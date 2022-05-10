Сколько автомобилей потеряли украинцы за 2,5 месяца войны 10 мая, 12:15 Цей матеріал також доступний українською

Дискуссия о налоговых льготах для авто подняла еще одну проблему: у нас нет четкой цифры, сколько автомобилей потеряли в стране за время войны

Именно потерянные, а не те, которые были повреждены.

Сколько вообще было авто в Украине до войны? По состоянию на начало года у нас было 10,1 млн авто для собственного пользования, 1,85 млн грузовиков и 241 тыс. автобусов. Не думаю, что эта цифра сильно изменилась к 24 февраля.

Видео дня

Какие цифры есть в публичном пространстве по поводу потерь? Пока из публичных данных звучат разные цифры, в разы отличающиеся друг от друга. Приведу несколько примеров:

— 89,9 тыс. авто (источник: KSE // 02 мая)

— 200 тыс. авто (источник: Минэкономики // 28 марта)

— 500 тыс. авто (источник: Институт исследования авторынка // 1 апреля). Именно эта цифра пока самая большая и фигурировала в некоторых статьях СМИ и постах депутатов.

Есть ли какая-нибудь достоверная цифра потерь авто? Нет. Пока сосчитать невозможно. Сейчас в государстве нет четкой информации и верифицированных данных по потерянным авто.

Теоретически, это должно когда-то собрать МВД через соответствующую регистрацию таких потерянных авто. Пока такая информация нам неизвестна. То же касается страхования. Пока даже сосчитать процент людей, которые пытались обратиться за КАСКО (в период войны не работает), тоже неизвестен.

Плюс должны сработать сервисы, позволяющие людям самостоятельно регистрировать собственные потери имущества (в т.ч. авто) от войны: портал damaged.in.ua, Киев.Цифровой, чат-бот и другие.

Поэтому все расчеты сейчас приблизительны и построены на предположениях/ гипотезах и соответствующей экстраполяции данных.

Какой цифре доверять? Здесь могу только сказать собственное мнение: наиболее достоверная цифра пока у KSE (89,9 тыс. авто). Но речь идет именно о легковом автотранспорте (без грузовиков и автобусов).

Она тоже определена на предположениях и экстраполяции данных.

Каждый день войны только добавляет количество потерь

Если очень упрощенно, расчет был такой: количество авто в населенном пункте умножить на предположение процент выехавших умножить на половину от предположения процента общего повреждения города в результате боевых действий.

Условно, на примере Волновахи. В городе было 3647 автомобилей до войны. Уровень повреждения города 95% (для авто 48%). Предположили, что только 50% автомобилей смогли уехать. В результате есть цифра 866 потерянных авто.

И так по 30-ти населенным пунктам — от моего родного Мариуполя (ориентировочные потери авто 73,5 тыс.) до Львова (40 авто).

Опять же это все предположения и оценочные данные. Но «процент повреждения города в результате боевых действий» это более-менее достоверный показатель. KSE их собирает из сообщений самих людей через те же порталы об ущербе, анализе спутниковых снимков, сообщений в СМИ о причиненном ущербе (в частности, в результате ракетных ударов), синхронизации информации об ущербе с государственными органами.

Может ли быть эта цифра другой? Ориентировочная цифра по всей вероятности может отличаться от реальной в пределах 20%-ной погрешности.

Следует учитывать авто, которые были отданы на нужды ВСУ (далеко не все будут возвращены), потери грузовиков и коммунального транспорта (в Мариуполе он почти весь уничтожен), потери в небольших населенных пунктах, которые трудно подсчитать. И каждый день войны только прибавляет количество потерь.

Но пока вероятной цифрой общих потерь будет от 70 до 110 тыс. автомобилей.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.