется против экзистенциальной угрозы, и героями станут те, от которых мы совершенно не ожидали героизма.

Благодаря украинскому сопротивлению у всех нас появилась возможность хоть с какой-то надеждой подумать о будущем демократии.

Благодаря событиям 6 января американцы получили возможность подумать о выборе, который они могут сделать, чтобы сохранить нашу страну.

Было бы очень хорошо, если бы на промежуточных выборах в ноябре, мы голосовали только за кандидатов, которые разоблачают большую ложь о том, что Трамп победил на выборах 2020 года. Кроме того, важно, чтобы в следующие два года всем нам было ясно, что мы отстаиваем.

В Америке готовится второй переворот. Как и первый, он потерпит неудачу, если его попытаются осуществить, но он потерпит неудачу по-другому, расколов страну. Америка не выживет без самоуправления, и я боюсь, что она вряд ли переживет вторую попытку это самоуправление отнять.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

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