Пять измерений холодной войны. Что делает Путин 3 января, 14:45

Объявление 24 февраля 2022 года о проведении «СВО» в Украине спровоцировало обновление измерений противостояния времен холодной войны

В 2022 году гораздо чаще политики, гражданское общество, колумнисты, историки и политологи начали вспоминать холодную войну. Период после Второй мировой войны, когда «ancien regime» государств колониальных империй, сменивших две идеологические суперпотуги («super powers») США и СССР. Почти полвека эти два государства из-за раздела сфер влияния, прокси-войны, гонки вооружений, гонки за освоение космоса, борьбы в третьих странах и построения разного типа общественных систем (капиталистической и коммунистической) сосуществовали без прямого военного столкновения между собой.

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Существует по крайней мере несколько измерений, где велась холодная война:

— На линии столкновения обеих систем — территория разделенной Германии и Восточной Европы. США и СССР именно этот регион рассматривали как потенциальную зону военных действий;

— В идеологической сфере. Обе стороны пытались оказывать прямое психологическое влияние на врага. Ярче всего это проявилось в ГДР и ФРГ, которые обе системы пытались сделать «витринами» преимуществ собственного социально-экономического уклада;

— В энергетической. Особенно с середины 1970-х годов и войны Судного дня 1973 года на Ближнем Востоке. С этого времени российские газ и нефть начали приобретать все большее влияние в энергетике западных стран;

— В разведывательной. Именно в этом измерении можно говорить о горячей фазе холодной войны. Прослушивание дипломатических представительств, вербовка двойных агентов, получение спутниковых и аэрофотосъемок территорий противника, похищение или организация убийств — это лишь небольшое количество примеров ведения войны между разведслужбами США и СССР;

Путин и его приспешники начали « играть роль» супердержавы

— В странах так называемого третьего мира. Особенно эта борьба усилилась в начале 60-х годов с распадом крупных европейских колониальных империй (Великобритании, Португальской, Нидерландской, Бельгийской). Как США, так и СССР считали себя ярыми антиимпериалистами, поэтому часто поддерживали антиколониальные движения в ослабленных европейских империях. Это приводило к нарастанию идеологического противостояния внутри таких движений и длительных гражданских конфликтов.

Объявление утром 24 февраля 2022 года «специальной военной операции» руководством РФ на территории Украины спровоцировало обновление измерений противостояния времен холодной войны. Прежде всего Путин ошибочно считал, да и продолжает наверняка считать свою страной супердержавой, но этот статус РФ не смогла получить автоматически, как и правопреемство в составе Совбеза ООН. Статус супердержавы времен холодной войны определялся прежде всего ролью и влиянием США и СССР в международных отношениях. Очевидно, понимая, что у современной РФ такого влияния нет, Путин и его приспешники обратились к истории этого периода и начали «играть роль» супердержавы. Эта роль проявилась в многочисленных визитах лидеров западных государств в Москву накануне вторжения, которые должны продемонстрировать влиятельность Путина и тот факт, что именно он и его режим являются мировыми лидерами в международных отношениях. Начало военных действий на территории Украины такие визиты сделали невозможными, а Путин и РФ попали в международную изоляцию, утешая себя лишь участием в саммите реанимированной Шанхайской организации сотрудничества, встречами стран-членов ОДКБ или СНГ или чаще всего беседами с Лукашенко.

Однако на протяжении более чем 300 дней российско-украинской войны пропагандисты пытаются все еще использовать приведенные выше измерения холодной войны, дабы таким образом легитимизировать свое влияние на международной арене.

Первое измерение — это изображение Украины и украинской армии как проксисилы. Об этом россияне заявили сразу после своих первых неудач в битве за Киев и решения стран —участниц встречи в формате Рамштайн оказывать ВСУ военную поддержку и тренировать наших военных. Все чаще на подконтрольных Кремлю каналах появляются сообщения об участии иностранных наемников в вооруженных формированиях ВСУ, а последняя ракетная атака 2022 года на Киев преследовала якобы уничтожение пунктов проживания иностранных специалистов, помогающих ВСУ с модернизацией БПЛА.

