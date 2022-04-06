Нам никто ничего не должен 6 апреля, 14:58 Цей матеріал також доступний українською

Тема, конечно, сложная и однозначного мнения, как быть с политикой и пропагандой в военное время — нет, но всё же есть вещи, которые бросаются в глаза

Я знаю, есть сейчас такое мнение, что никакой критики власти, что бы она ни делала, допускать нельзя — военное время всё-таки. Но с другой стороны, если только хвалить, то в конечном итоге завышенные ожидания могут не совпасть с фактическими результатами, что неизбежно вызовет разочарование и может сыграть с той же властью очень злую шутку. А уж если народ, не дай бог, в эти трудные и вместе с тем героические времена разуверится, то удержать боевой дух и тыла, и фронта на должном уровне будет сложно.

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Тема, конечно, сложная и однозначного мнения, как быть с политикой и пропагандой в военное время — нет, но всё же есть вещи, которые бросаются в глаза и о которых, наверное, стоит говорить. Военное полотно сегодняшнего дня настолько большое, что одному человеку, пусть даже и выдающемуся и окруженному верными соратниками, охватить его целиком точно не под силу. Тактика военных операций, политический маневр, экономика войны и последующего восстановления, социальный фактор — столько всего, что и армия специалистов не разберется в происходящем, не говоря уже о небольшой команде президента, привыкшей в мирное время решать задачи внутривидовой борьбы, а теперь тасуемой, чтобы залатать какие-то дыры в политике, или хотя бы создать такую видимость. Слава богу, что хоть командование войсками не требует латания дыр и там у нас полный порядок: генералы, офицеры, солдаты и ополчение — лучше не пожелаешь и судя по высказываниям международных экспертов, даже НАТО начинает нам завидовать.

Вполне вероятно, что в условиях несколько ограниченного интеллектуального ресурса власти, столкнувшейся с задачами исторического масштаба, общественный дискурс на актуальные для страны темы может быть весьма уместен и даже полезен. Конечно же, без огульной критики, пораженчества и истерии. В Украине ещё осталось достаточно много образованных умных людей, не при власти, и, что ещё важнее — в эту самую власть не стремящихся, которые высказываясь о настоящем и будущем Родины, как минимум, будут это делать честно, без мысли угодить «главному», и постараются сохранить объективность, не поддавшись искушению занять место на одном из тех фото, что украшают передовицы ведущих мировых изданий и так помогают чиновничьей карьере.

Главное, что привлекает внимание — это постоянные упреки Западу

И если говорить начистоту, то в текущем моменте есть некоторые вещи, которые как-то немного режут глаз и вызывают чувство дискомфорта у патриотично настроенного украинца. Всего в одной колонке не напишешь, но главное, что привлекает внимание — это постоянные упреки Западу, что он местами некомпетентен, нерешителен, бесчувственен и меркантилен. Наверное, это часть государственной политики и властным мужам виднее, но на мой взгляд, есть в таком подходе нестыковки. Например, мы…

… обвиняем иностранных политиков, что нам закрыли дорогу в НАТО и ЕС, но при этом забываем, что за последние тридцать лет, с момента обретения независимости и до самого начала войны, мы сделали всё, чтобы создать имидж полностью антизападной страны, с точки зрения многих принятых там ценностей. Согласитесь, что верховенство права, борьба с коррупцией и олигархатом, честность и подотчетность власти — это о них, но точно не о нас.

… кричим о недостаточной помощи Запада, хотя не будь той помощи, что есть, нынешних побед могло бы и не быть, а миллионы украинских женщин, детей и особо ценных для будущего страны молодых мужчин призывного возраста, уехавших за границу, ютились бы сейчас в палаточных лагерях беженцев, а не делили кров и стол с европейцами на равных.

… возмущаемся цинично-безответственным отношением политиков из некоторых западных стран, не желающих применять санкции и жертвовать благосостоянием своих граждан ради нашего спасения, но при этом ещё несколько месяцев назад вместо подготовки к войне тратили скудный государственный бюджет на укрепление народной любви к существующей власти;

… просим закрыть газовый вентиль России, но радостно сообщаем, что в полном объеме прокачиваем газ через свою «трубу» и переживаем, как бы ещё закачать российского газа на зиму;

… заявляем о двойных стандартах в европейском политикуме, но «под шумок» артиллерийской канонады принимаем закон о фактическом выдворении иностранцев из наблюдательных советов и закрываем неугодные каналы, которые можно обвинить во многом, но уж точно не в антиукраинской позиции;

… мы саркастически комментируем беспечность Запада после того, как в течение нескольких месяцев до войны только и делали, что отмахивались, а то и огрызались в ответ на предостережения о том, что враг у ворот и война реальна, а рассчитывая на успех в мирных переговорах, отправляем туда невесть кого.

Уверен, что этот список легко продолжить, но лучше его не продолжать и сделать так, чтобы его нельзя было продолжить. В нынешних условиях наша победа полностью лежит на трёх китах — героизме народа, отстаивающего своё право на независимость, свободу и демократию, мужестве и военном умении ЗСУ и помощи Запада.

Убери хоть одного из китов, и наша «земля» перевернется вверх ногами. Более того, пройдет немного времени и после Победы нам придется отстраивать страну. А вот здесь без Запада нам точно не обойтись. И если мы и дальше продолжим разговоры в том стиле, что нам все что-то должны, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Нет — не потому, что Запад денег не даст. Он их точно даст и много, вот только вопрос — как мы их используем. А это во многом будет зависеть и от настроя нашей власти, и от её публичной риторики. Захотим построить процветающее государство с помощью иностранных партнеров — нужно завязывать с порицанием западных методов и публичным восхвалением собственной государственной мудрости используя монопольный ресурс на ТВ. Нет сомнения, что маленькая и очень верная команда в этом чрезвычайно сильна, но сейчас славословия точно «не на часі». Нужно начинать жить по европейским правилам, а не своё болото хвалить. Тогда и победа будет за нами, и страну отстроим, и упрекать никого не придется.

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