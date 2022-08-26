Что стало понятно за полгода войны России против Украины 26 августа, 07:13 Эксклюзив НВ

У нас ситуация, когда по разным причинам обе стороны не могут перехватить стратегическую инициативу, не могут навязать свою свободу

Уже полгода длится эта война, которая очень сложна и если очень корректно употреблять это выражение, очень интересна военным экспертам, в первую очередь. Потому что начиная со Второй мировой войны никогда не было боевого прямого столкновения столь большой массы военных с применением огромного количества разного вида и рода оружия и вооружений. Поэтому эта война действительно сломала и концепцию ведения войны, такую, как ее видели военные теоретики в канун 24 февраля. И она изменила представление о том, как следует оценивать войну, как ее вести.

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Если обобщенно, например, до войны подавляющее большинство экспертов считало, что большая масса людей — это уже не нужная вещь, уже не будет войн, которые будут использовать большие человеческие ресурсы. Считалось, что артиллерия — это уже второстепенный фактор, танки ушли в прошлое, что это — война спецназа, беспилотников, информационной пропаганды, радиоэлектронной борьбы и ракет. Как оказалось, все не так: артиллерия — № 1, как бы кто ни крутил, на фронтах и с одной стороны, и с другой. От эффективного использования артиллерии зависит, по меньшей мере, больше половины успеха любой операции. Танки никто не отменял и нечем заменить.

Авиация, о которой говорили, что она будет царить в воздухе, на сегодняшний день не является таким эффективным средством, как это казалось, потому что пилоты банально пытаются не летать туда, где их могут сбивать. Спецназ не выполняет функции эффективно, потому что он эффективен во время локальных операций типа сирийской или войны в Афганистане, когда нет больших средств поражения. Но его вынуждены использовать как специализированную пехоту в столь больших боях, которые происходят у нас сегодня в Украине.

Можно очень долго продолжать. Так же и оценка действий, считалось, что есть два подхода к ведению войны.

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