Проксивойны времен холодной войны велись обеими сторонами из-за участия в конфликтах в третьих странах. Первой и самой известной проксивойной стала Корейская война (1950−1953), участников которой поддерживали оба лагеря. С ее последствиями мир продолжает бороться и по сей день, а угроза использования руководством Северной Кореи ядерного оружия является как никогда высокой.

Второе измерение — идеологическое противостояние. Руководство РФ тоже не гнушается переводом своих военных провалов в идеологическую плоскость. Прежде всего, пытаясь продемонстрировать, за что воюют их военные. Особенно оно усилилось после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. как вспомогательный фактор для внутреннего обоснования перед российским населением. Идеологического противостояния между западными демократиями и «российскими традиционными ценностями» пока навязать не удается. Современная РФ не является привлекательной системой для какой-либо другой страны мира.

В своей варшавской речи президент США Байден как раз и говорил, что возможно разделение мира на свободные демократические страны и авторитарные режимы. Однако позже отказался от такого упрощенного понимания современных международных отношений, чтобы у американской дипломатии была возможность оставаться гибкой.

Третье измерение — сфера энергетики. Несмотря на целенаправленные и системные обстрелы украинских энергетических объектов, руководство РФ пыталось оказывать давление на правительства европейских стран именно из-за газового и нефтяного шантажа, пробуя тем самым снизить электоральную поддержку и поддержку правительствами этих стран Украины.

Принятые решения на уровне ЕС и национальных правительств свидетельствуют о настоящем поворотном моменте (Zeitenwende) в отношениях между ЕС и РФ в сфере энергетики. К примеру, итальянское правительство, несмотря на давление, смену премьер-министра и выборы, сумело совместными усилиями сократить долю российского газа в собственной энергетике, а немецкое правительство полностью прекратило эксплуатацию северных потоков.

Четвертое измерение — разведывательное. Разведка продолжает играть ключевую роль в российско-украинской войне. И это, скорее, следствие холодной войны, где РФ также не получал значительных успехов. Войне предшествовал невиданный в истории шквал разведданных со стороны американских спецслужб о подготовке РФ к вторжению и концентрации военных. Многочисленные контакты по предупреждению руководства России велись через директора ЦРУ Уильяма Бернса. Даже недавние встречи в Анкаре Бернса и Сергея Нарышкина были направлены на недопущение использования Россией ядерного оружия.

Пятое измерение — борьба в странах Глобального юга. Здесь российская дипломатия по-настоящему стремится вернуться во время холодной войны и через поддержку разного рода авторитарных режимов в Африке, Азии и Латинской Америке показать войну с Украиной как агрессию бывших западных империалистов против «миролюбивой» России. Руководство РФ своей блокадой украинских черноморских портов поставило под угрозу глобальную торговлю зерном, что в итоге могло привести к продовольственному кризису, прежде всего в Африке.

Западные страны вместе с США активизировали свою политику в отношении стран Глобального юга. В течение 2022 года состоялся ряд дипломатических визитов в страны Африки, направленные на построение доверительных отношений с правительствами таких стран и недопущение их перехода в российскую сферу влияния. Президент Украины заявил об открытии посольств в ряде африканских стран для усиления сотрудничества в этом направлении. Украинские порты, в первую очередь Одесский, удалось разблокировать благодаря так называемому зерновому соглашению.

Если бы там не было понятно одно: руководство России очень искусно в использовании разного рода нарратива, в том числе и по истории холодной войны. Они стараются как можно больше посеять непонимание среди правительств и общественности других стран по поводу характера и настоящих своих действий в Украине. Пока это не принесло желаемого результата. Россия не может претендовать на статус, которым не владеет априори. История, как известно, не повторяется. Холодная война получила свое логическое завершение с распадом СССР, а попытки его реанимировать вряд ли смогут когда-нибудь осуществиться.

Мир может вернуться к биполярному противостоянию только в том случае, если КНР прямо заявит о своей поддержке действий РФ и начнет формировать собственный авторитарный блок в противовес западному демократическому во главе с США. Возможно, визит лидера КНР Си Цзиньпиня в Москву весной 2023 года ознаменует начало формирования авторитарного блока? До сих пор Россия обречена на провал в Украине, и использование каких-либо измерений времен холодной войны не позволят Путину одержать победу.

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