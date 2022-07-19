Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Что ищет Путин на Ближнем Востоке?

19 июля, 20:13
Эксклюзив НВ

План действий России по Саудовской Аравии разбивается об Иран

Война в Украине спровоцировала ударные волны далеко за пределами полей сражений на Донбассе, и докатились они до Ближнего Востока. Как следствие, в последние недели к этому региону привлечено повышенное внимание. Президент России Владимир Путин 19 июля прибыл в Тегеран. Его цель — создать противовес визиту президента США Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, состоявшемуся на прошлой неделе. Байден вознамеривался разрядить напряженность в регионе и поощрить сотрудничество между историческими противниками. А каждый шаг в деле содействия миру сужает возможности России манипулировать конфликтами в регионе. Путинская повестка дня сформирована его видением краха мирового порядка, ускоряемого нападением России на Украину, и именно на Ближнем Востоке Москва должна убедительно продемонстрировать подрыв лидерства США.

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Теги:   США Владимир Путин Иран Джо Байден Нефть Реджеп Тайип Эрдоган Зерно Саудовская Аравия Тегеран Война в Украине Война России против Украины

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