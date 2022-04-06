Действительно ли «падает» поддержка украинцами вступления в НАТО? 6 апреля, 17:25 Цей матеріал також доступний українською

У меня большая просьба к социологам, журналистам, читателям и власти

В разосланном 5 апреля в word.doc пресс-релизе группы Рейтинг по результатам опроса 30−31 марта выделено жирным «Продолжается уменьшение уровня поддержки вступления в НАТО». Так что в сообщениях даже взвешенных аналитических изданий (Украинская правда/Европейская правда, Радио Свобода и т. д. ) речь идет о падение поддержки украинцами вступления в НАТО. Так ли это? Давайте возьмем данные этой группы Рейтинг. Последний предвоенный опрос в феврале дал показатель в 62% — самый высокий показатель с 2013 года.

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Дальше был скачок до 76%, а теперь 68%, «то есть приближающийся к довоенным показателям».

Нет, пардон. Во-первых, довоенный показатель — это 13% в 2013 году. Во-вторых, 68% и 62% — это разница вдвое больше, чем задекларированная статистическая погрешность (2,5%).

Я бы сказал, что это очень хороший показатель, учитывая антизападную, антинатовскую волну, которая еще с довоенных времен (чего Запад «провоцирует панику» — мы лучше знаем) и до сих пор разгоняется властью, «единым информационным вещанием» и переговорщиками в Стамбуле, которые вместе с «мистером Нейтралитет» готовят даже отказ от совместных учений и инструкторов из НАТО. Конечно, если такая информационная волна будет продолжаться, то поддержка вступления в НАТО может падать, но пока мнение народа оказывается более взвешенным, чем позиция руководителей.

Пока мнение народа оказывается более взвешенным, чем позиция руководителей

Большая просьба:

— к группе Рейтинг — будьте осторожнее с формулировками в пресс-релизах, потому что журналисты (и до войны тоже) часто делают «копипейст»;

— к журналистам — читайте цифры в пресс-релизах и сравнивайте, включайте мозги, а не делайте «копипейст», тем более в заголовках;

— к читателям — читайте не только заголовки, заглядывайте в сами прессрелизы;

— к власти — не нагнетайте антизападную, антинатовскую истерию. В конце концов, нам помогают именно эти страны, а не Индия, Китай или Израиль (последние две — в списке потенциальных гарантов нашей безопасности).

И послушайте наших бойцов с передовой, которые говорят: что бы мы делали без натовского оружия.

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