Праздник в бункере путина — разбомбили торговый центр 21 марта, 17:17 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Зачем путину бомбить торговый центр? В чем логика? Не только чтобы запугать и деморализовать гражданское население страны

В бункері у гітлера, вибачте, путіна сьогодні свято. Рашисти святкують атаку двома найновішими ракетами кинжал на… торговельний центр Ретровіль в Києві. Дорогі кияни — щоб ви розуміли ще чіткіше, з якими зомбі ми маємо справу: вони тиражують у своєму інформаційному просторі, що насправді знищили не торговий центр і вбили сімох мирних мешканців, а увага, приготуйтеся — надсекретну базу ЗСУ, на якій базувались САУ «Гради» й інша бронетехніка. Уявляєте собі САУ в спортзалі фітнес-центру? Або Т-64 у приміщенні модного бутіка чи Шилку в басейні? Кияни, ви ж неодноразово бували в цьому ТЦ — купували продукти в супермаркеті, їли піцу і морозиво, слухали концерти українських виконавців в холі. Як вам надсекретна військова база? Хоча чому ми дивуємось після авіабомбардувань житлових кварталів, пологових будинків, драматичних театрів? Сучасний фашизм — він такий. Ніби поранений зомбі із фільмів жахів із тесаком у кінцівках. А тепер детальніше розберемо цей черговий воєнний злочин.

Видео дня

Навіщо путіну бомбардувати торговельний центр? У чому логіка? Не лише, щоб залякати і деморалізувати цивільне населення країни. В діях путіністів існує глибший сенс. Отже, один з найсучасніших і найкрасивіших торговельних центрів Києва. Збудований компанією «Столиця-груп». Цивільний об'єкт, який забезпечував багатьох киян не лише роботою, а й був майданчиком для бізнесів. І складовою продовольчої безпеки Києва. Майданчиком, який у цей непростий період функціонування інфраструктури столиці забезпечував потреби великого району у постачанні продуктів харчування.

Путінська росія намагається фізично знищити цілий народ

Прошу звернути увагу — росія б'є по найнеобхіднішим системам життєзабезпечення України. Наприклад, нафтобазам, аби зупинити будь-які пересування і транспортування необхідних мирному населенню ресурсів. Продовольчим центрам. Та й просто, ввірвавшись у села, першим ділом окупанти відбирають у людей генератори, пальне і автомобілі. Тобто, в умовах знищеної ними системи водопостачання й подачі електроенергії - через прицільні обстріли електростанцій, вони унеможливлюють забезпечення місцевого населення найнеобхіднішим — в тому числі водою. Адже електричні генератори — єдина надія для багатьох українців, які лишилися на відрізаних територіях, використовувати насоси для викачки води в свердловинах.

Російські ракетники прицільними ударами своїх найновіших ракет нищать логістичні центри і торговельні майданчики із запасами як води, так й продуктів харчування. Сучасна путінська росія робить те, що вона робила завжди — намагається фізично знищити цілий народ. Як це вони робили й в недалекому минулому, накриваючи Україну хвилями штучних голодоморів. Назва такій політиці держави терориста теж відома: геноцид українців. Народу, якому путін намагається відмовити в праві на існування. За цей геноцид відповідатимуть не лише особисто лідер росії, а і його оточення. Разом з інформаційними медіа-кілерами, які заради виправдання бомбардувань цивільних об'єктів й вбивства мирних людей «перетворюють» торговельний центр на секретну військову базу. І цей приклад також показує світу, з яким темним й безпросвітним мороком б’ються українці.

Хочу вірити, що за підтримку путінського режиму відповідатиме й середньостатистичний росіянин. В міру того, як економічний зашморг стискатиметься на шиї путінського режиму. Й вони, нарешті, відчують ціну, яку платитимуть за те, що є співучасниками масштабного злочину і є виборцями режиму, головною політикою якого є державний тероризм.

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.